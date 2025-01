Startseite HYTN erhält Erstauftrag im Rahmen einer Produktionspartnerschaft mit Branchenführer SNDL Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-01-11 04:09. Vancouver, British Columbia - 10. Januar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, freut sich, den Erhalt der ersten Bestellung im Rahmen von Herstellungs- und Preisvereinbarungen (die Vereinbarungen)) mit der Firma SNDL Inc. (NASDAQ: SNDL) (SNDL) bekannt zu geben. SNDL zählt zu den größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen der Welt. Mit dieser Kooperation unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, seine Präsenz auf regulierte internationale Märkte wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und Australien auszuweiten. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen wird HYTN bei der Verarbeitung von sowohl Bulkware als auch Cannabis-Fertigprodukten für SNDL die Gute Herstellungspraxis der EU (EU GMP) anwenden. HYTN mit seiner Kompetenz bei der Einhaltung strenger internationaler Auflagen und SNDL mit seinem Cannabis-Know-how werden gemeinsam in der Lage sein, das Geschäft rasch auszuweiten und qualitativ hochwertige Produkte in die internationalen Schlüsselmärkte zu bringen. Diese Partnerschaft verdeutlicht, dass es uns ein Anliegen ist, die regulierten internationalen Märkte mit Cannabisprodukten in hervorragender Qualität zu beliefern, so Elliot McKerr, CEO von HYTN. SNDL punktet mit einer starken Marktpräsenz und HYTN mit fortschrittlichen Produktionsstandards. Gemeinsam sind wir in der Lage, einen entscheidenden Einfluss auf die globale Cannabisbranche zu nehmen. Der positiven Entwicklung der Partnerschaft wird mit dem Eingang der ersten Bestellung von HYTN bei SNDL für EU-GMP-zertifizierte getrocknete Cannabisblüten aus mehreren Anbausorten für den Export in das Vereinigte Königreich Ausdruck verliehen. Die Bearbeitung der Erstbestellung wird voraussichtlich bis Februar 2025 abgeschlossen sein. Jason Broome, COO von HYTN, betont die Bedeutung dieses Meilensteins und erklärt: Dieser Auftrag verdeutlicht, dass HYTN über entsprechende Kapazitäten für eine großvolumige, EU-GMP-zertifizierte Cannabisproduktion verfügt und stellt sicher, dass unsere Partner wie SNDL über die notwendige Infrastruktur verfügen, um in globale Märkte zu expandieren. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Geschäftschance und darauf, unsere operative Erfahrung unter Beweis stellen zu können. Dank dieser Zusammenarbeit ist das Unternehmen in der Lage, vom wachsenden globalen Cannabismarkt zu profitieren, zu dem auch die medizinische Cannabisbranche in Deutschland mit einem geschätzten Marktwert von 2 Mrd. CAD1 und der wachstumsstarke australische Markt, der im Jahr 2022 auf über 200 Mio. AUD anwachsen wird2, zählen. Daran wird deutlich, welche Chancen vor uns liegen. Die erste Bestellung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 ausgeliefert; die Einfuhrgenehmigungen des britischen Innenministeriums gingen am 6. Januar ein. Daneben schaffen die weitergefassten Vereinbarungen mit einer Laufzeit von zwei Jahren, die im August 2024 unterzeichnet wurden, den operativen Rahmen für eine Partnerschaft, die HYTN bei der Verarbeitung von SNDL-Cannabisprodukten für die internationalen Märkte unterstützt. [1] J. Green, International Cannabis Business Conference (8. Juli 2024), Germanys Medical Cannabis Industry Is Booming.

[2] J. Ryan, Pennington Institute (Dezember 2023), Cannabis in Australia. Über HYTN Innovations Inc. HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform. Über SNDL Inc. SNDL ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Börse Nasdaq unter dem Börsensymbol SNDL gehandelt werden. SNDL ist der größte private Einzelhändler für Spirituosen und Cannabis in Kanada, der Einzelhandelsmarken wie Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds, Spiritleaf und Superette in seinem Sortiment führt. SNDL ist außerdem ein lizenzierter Cannabisproduzent und zählt zu den größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen Kanadas. Sein Spezialgebiet sind die kostengünstige Beschaffung von Biomasse, der Gewächshausanbau, Produktinnovationen, kostengünstige Produktionsanlagen und ein breitgefächertes Portfolio von Cannabismarken wie Pearls by Grön, No Future, Bhang Chocolate, Top Leaf, Contraband, Citizen Stash, Sundial Cannabis, Palmetto, Spiritleaf Selects, Bon Jak, Versus, Value Buds, Namaste, Re-up, Grasslands und Vacay. Mit seinem Beteiligungsportfolio trachtet SNDL danach, sein Kapital über direkte und indirekte Beteiligungen und Partnerschaften in der gesamten nordamerikanischen Cannabisbranche strategisch einzusetzen.Nähere Informationen über SNDL erhalten Sie unter sndl.com/ . Über die Gute Herstellungspraxis (GMP) Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289 HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

investments@hytn.life Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Erhalt zusätzlicher Bestellungen, die Fähigkeit des Unternehmens, diese zu erfüllen, die erweiterten Möglichkeiten des Unternehmens, seine Produkte weltweit zu exportieren, und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit SNDL. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, Kaufaufträge zu erfüllen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu wichtigen Partnern aufrechtzuerhalten; das Versäumnis des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; das Versäumnis des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HYTN Innovations Inc.

Investor Relations

12 East 4th Avenue

V5T 1E8 Vancouver, BC

Kanada email : invest@hytn.life Pressekontakt: HYTN Innovations Inc.

Investor Relations

12 East 4th Avenue

V5T 1E8 Vancouver, BC email : invest@hytn.life Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten