Startseite Die Freiwillige Feuerwehr Benk e. V. freut sich über die positive Erfahrung mit der Phoenix Mediengesellschaft Pressetext verfasst von Maren_Schuetz am Mo, 2025-01-13 13:24. Eine Hüpfburg für die Gemeinde dank Produktsponsoring Eschborn, den [13.01.2025]: Die Freiwillige Feuerwehr Benk e. V. hat ein besonderes Geschenk für ihre Veranstaltungen erhalten: Eine neue Hüpfburg inklusive passendem Transportanhänger. Möglich wurde dies durch das Produktsponsoring der Phoenix Mediengesellschaft und dem Engagement zahlreicher regionale Sponsoren. Die Hüpfburg, die ab dem kommenden Frühjahr bei Veranstaltungen wie Feuerwehrfesten, Dorf- und Gartenfesten zum Einsatz kommen wird, hat bereits jetzt Begeisterung ausgelöst. „Dass die Kinder Spaß haben und die Eltern ihre Ruhe – das gefällt uns besonders an dem ganzen Projekt. Spaß beiseite: Wir freuen uns sehr über die neue Hüpfburg“, so Udo Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Benk. Ein vielseitiges Produkt für die ganze Gemeinde Die Hüpfburg mit Feuerwehrdesign bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Neben den geplanten Veranstaltungen der Feuerwehr können auch Mitglieder der Gemeinde und Sponsoren die Hüpfburg für private Anlässe mieten. Den Sponsoren ist dadurch eine angemessene Sichtbarkeit in der Region garantiert, während die Freiwillige Feuerwehr Benk sich über die zusätzlichen Einnahmen freut, die wieder reinvestiert werden können. Der passende Anhänger sorgt für einen sicheren Transport und fungiert vor Ort als Werbefläche. Die Hüpfburg fördert die Bewegung von Kindern und Jugendlichen auf eine spielerische Art und Weise, begeistert die Jugendfeuerwehr, ist ein Publikumsmagnet und lässt sich einfach auf- und wieder abbauen. Ein Dank an die Sponsoren „Ohne die Unterstützung der Phoenix Mediengesellschaft und unserer Sponsoren wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement!“, so Herr Müller. Dank des Produksponsorings der Phoenix Mediengesellschaft konnte die Hüpfburg vollkommen anschaffungskostenfrei an die Freiwillige Feuerwehr Benk übergeben werden. Über Phoenix Mediengesellschaft Die Phoenix Mediengesellschaft ist auf Produktsponsoring spezialisiert und unterstützt soziale Einrichtungen mit Produkten, die frei von Anschaffungskosten bereitgestellt werden. Der soziale Dienstleister bietet kostenfreie Lösungen für Bereiche wie Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe, Obdachlosenhilfe, Feuerwehr, Bildung und viele weitere soziale Themen. Durch ein deutschlandweites Netzwerk an Sponsoren fördert Phoenix nachhaltig die Arbeit gemeinnütziger Organisationen und trägt aktiv dazu bei, den Alltag dieser Einrichtungen zu erleichtern. Die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Projekte stehen als Beweis für das starke Engagement des Unternehmens. Pressekontakt Phoenix Mediengesellschaft mbH

