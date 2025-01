Startseite Super Copper richtet Abteilung für Materialwissenschaften zur Entwicklung von Produkten für die globale Bergbauindustrie ein Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 08:09. Das Ziel der neuen Abteilung, die sich auf die Entwicklung von geistigem Eigentum in den Bereichen Technologie und Materialwissenschaft konzentriert, besteht darin, die Metallgewinnung zu verbessern, Abfälle zu reduzieren und den Herausforderungen des globalen Bergbaus zu begegnen. 20. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen), ein Explorationsunternehmen, das potenzialreiche Kupferprojekte erschließt, freut sich, die Gründung seiner Material Science and Technology Division (in etwa: Abteilung für Materialwissenschaft und Technologie) bekannt zu geben - ein strategischer Schritt, um seine Präsenz über die Mineralexploration hinaus auf innovative chemische Technologien für die globale Bergbauindustrie auszuweiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78129/SuperCopper_200125_DEP... Diese neue Abteilung konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen auf chemischer Basis, die Bergbauunternehmen dabei helfen: - Metallgewinnungsverfahren wie die Kupferextraktion zu verbessern.

- schädliche chemische Abfälle, die während des Betriebs anfallen, zu verringern.

- die ökologische Nachhaltigkeit durch die Bewältigung wichtiger Herausforderungen wie Abraummanagement und Staubbekämpfung zu fördern. Eine globale Marktchance nutzen Der weltweite Markt für Bergbauchemikalien wurde im Jahr 2024 auf etwa 12,1 Milliarden USD geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich auf 20,4 Milliarden USD anwachsen (Straits Research), was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % pro Jahr entspricht. Bergbauchemikalien spielen eine entscheidende Rolle bei der Mineralaufbereitung, wie etwa der Schaumflotation, der Lösungsmittelextraktion und dem Mahlen, und sind für das Erreichen der größtmöglichen Gewinnungsraten, die Senkung der Betriebskosten und die Einhaltung von Umweltauflagen unerlässlich. Bergbauchemikalien: Eine Grundlage für die Industrie Bergbaubetriebe auf der ganzen Welt sind auf eine Vielzahl von Spezialchemikalien angewiesen, um Erz effektiv zu verarbeiten, darunter: - Schaumbildner und Sammler: Verbesserung der Blasenbildung und Adhäsion bei der Schaumflotation.

- Flockungs- und Koagulierungsmittel: Verbesserung des Absetzens und Filterns von Abraum und Mineralkonzentraten.

- Lösungsmittel-Extraktionsmittel: Gewinnung bestimmter Metalle aus Erzlösungen.

- Mahlhilfsmittel: Verringerung des Energieverbrauchs und Verbesserung der Mahlleistung.

Diese Chemikalien sind von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Gewinnungsraten, die Sortierung von Mineralen, die Verringerung von Abfällen und die Senkung der Kosten pro Tonne für Bergbauunternehmen. Einige von ihnen sind jedoch hochgradig korrosiv und teuer, woraus sich Möglichkeiten für Innovationen zur Verringerung ihrer Umweltauswirkungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozesseffizienz ergeben. Für Innovation im Bergbau aufgestellt Praktisch jede Mine auf der Welt ist auf Chemikalien für die Metallgewinnung, das Abfallmanagement und die Prozessoptimierung angewiesen, so Zachary Dolesky, CEO von Super Copper. Mit dieser neuen Abteilung wollen wir chemische Lösungen entwickeln und anbieten, die sich in bestehende Bergbaubetriebe integrieren lassen, wo sie die Leistung verbessern und gleichzeitig den Belangen der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Durch diese strategische Erweiterung ist Super Copper gut positioniert, am Markt für Bergbauchemikalien teilzunehmen und gleichzeitig in der Mineralexploration tätig zu bleiben. Durch die gezielte Entwicklung innovativer Zusatzstoffe oder Ersatzstoffe für bestehende Chemikalien will das Unternehmen kritische Probleme der Branche wie hohe Kosten, Gewinnungsraten und Umweltprobleme angehen. Einzelheiten zur Realisierung der Abteilung werden in einem späteren Update bekannt gegeben. Über Super Copper Corp. Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit einer Abteilung für Materialwissenschaft und Technologie, die innovative chemische Lösungen zur Verbesserung von Metallgewinnungsprozessen und zur Verringerung von chemischen Abfällen in der Bergbaubranche entwickelt. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Ausbau seines Vorzeige-Kupferprojekts in Atacama (Chile) - einer Region mit erstklassiger Infrastruktur, in der auch globale Großkonzerne tätig sind.

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Einführung und den Schwerpunkt des Geschäftsbereichs Materialwissenschaft und Technologie, erwartete Marktchancen, das prognostizierte Wachstum des globalen Marktes für Bergbauchemikalien, das Potenzial des Unternehmens, Lösungen auf chemischer Basis für die Bergbauindustrie zu entwickeln und/oder zu vermarkten, sowie die potenziellen Anwendungen, Eigenschaften und Vorteile dieser Lösungen, und dass das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt über die Einzelheiten der Umsetzung informieren wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie zielt ab auf, nimmt an, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, erwartet und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, gehören unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen, technologische Fortschritte, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategien effektiv umzusetzen, sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Zachary Dolesky

409 Granville Street, Suite 1000

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada email : investors@supercopper.com Pressekontakt: Super Copper Corp.

Zachary Dolesky

409 Granville Street, Suite 1000

