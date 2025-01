Startseite 20 Jahre Mediterrana Tours - Entdecken unbekannter Wanderziele in kleinen Gruppen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 08:32. 2025 feiert der Reiseveranstalter Mediterrana Tours sein 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten führt Mediterrana Tours Wanderreisen im Mittelmeerraum und seiner sächsischen Wanderheimat durch. Angefangen hat alles in den 90er Jahren mit Hilfstransporten und Freiwilligencamps in Kroatien und Bosnien. Diese damaligen Erlebnisse weckten in uns den Wunsch, diese wunderbare Region anderen Menschen näherzubringen. Daraus entstand ein Reiseveranstalter, der zunächst Studienreisen, später Wanderreisen und inzwischen auch Leserreisen für Zeitungsverlage durchführt. Die erste Wanderreise führte vor 20 Jahren nach Montenegro. Damals verirrten sich noch keine Wanderer in die beeindruckende Bergwelt. Mediterrana Tours war der erste Veranstalter, der die Region als Wanderziel entdeckte. Heute ist die Schönheit weit über die Landesgrenzen bekannt und dennoch gilt Montenegro immer noch als Geheimtipp. Mediterrana Tours führt alljährlich mehrere Touren in dem landschaftlich vielfältigen Balkanland durch. Wandern in Montenegro ist daher heute aus dem Angebot nicht mehr wegzudenken. Das Wanderprogramm nahm seinen Anfang in Montenegro und erweiterte sich schnell um verschiedene Wanderreisen in Kroatien und später in unterschiedlichen Regionen Italiens. Heute finden die meisten Wanderreisen in Italien statt. Dazu kommen geführte Wanderreisen in Spanien, Portugal, Bosnien und nicht zuletzt der Sächsischen Schweiz und dem Dresdner Elbtal, der Wanderheimat des Reiseveranstalters. 20 Jahre Mediterrana Tours bedeutet Entdecken unbekannterer Wanderregionen, aufregende Begegnungen und Eintauchen in das Leben und die Kultur der jeweiligen Region. Doch es geht nicht nur ums Wandern selbst. Mit Mediterrana Tours lernen die Reiseteilnehmer auch die regionalen Köstlichkeiten kennen, die den Charakter der jeweiligen Wanderregion widerspiegeln. Die Mediterrana Tours Wanderführerinnen und Wanderführer leben bzw. stammen ausnahmslos aus der jeweiligen Region und zeigen den Gästen mit Begeisterung ihre Heimat, die schönsten Wanderrouten, ihre Lieblingsorte und die regionalen Spezialitäten. Viele der Ausgangsorte der Wanderreisen sind gut mit dem Zug erreichbar. Insbesondere die italienischen Reiseziele eignen sich hervorragend, um mit der österreichischen und italienischen Bahn entspannt ans Ziel zu gelangen. Bildmaterial: Wir stellen Ihnen gern Bildmaterial in druckfähiger Auflösung zur Veröffentlichung zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mediterrana Tours

