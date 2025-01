Startseite MMC: Anime Hits on Stage | Vorband: Kontrollverlust Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-01-14 10:44. Am 11. April 2025 wird das Fontane-Haus in Berlin zu einem einzigartigen Ort für alle Anime-Fans und Musikliebhaber! Bereitet euch auf ein Konzert vor, das eure Herzen höherschlagen lässt und euch in eine Welt voller Nostalgie und Leidenschaft entführt. Die Anime AllStars mit Petra Scheeser, Ron van Lankeren und Conny Kreitmeier werden live die besten Anime-Hits performen, die euch garantiert in Ekstase versetzen! Unterstützt werden sie von der wunderbaren Julia Scheeser, deren kraftvolle Stimme dem Abend einen ganz besonderen Flair verleiht.

Doch bevor es so richtig losgeht, heizt die Band Kontrollverlust die Menge mit ihren energiegeladenen Beats und mitreißenden Sounds auf - der perfekte Auftakt für einen unvergesslichen Abend! Ihr werdet nicht stillstehen können, wenn die Musik die Luft erfüllt und euch mitreißt. MMC-Berlin e.V.

Patrick Gohlisch

Harzgeroder Str. 2 13187 Berlin

Deutschland

Homepage: http://www.mmc-berlin.com

Telefon: 03045020567

