Mustang Energy erwirbt zusätzlichen Grundbesitz im östlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 10. Januar 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, den Erwerb des Projekts Königsstuhl bekannt zu geben, eines 5.228 Hektar umfassenden Konzessionsgebietes im östlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan. Das Projekt Königsstuhl, das durch kostengünstiges Abstecken gesichert wurde, erweitert Mustangs wachsendes Portfolio an vielversprechenden Uranprojekten in einem der besten Bergbaureviere der Welt um fünf zu 100 % unternehmenseigene Mineral-Claims.

Eckpunkte des Projekts:

- Lage: Das Projekt befindet sich etwa 25 Kilometer nordwestlich der Mine McArthur River von Cameco und 45 Kilometer südwestlich der Mine Cigar Lake von Cameco.

- Mineralisierung auf angrenzenden Konzessionsgebieten (siehe Abbildung 1):

o Die Bohrung WMA-010 durchteufte 0,29 % U3O8 über 0,5 m von 881,3 bis 881,8 m mit anomalen Pb-, V-, Co-, Ni- und As-Gehalten in einer ausgebleichten, vertonten Verwerfung in graphitischem Pelit1. (SMDI# 3553)

o Die Bohrung WMA-004 durchteufte 0,28 % U3O8 über 0,2 m von 1016,0 bis 1016,2 m, vier Meter unterhalb der Athabasca-Diskordanz in Verbindung mit einer mit Ton gefüllten Bruchzone in einem hämatit-chloritführenden paläoverwitterten Semipelit2. (SMDI# 3551)

o Die Bohrung CL-138 durchteufte 547 ppm U (teilweise) über 0,5 m von 609,3 bis 609,8 m in Pelit unterhalb der Diskordanz bei 606,6 m3. (SMDI# 3549)

- Frühere Explorationsarbeiten: Das Konzessionsgebiet profitiert von einer umfangreichen hochauflösenden geophysikalischen Abdeckung, einschließlich einer ZTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2011 über dem südlichen Claim-Gebiet4, einer MEGATEM-Untersuchung aus dem Jahr 2005 über dem nördlichen Claim-Block5 und einer radiometrischen Untersuchung aus dem Jahr 2005, die das gesamte Konzessionsgebiet abdeckt6.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78035/MEC_011025_DEPRcom.001...

Abbildung 1 : Überblick über das von Mustang Energy neu erworbene Projekt Königsstuhl7,1

Wir freuen uns, das Projekt Königsstuhl in unser wachsendes Portfolio von Uranprojekten im Athabasca-Becken aufzunehmen, sagte Nick Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. Durch das strategische Abstecken von Claims sichern wir uns weiterhin den vollständigen Besitz von vielversprechenden Konzessionsgebieten und halten gleichzeitig die Kosten niedrig. Mit einem starken technischen Team und dem Zugang zu einem außergewöhnlichen geophysikalischen Datensatz wollen wir die Explorationsbemühungen vorantreiben und neue Möglichkeiten für Entdeckungen in diesem wenig erforschten Konzessionsgebiet schaffen.

Projektgeologie und Mineralisierung

Das Projekt Königsstuhl wird von Grundgebirge unterlagert, das aus archäischen Granitoiden und metamorphen Gesteinen des unteren Proterozoikums (Trans Hudson) der Wollaston- und Mudjatik-Gruppe besteht. Diese metamorphen Gesteine bestehen aus suprakrustalen Gesteinen wie Psammiten, Peliten und in geringem Umfang Grünsteinen sowie damit in Zusammenhang stehenden Intrusionen. Diese Gesteinstypen des Grundgebirges werden von schätzungsweise 700 bis 900 Meter flach liegenden Athabasca-Sandsteinen und -Konglomeraten7 überlagert.

Die geologischen Gegebenheiten des Projekts Königsstuhl weisen auf das Potenzial für die Entdeckung von Uranmineralisierungen des Diskordanztyps und im Grundgebirge lagernden Uranmineralisierungen hin, die denjenigen in Cigar Lake und McArthur River ähneln. Das Konzessionsgebiet weist potenzielle EM-Leiter und kartierte Verwerfungen auf, die im Zuge früherer Explorationsarbeiten identifiziert wurden3,4 und die sowohl als Zufuhrkanäle als auch als Fallen für Uranmineralisierungen dienen.

Strategische Bedeutung

Der Erwerb des Projekts Königsstuhl entspricht der Vision von Mustang, ein robustes Portfolio von Uran-Assets im Athabasca-Becken aufzubauen, einer Region, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist. Da sich die globalen Energiemärkte auf kohlendioxidarme Lösungen verlagern, bleibt die Kernenergie ein Eckpfeiler der nachhaltigen Stromerzeugung und treibt die Nachfrage nach Uranressourcen an.

Mustang verpflichtet sich weiterhin, seine Explorationsstrategie verantwortungsbewusst umzusetzen, einen positiven Beitrag zu den lokalen Gemeinden zu leisten und bei all seinen Tätigkeiten ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Quellennachweis

1. SMDI# 3553, mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/3553

2. SMDI# 3551, mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/3551

3. SMDI# 3549, mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/3549

4. SMAD# 74H-0061, mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

5. SMAD# 74H14-0056, mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

6. SMAD# 74H-0061, mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

7. Saskatchewan GeoAtlas, gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranvorkommen sowie Verweise auf günstige geologische Gegebenheiten auf angrenzenden Konzessionsgebiete, die sich in der Nähe des Projekts Königsstuhl befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen in den angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts Königsstuhl oder die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Königsstuhl kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Update zur Verpflichtung von MCS Market Communication Services GmbH

Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. September 2024 und 6. Dezember 2024 und gemäß dem unabhängigen Marketingdienstleistungsvertrag (der MCS-Vertrag) vom 12. September 2024 mit MCS Market Communication Service GmbH (MCS) hat das Unternehmen sein Budget für Werbekampagnen mit Wirkung vom 9. Januar 2025 von 500.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht. Gemäß dem MCS-Vertrag stimmte das Unternehmen einem anfänglichen Budget von 250.000 EUR zu, mit einer Option (die Option), das Budget während der Laufzeit des Vertrags zu erhöhen, welche Option erstmals am 29. November 2024 ausgeübt wurde, um das Budget auf 500.000 EUR zu erhöhen. Gemäß dem MCS-Vertrag erklärte sich MCS bereit, eine Werbekampagne für Mustang zu erstellen, die aus Textmaterial, Anzeigen, Stichwort-Recherche zur Optimierung von Suchbegriffen und anderen Online-Marketingaktivitäten besteht. Die Werbekampagne hat eine Laufzeit von sechs Monaten und endet am 23. März 2025. Das Unternehmen wird an MCS keine Wertpapiere als Entschädigung für die Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzen MSC und seine Direktoren und leitenden Angestellten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens und stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Diese Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, die Sichtbarkeit des Unternehmens zu steigern und Investoren auf den europäischen Märkten zu erreichen, was die kürzlich erfolgte Notierung des Unternehmens in Frankfurt weiter ergänzt.

MCS ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf das Projektmanagement und die Beratung für eine Online-Marketing-Kampagne übernimmt, Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert und Landing-Pages erstellt und optimiert. Die Werbemaßnahmen werden per E-Mail, Facebook und Google durchgeführt.

MCS Marketing hat seinen Sitz in der Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein, NRW, Deutschland, und kann unter info@mcsmarket.de oder 49-160-99032182 erreicht werden.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO and Director

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens, einschließlich des Projekts Königsstuhl, und den Abschluss zukünftiger Arbeiten auf dem Projekt Königsstuhl, die Annahme, dass die Marketingkampagnen unter der Leitung von MCS die Präsenz des Unternehmens in Europa ausbauen werden und dass das Unternehmen strategisch für beachtliches Wachstum aufgestellt ist. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen; dass die von MCS erstellten Marketingkampagnen wie geplant durchgeführt werden und dass die Verpflichtung von MCS hinsichtlich des Marketings die gewünschten Auswirkungen auf die Präsenz von Mustang in Europa haben wird. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

