Startseite Kinsterna Hotel startet in neue Saison: Nachhaltiger Luxus trifft byzantinisches Erbe Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-15 13:44. Das griechische Luxushotel öffnet am 21. März 2025 wieder seine Türen Das historische Kinsterna Hotel in Monemvasia, Griechenland, läutet seine Saison 2025 mit einem besonderen Meilenstein ein: Seit 15 Jahren vereint das Boutiquehotel kulturelles Erbe mit modernem Luxus und nachhaltigem Tourismus. Vom 21. März bis zum 16. November 2025 empfängt das auf einem 10 Hektar großen Anwesen gelegene Hotel seine Gäste in 51 individuell gestalteten Unterkünften, darunter exklusive Pool-Villen mit atemberaubendem Blick auf die mittelalterliche Burg von Monemvasia und das Ägäische Meer. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit erreichte das Hotel 2024 einen bedeutenden Meilenstein: Durch die Installation eines Photovoltaik-Parks wurde es zum ersten energieautarken Hotel auf dem Peloponnes. Das Farm-to-Table-Konzept des Hotels wird durch eigene Obst- und Gemüsegärten, Weinberge und Olivenhaine unterstützt. Für die Saison 2025 präsentiert das Kinsterna eine besondere Neuerung: Das bekannte Restaurant "sterna" wird in eine elegante Bar unter freiem Himmel umgewandelt. Die neue "belvedere" Bar, gelegen neben der historischen byzantinischen Zisterne, wird künftig erlesene Cocktails und Aperitifs servieren. Die Gäste können zwischen verschiedenen Restaurants wählen, darunter das Ganztagsrestaurant "mouries" mit mediterraner Küche und die traditionelle Taverne "linos", die von Mai an ihre Türen öffnet. Das Angebot an Aktivitäten reicht von Weinverkostungen über Brotbackkurse bis hin zu privaten Bootsausflügen zur nahegelegenen Insel Elafonisos. Das aufwändig restaurierte Hotel aus dem 18. Jahrhundert verbindet auf einzigartige Weise byzantinisches Erbe mit modernem Umweltbewusstsein und schafft damit ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis im Herzen Griechenlands. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.kinsternahotel.gr/de/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kinsterna Hotel

Das aufwändig restaurierte Hotel aus dem 18. Jahrhundert verbindet auf einzigartige Weise byzantinisches Erbe mit modernem Umweltbewusstsein und schafft damit ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis im historischen Ort Monemvasia auf dem Peloponnes in Griechenland.

