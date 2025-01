Startseite BrandPilot AI entfesselt die Zukunft von Adtech-Zahlungen mit Krypto-Integration über Coinbase Commerce Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-17 12:18. Stärkung globaler Marketingkampagnen mit nahtlosen, sicheren Transaktionen in digitaler Währung Toronto, Ontario - (16. Januar 2025) - BrandPilot AI Inc., (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BPAI" oder das "Unternehmen"), ein führender Innovator für KI-gesteuerte Werbetechnologielösungen, gibt stolz die Einführung von Coinbase Commerce bekannt. Das Unternehmen akzeptiert nun Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) und andere führende Kryptowährungen. In einem kühnen Branchenersten wird BrandPilot AI digitale Währungen in seiner Bilanz halten, was sein Engagement für die Zukunft der dezentralen Finanzen und Blockchain-Innovation signalisiert. Durch die Integration von Krypto-Zahlungen ermöglicht BrandPilot AI Kunden, ihre Werbekampagnen mit beispielloser Transparenz, Geschwindigkeit und Flexibilität zu finanzieren, eliminiert traditionelle Bankengpässe und umarmt die dezentrale Wirtschaft. Diese Initiative unterstützt die breitere Strategie des Unternehmens, in Web3, DeFi, NFT-Projekte und blockchain-gestützte Ökosysteme zu expandieren und zum bevorzugten Adtech-Partner für krypto-native Unternehmen und Projekte zu werden. "Während sich die digitale Marketingwelt weiterentwickelt, fordern Web3- und Blockchain-Unternehmen die gleiche Transparenz, die sie in ihren eigenen Ökosystemen propagieren", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Unsere Integration mit Coinbase Commerce geht über die Akzeptanz von Krypto hinaus - es geht darum, mit Innovation zu führen, Transparenz zu fördern und Kunden die Agilität zu bieten, die sie zum Gedeihen benötigen. Indem wir diese Währungen in unserer Bilanz halten, richten wir uns am dezentralen Ethos der Web3-Gemeinschaft aus." Krypto-Zahlungen, die Werbekampagnen aufwerten - Volle Transparenz: Das unveränderliche Hauptbuch der Blockchain gewährleistet prüfbare, transparente Transaktionen und verstärkt die Verantwortlichkeit.

- Schnellere Transaktionen: Keine Verzögerungen durch Bankgenehmigungen - finanzieren Sie globale Kampagnen sofort mit Krypto.

- Ein Bekenntnis zur Innovation: Die Bereitschaft von BrandPilot AI, Krypto zu halten, signalisiert Vertrauen in das langfristige Potenzial digitaler Währungen. Dieses neue Zahlungsangebot steht im Einklang mit BrandPilot AI's Kernfokus, Lösungen der nächsten Stufe für regulierte Branchen bereitzustellen, wo Transparenz, Agilität und Leistung am wichtigsten sind. Durch die aktive Ansprache von Krypto-Projekten, NFT-Marktplätzen und DeFi-Innovatoren festigt BrandPilot AI seine Position als kritischer Wachstumsförderer für aufstrebende Web3-Akteure. Für weitere Informationen über BrandPilot AI und sein Engagement für Adtech-Innovation besuchen Sie www.brandpilot.ai . Über BrandPilot AI Inc. BPAI ist eine AdTech-Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Markenengagement und -leistung für Unternehmenskunden in regulierten Märkten zu optimieren. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Spectrum IQ, ermöglicht es Marketern, die Kraft von Mikro-Influencern zu nutzen, um ROI über digitale Kampagnen hinweg freizusetzen. Das Unternehmen bietet auch Softwarelösungen für Marken und Agenturen, die ihre Suchmaschinenmarketing-, Influencer-Marketing- und Social-Media-Marketing-Kampagnen verbessern möchten. Über Coinbase Commerce

Coinbase Commerce bietet Händlern eine vertrauenswürdige Plattform zur Akzeptanz von Kryptowährungszahlungen weltweit. Die von Coinbase, einem globalen Marktführer im Kryptobereich, entwickelte Plattform bietet nahtlose, sichere und transparente Transaktionen und ermöglicht es Unternehmen, sich in der dezentralen Wirtschaft zu engagieren.

Vorausschauende Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Geschäft von BrandPilot AI. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Aussagen über die erwarteten Vorteile der Akzeptanz von Kryptowährungszahlungen, die strategischen Pläne des Unternehmens zur Ansprache von Web3-Unternehmen und seine Fähigkeit, in blockchain-gestützte Märkte zu expandieren, sowie alle Aussagen, die zukünftige Bedingungen oder Ergebnisse andeuten, gelten als zukunftsgerichtet. Diese Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, unterliegen jedoch Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören unter anderem allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, sowie wirtschaftliche Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Spezifische Risiken umfassen auch die sich entwickelnde Natur von Web3-Technologien, die Adoptionsrate von blockchain-basierten Zahlungslösungen und die Fähigkeit von BrandPilot AI, seinen Kunden durch seine Adtech-Innovationen weiterhin Mehrwert zu bieten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung, die Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. BrandPilot AI übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

