Startseite RLS-Leitlinien im Vergleich: Deutsche S2k-Leitlinie vs. AASM-Leitlinie aus den USA Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 12:27. In einer Analyse werden die Behandlungsleitlinien zur Behandlung des Restless Legs Syndroms aus Deutschland und den USA miteinander verglichen und deren Unterschiede beleuchtet. München, den 13. Januar 2025: Die deutsche und die US-Leitlinie zur Behandlung des Restless Legs Syndroms im Vergleich. Das Restless Legs Syndrom (RLS) ist eine weit verbreitete neurologische Erkrankung, von der etwa 10 % der Bevölkerung betroffen sind. Die genaue Ursache des Syndroms ist bislang nicht vollständig geklärt. RLS tritt häufig in Verbindung mit verschiedenen anderen Erkrankungen auf und stellt eine Herausforderung für Fachärzte aus unterschiedlichen Disziplinen dar. "Roter Faden" einer RLS-Therapie sind die sog. "Leitlinien". Im November 2024 wurde eine neue klinische Praxisrichtlinie der American Academy of Sleep Medicine (AASM) zur Behandlung des Restless Legs Syndroms (RLS) veröffentlicht, die aktualisierte Empfehlungen enthält. Doch wie verhält sich diese im Vergleich zur deutschen RLS-Leitlinie von 2022? Die Analyse zeigt, dass beide Leitlinien in grundlegenden Therapieansätzen übereinstimmen, sich jedoch in der Bewertung spezifischer Behandlungsoptionen teilweise deutlich unterscheiden. Diese Unterschiede spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Wissensstands wider und unterstreichen die Notwendigkeit einer differenzierten, individualisierten Therapieplanung. Verglichen werden konkret die Behandlungsansätze * Eisensubstitution * Dopaminagonisten * Levodopa * Gabapentinoide * Opioide * Magnesium und Kombinationstherapien aus verschiedenen Ansätzen. Außerdem wird ausführlich auf das Thema Augmentationsrisiko eingegangen sowie es werden die Unterschiede zu Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer beleuchtet. Auch die durchaus bedeutsamen Unterschiede bei der Frage, welche Behandlung bei welchem Schweregrad Niederschlag finden soll sowie die Bewertung der Langzeitfolgen von RLS-Therapien werden abschließend zum Thema gemacht. Die gesamte Analyse finden Sie auf der Website der Deutschen Restless Legs Vereinigung unter https://www.restless-legs.org/news/leitlinien-zur-behandlung-des-restles... Ausführliche Informationen zur deutschen Leitlinie sowie eine Patientenversion finden Sie ebenfalls auf der Website der RLS-Vereinigung unter https://www.restless-legs.org/restless-legs/behandlung/leitlinien-dgn/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

