Startseite ISX Financial(R) lanciert neue, weltweit akzeptierte flykk(R) Debitkarte in Zusammenarbeit mit Diners Club International(R) Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-14 20:28. 14. Januar 2025 ISX Financial EU PLC freut sich bekannt zu geben, dass seine paneuropäische und britische digitale Zahlungs-App flykk® ihre neue flykk® Diners Club International® Debitkarte in mehreren Schlüsselmärkten einführt. Dieses Angebot vereint das Beste aus zwei Welten: die Bequemlichkeit und Sicherheit einer weltweit akzeptierten Debitkarte mit allen robusten Vorteilen, die Diners Club International® bietet. Mit der neuen flykk® Diners Club International® Karte können Nutzer eine Reihe exklusiver Diners Club-Vorteile genießen, darunter Zugang zu mehr als 1.500 Flughafen-Lounges und Erlebnissen weltweit, Reiseversicherung und Kaufschutz. Zusätzlich bietet die flykk® Diners Club International® Karte eine Reihe weiterer Funktionen und Vorteile, die Nutzer begeistern können, einschließlich Zugang zu Millionen von Annehmlichkeiten und Premium-WLAN-Hotspots. Zu den Hauptfunktionen der flykk® App, auf die flykk® Diners Club-Karteninhaber zugreifen können, gehören Banküberweisungen, kostenlose flykk-zu-flykk-Überweisungen, spezielle Geldüberweisungskanäle und globale Geldtransfers. Nutzer können einfach Geld zwischen ihrem flykk® Konto und Bankkonten in der Europäischen Union (EU) sowie zwischen anderen flykk® Nutzern überweisen. "Die Einführung dieser Partnerschaft mit Diners Club International® ist ein bedeutender Meilenstein für ISX Financial", sagte Nikogiannis Karantzis, CEO von ISX Financial. "Durch die Kombination der innovativen flykk® Zahlungs-App mit den Vorteilen der Diners Club International® Karte streben wir danach, Nutzern ein unvergleichliches Zahlungserlebnis sowohl online als auch im Geschäft zu bieten. Mit der flykk® Diners Club International® Karte können Nutzer alle Annehmlichkeiten und die Sicherheit einer Debitkarte genießen, zusammen mit einer Reihe anderer Funktionen und Vorteile, die ihren Lebensstil unterstützen." Diners Club wird bei Millionen von Händlern und an über 1,2 Millionen Geldautomaten und Bargeldabhebungsstellen weltweit akzeptiert. Diners Club ist Teil des Discover® Global Network, des am schnellsten wachsenden globalen Zahlungsnetzwerks. Das Discover Network, bestehend aus Diners Club International®, Discover Network, PULSE® und mehr als 25 Partnernetzwerken weltweit, hat 345 Millionen Discover Global Network-Karteninhaber weltweit und ermöglichte 2023 globale Transaktionen im Wert von über 589 Milliarden US-Dollar. Die flykk® Debitkarte ist ab sofort für Nutzer in ausgewählten Märkten in der EU verfügbar, mit Plänen zur Expansion in weitere Märkte in den kommenden Monaten. Um mehr über flykk® und seine innovativen Zahlungslösungen zu erfahren, besuchen Sie die flykk® Website unter www.flykk.it . "Durch die Kombination unserer erstklassigen Vorteile, Dienstleistungen und Fähigkeiten mit der umfassenden Zahlungstechnologie von flykk können wir den Nutzern ein nahtloseres Zahlungserlebnis bieten", sagte Matt Sloan, Vice President of International Markets, EMEA bei Discover® Global Network. "Wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit dem Team von ISX Financial zusammenzuarbeiten, um noch mehr innovative Zahlungslösungen für Nutzer weltweit zu entwickeln. - Mehr Informationen zur flykk® Diners Club Debitkarte: www.flykk.it

- Mehr Informationen zur Partnerschaft zwischen ISX Financial und Discover Global Network: insights.discoverglobalnetwork.com/insights/james-cameron-isx-financial-partnership Über ISX Financial: ISX Financial EU PLC ist ein "Banktech"-Unternehmen, das eigene Technologien nutzt, um Finanzdienstleistungen für Händler im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und im Vereinigten Königreich anzubieten. Die kombinierte Zahlungsabwicklungssoftware und Infrastruktur des Unternehmens bietet eine vollständige End-to-End-Lösung für Transaktionsbanking, Devisenhandel, Überweisungen und Zahlungsabwicklung. Die Multi-Währungs-IBAN-Konten von ISXMoney in Verbindung mit dem PaidBy® Sofort-Open-Banking bieten Händlern eine maßgeschneiderte Zahlungslösung, um Kontoinhaber in Großbritannien und im EWR zu erreichen. Das Verbraucherprodukt flykk® von ISX Financial ist eine digitale Brieftasche, die alle Finanztechnologien und Infrastrukturen zu einem Einzelhandelsprodukt vereint. flykk® ist ein zweiseitiges Netzwerk, das auf der eigenen Plattform von ISX Financial entwickelt wurde. Es verbindet sowohl Händler als auch Verbraucher auf der ganzen Welt miteinander, um die Abwicklung von Zahlungstransaktionen zu erleichtern. flykk® ermöglicht es den Kunden, ihr Konto sowohl für den Kauf und die Bezahlung von Waren als auch für Überweisungen und Abhebungen zu nutzen, mit den Vorteilen einer Diners-Karte für Transaktionen am Point-of-Sale. Die Tochtergesellschaft von ISX Financial, Probanx®, entwickelt auch Zahlungsinfrastrukturen für Dritte und stellt Verbindungen zu Zentralbanken, Banken in aller Welt und großen Kartensystemen her. - Basierend auf den in den letzten vierzehn Jahren unterzeichneten Netzwerkallianz-Vereinbarungen mit den wichtigsten Zahlungsnetzwerken in den jeweiligen Ländern - Studie von Panoramic Research, durchgeführt 2022

- Basierend auf Daten, die Discover von Teilnehmern an Netzwerkallianzen und anderen Drittquellen zum 31. Dezember 2023 zur Verfügung gestellt wurden.

QUELLE: ISX Financial EU PLC

