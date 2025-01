Startseite Der Podcast ist die neue Webseite Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 14:50. Warum binden immer mehr Unternehmen, Betriebe und Selbständige auf ihrer Webseite einen eigenen Podcast ein? Die Webseite bleibt weiter unverzichtbar. Aber es fällt auf, dass sie sich verändert: immer mehr Unternehmen, Betriebe und Selbständige binden auf ihrer Webseite einen eigenen Podcast ein, in dem sie vorzugsweise selber zu hören sind - mal als Sprecher, mal als Interview-Partner. Die BesucherInnen lesen nicht mehr das Kleingedruckte, sondern hören die interessantesten Informationen, die im Gespräch - also locker und umgangssprachlich erzählt - abrufbar sind. Das hat viele Vorteile: sie werden persönlich angesprochen, es gibt eine sofortige menschliche Verbindung durch die Stimme und wenn eine gute Strategie gefunden wurde, werden sie auch thematisch perfekt abgeholt.

Die Verbindung ist hergestellt: Community-Building.

Wie können die ersten Schritte aussehen? Die Online-Anleitungen aus dem YouTube-Kanal sind unterschiedlich gut, beantworten aber vor allem keine Fragen und geben wenig Sicherheit. Es geht um viel, ein Podcast ist ein eigenes Marketing-Instrument, das aber auch speziell ist. Was liegt näher, als Podcast-Profis zu fragen?

Am besten solche, die eine Strategie entwickeln, die immer die Zielgruppe im Auge haben, die von außen kommen und genau die Fragen stellen, die auch BesucherInnen und KundInnen haben, die die Technik beherrschen und über ausgebildete Radiostimmen verfügen, die Tipps für die eigene Stimme und Sprache geben können, Interview-Experten sind und hervorragende Dienstleister, die in Berlin und Brandenburg zu ihren Kunden gehen, die Produktion und Schulungen aber auch online und damit überall anbieten. Das passt! 2 Radioleute, 2 Journalisten, 2 Podcast-Experten

in Summe: Markus Dreesen und Katharina Gerlach produzieren gemeinsam Podcasts.

Gern mit Inhalten, die Community-bildend und informativ sind, für Firmen interne Podcasts (auch Weiterbildung "on the go") - und das alles auch als Anschub, damit Sie befähigt werden, Ihre Podcasts selber machen zu können (mit Support, solange Sie es brauchen). Mehr Angaben zur beruflichen Eignung und Erfahrung der Podcast-Profis auf Anfrage

