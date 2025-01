Southern Cross Gold Consolidated schließt Ausgliederung, Konsolidierung und Namensänderung ab und nimmt den Handel an der ASX au

13. Januar 2025 - Vancouver, Kanada - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC" oder das "Unternehmen") (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) freut sich, die folgenden Updates bekannt zu geben:

SUA Holdings Limited - Ausgliederung von Uranvorkommen über einen Vergleichsplan

Im Zusammenhang mit der zuvor gemeldeten Transaktion mit SUA Holdings Limited (SUA") hat das Unternehmen die Ausgliederung seiner Uranaktiva mittels eines Arrangement-Plans (das Arrangement") gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossen, gemäß dem das Unternehmen 100 % der von ihm gehaltenen Stammaktien von SUA (die SUA-Aktien") an die am Freitag, dem 10. Januar 2025, um 12:01 Uhr (Ortszeit Vancouver) eingetragenen Aktionäre des Unternehmens anteilig ausschüttet. Infolgedessen sind die Aktionäre des Unternehmens auch zu Aktionären von SUA geworden, und SUA ist nicht länger eine Tochtergesellschaft des Unternehmens. SUA ist nun ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta und Ontario. Die erforderlichen Steuererklärungen wurden eingereicht, so dass die SUA für kanadische Einkommenssteuerzwecke als Aktiengesellschaft gilt und eine Anlage in die SUA-Aktien daher für alle registrierten Konten eine zulässige Anlage darstellt.

Konsolidierung der Stammaktien und Namensänderung

Unmittelbar nach Abschluss des Arrangements führte das Unternehmen eine Konsolidierung seiner Stammaktien (die "Konsolidierung") auf der Grundlage von einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung für je 3,169432 Stammaktien vor der Konsolidierung durch. Infolgedessen wurden die 306.138.320 Stammaktien des Unternehmens, die vor der Konsolidierung ausgegeben und in Umlauf waren, auf 96.590.894 Stammaktien reduziert und die ausstehenden Aktienoptionen wurden entsprechend angepasst. Das Unternehmen hat keine Optionsscheine im Umlauf.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in Verbindung mit dem erwarteten Abschluss des Scheme of Arrangement (das "SXG Scheme") zwischen dem Unternehmen und Southern Cross Gold Ltd. ("SXG"), änderte das Unternehmen seinen Namen (die "Namensänderung") in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. mit Wirkung vom 10. Januar 2025. Es wird erwartet, dass die Stammaktien des Unternehmens ab der Markteröffnung am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, unter dem neuen Tickersymbol "SXGC" wieder an der TSX Venture Exchange (die "Börse") gehandelt werden. Die neue CUSIP-Nummer, die den Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung und Namensänderung zugewiesen wird, lautet 842685109 und die ISIN CA8426851090.

Börsennotierung an der Australian Securities Exchange

Die Stammaktien des Unternehmens werden am 15. Januar 2025 (AEDT) in die offizielle Liste der Australian Securities Exchange ("ASX") aufgenommen. Die Aktien von SX2 werden in Form von CHESS Depositary Interests ("CDIs") im Verhältnis von 1:1 abgewickelt.

Die Wertpapiere von SX2 werden dann:

- Aufnahme des Handels an der ASX auf Basis einer aufgeschobenen Abrechnung ab 15:00 Uhr am 16. Januar 2025 (AEDT).

- Beginn des Handels an der ASX auf normaler Abrechnungsbasis am Dienstag, den 28. Januar 2025 (AEDT).

Southern Cross Gold Ltd. ("SXG") - Scheme of Arrangement

Vorbehaltlich des Abschlusses des SXG-Programms, der am oder um den 23. Januar 2025 erwartet wird, werden drei derzeitige Mitglieder des Vorstands des Unternehmens (der "Vorstand") durch Tom Eadie, David Henstridge und Georgina Carnegie ersetzt, die alle derzeit Vorstandsmitglieder von SXG sind. Michael Hudson, derzeit geschäftsführender Direktor von SXG und geschäftsführender Vorsitzender, Interims-CEO und Vorstandsmitglied des Unternehmens, wird weiterhin dem Vorstand angehören. Es wird außerdem vorgeschlagen, dass Herr Eadie als Non-Executive Chairman des Unternehmens und Herr Michael Hudson als President & CEO des Unternehmens fungieren werden. Nick Demare und Mariana Bermudez werden weiterhin als CFO bzw. Corporate Secretary des Unternehmens tätig sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung besitzt das Unternehmen 43,6 % der ausgegebenen Stammaktien von SXG (die "SXG-Aktien"). Gemäß dem SXG-Programm wird das Unternehmen die SXG-Aktien, die es noch nicht besitzt, d.h. die verbleibenden 56,4 % der ausgegebenen SXG-Aktien, als Gegenleistung für eine Stammaktie des Unternehmens nach der Konsolidierung für jede SXG-Aktie erwerben (die "Programmgegenleistung"). Nach Abschluss des SXG-Programms werden die SXG-Aktien nicht mehr an der ASX gehandelt und SXG wird zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Wie von SXG angekündigt, sieht der Zeitplan für den Abschluss der SXG-Regelung wie folgt aus:

Veranstaltung Datum

Zweite Gerichtsanhörung in Australien zur Genehmigung des 14:15 PM Montag, 13. Januar 2025 (Vancouver)

SXG-Programms

9:15 AM Dienstag, 14. Januar 2025 (Melbourne)

Datum der Wahl 10:00 PM Montag, 13. Januar 2025 (Vancouver)

Die späteste Uhrzeit und das späteste Datum, bis zu dem das

Aktienregister die Formulare von SXG-Aktionären erhalten muss, die 17:00 Uhr am Dienstag, 14. Januar 2025 (Melbourne)

sich für den Erhalt von Stammaktien der Gesellschaft entscheiden

(anstatt standardmäßig CDIs der Gesellschaft zu erhalten) oder

eine zuvor getroffene Wahl zurückziehen

möchten.

Datum des Inkrafttretens Dienstag, 14. Januar 2025 (Vancouver)

· Das Datum, an dem die SXG-Regelung in Kraft tritt

· Einreichung der Gerichtsbeschlüsse zur Genehmigung des Mittwoch, 15. Januar 2025 (Melbourne)

SXG-Programms durch SXG bei der ASIC und Einreichung der

Mitteilung an die

ASX

· Letzter Tag des Handels mit SXG-Aktien an der ASX

· Aussetzung des Handels von SXG-Aktien an der ASX ab Handelsschluss

SXG Scheme Record Date: Uhrzeit und Datum für die Bestimmung der 12:00 Uhr Freitag, 17. Januar 2025 (Vancouver)

Ansprüche auf die Scheme Consideration (nachkonsolidierte

Stammaktien des 19:00 Uhr Freitag, 17. Januar 2025 (Melbourne)

Unternehmens)

Datum der Umsetzung Donnerstag, 23. Januar 2025 (Vancouver)

Bereitstellung der Gegenleistung an die Teilnehmer des Programms

Freitag, 24. Januar 2025 (Melbourne)

Regulatorische Zulassungen

Das SXG-Programm steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Börse. Das SXG Scheme muss außerdem noch vom australischen Gericht endgültig genehmigt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Mawson Gold Ltd vom 30. Juli 2024, 18. September 2024, 7. November 2024, 13. Dezember 2024 und 7. Januar 2025.

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Exekutivbüro

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Zweigstelle

Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um aktuelle oder historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich des Zeitpunkts der Notierung der Mawson-Aktien an der ASX, der Vorteile des Arrangements und des SXG-Programms für Mawson und SXG und des Erhalts aller erforderlichen endgültigen Genehmigungen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, erwartete schwedische Gesetzesänderungen in Bezug auf das derzeitige Verbot des Uranabbaus und soziale Unwägbarkeiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als ungenau oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von SXGC und SXG beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die SXGC oder SXG bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien eingereicht haben und die für SXGC in Kanada unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Dokumente von SXGC sind auch unter www.southerncrossgold.com oder www.mawsongold.com verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

