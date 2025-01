Startseite AML Incubator führt Compliance-Lösung für europäische MSB und VASP ein, die aufgrund der MiCA-Verordnung vor Herausforderungen s Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 20:09. AML Incubator (AMLI), ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Compliance, hat ein neues Servicepaket eingeführt, das europäische Money Service Businesses (MSB) und Virtual Asset Service Providers (VASP) bei der Einrichtung ihrer Geschäftstätigkeit in Kanada unterstützt. Der Service wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus der MiCA-Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) ergeben. VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 10. Januar 2025 / Die MiCA-Verordnung ( finance.ec.europa.eu/digital-finance/crypto-assets_en#legislation) , Teil des digitalen Finanzpakets der EU, bedeutet für Emittenten von Krypto-Vermögenswerten und Dienstleistern strenge Compliance-Vorschriften. Dazu gehören Zulassungs-, Registrierungs- und Transparenzanforderungen zur Verbesserung der Marktstabilität und des Anlegerschutzes.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78033/AML_011025_DEPRcom.001... Zugehöriges Bild Während die MiCA-Verordnung für die Branche mehr Kontrolle bedeutet, haben viele kleine und mittlere MSB und VASP Schwierigkeiten, diese neuen Anforderungen innerhalb der erforderlichen Fristen zu erfüllen ( amlincubator.com/blog/challenges-facing-small-and-medium-european-vasps-and-msbs-as-mica-regulations-loom) . Da die Fristen näher rücken, suchen Unternehmen nach alternativen Gerichtsbarkeiten, die klarere Regulierungswege bieten, ohne die internationale Glaubwürdigkeit zu kompromittieren. Der kanadische Compliance-Rahmen bietet einen Wettbewerbsvorteil Der kanadische Regulierungsrahmen, der vom Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ( fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/register-inscrire/reg-ins-eng) überwacht wird, bietet den Finanzdienstleistern klar definierte Regeln für eine legale und sichere Tätigkeit. Provinzen wie British Columbia zeichnen sich durch straffe Genehmigungsverfahren und proaktive Maßnahmen zur Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung (AML) aus und sind damit ideal für Unternehmen, die ihre Geschäfte stabilisieren und gleichzeitig Zugang zu globalen Märkten möchten. Diese Kombination aus Klarheit, Compliance-Unterstützung und globaler Reichweite hat Kanada zu einem zunehmend attraktiven Ziel für MSB und VASP gemacht. Das Servicepaket von AML Incubator: Optimierte Lösungen für die Standortverlagerung Das Servicepaket von AMLI für die MSB-Registrierung ( amlincubator.com/services/msb-registration) soll MSB und VASP dabei unterstützen, schnell und sicher nach Kanada zu wechseln. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: - Regulatorische Einrichtung - vollständige Unterstützung bei der FINTRAC-Registrierung, der Lizenzierung in den Provinzen und der Implementierung des AML-Programms.

- Lizenzierung und Dokumentation - Unterstützung während des gesamten Registrierungsprozesses, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen ohne Verzögerungen erfüllt werden.

- Betriebsstart - Unterstützung bei der Etablierung der Betriebstätigkeit in Kanada, einschließlich Bankbeziehungen, Mitarbeitern und Infrastruktur.

- Fortlaufende Compliance-Unterstützung - kontinuierliche Überwachung von behördlichen Änderungen und Implementierung von Updates zur Aufrechterhaltung der Compliance nach der Einführung. Stellungnahme des CEO Mit der Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen benötigen Unternehmen praktische Strategien, um die Compliance zu gewährleisten, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen, so der CEO von AML Incubator. Kanada bietet ein stabiles und transparentes Umfeld, in dem MSB und VASP sich für Wachstum neu positionieren können. Das neue Servicepaket von AMLI soll diesen Prozess vereinfachen und Unternehmen dabei unterstützen, gesetzliche Fristen einzuhalten und in einem sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Fristen für die Einhaltung der MiCa-Verordnung bald ablaufen, müssen europäische MSB und VASP schnell handeln, um ihre Betriebstätigkeit zu sichern. Das neue Servicepaket von AMLI ( amlincubator.com/services/msb-registration) bietet durch eine Verlagerung nach Kanada einen praktischen Weg zu Stabilität und Compliance. Weitere Informationen erhalten Sie unter AMLIncubator.com oder direkt bei AML Incubator. Über AMLI AML Incubator ist eine Compliance-Beratungsfirma, die sich auf Geldwäschebekämpfungs- (AML) und regulatorische Dienstleistungen für Finanzinstitute, MSB, DEX, DAO, NFT-Marktplätze, reale Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögenswerte spezialisiert hat. Dank jahrelanger Erfahrung bei der Einhaltung von Compliance-Standards in verschiedenen Rechtsordnungen hilft AML Incubator Unternehmen beim Überwinden der behördlichen Barrieren und ermöglicht ihnen, ihrer Geschäftstätigkeit mit Zuversicht nachzugehen. Haik Kazarian

