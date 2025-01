Startseite door2solution wird zu DOCUFY Vienna und erweitert Lösungsangebot Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 12:15. Die österreichische door2solution software gmbh, ein führender Softwareanbieter für interaktive Ersatzteilkataloglösungen und Kundenportale, wurde zum 21. Dezember 2024 in DOCUFY Vienna umbenannt. Bamberg/Wien - 10. Januar 2025. Die österreichische door2solution software gmbh, ein führender Softwareanbieter für interaktive Ersatzteilkataloglösungen und Kundenportale, wurde zum 21. Dezember 2024 in DOCUFY Vienna umbenannt. Die Geschäftsführung übernimmt Anna-Lisa Rabl (34). Die door2solution software gmbh mit Sitz in Wien hat sich seit vielen Jahren mit ihrer professionellen Lösung für elektronisches Ersatzteilmanagement "door2parts" und Kundenportalen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Motorradhandel etabliert. Im Januar 2023 wurde das Unternehmen von der DOCUFY GmbH akquiriert und der interaktive Online-Ersatzteilkatalog im 2D/3D-Format in das Portfolio professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service der Bamberger DOCUFY mit aufgenommen. Mit der Umfirmierung der door2solution software gmbh zu DOCUFY Vienna erleichtert DOCUFY österreichischen Kunden und Interessenten den Zugriff auf das umfassende Lösungsangebot der Firmengruppe. Besonders die jüngste Konzernerweiterung dürfte auch in Österreich spannend sein: Durch den Kauf der theum AG im September 2024 verfügt DOCUFY über eine innovative, KI-gestützte Wissensmanagement-Plattform. Diese versetzt Anwender in die Lage, Wissen aus ein oder mehreren Quellen bedarfsgerecht zu organisieren. Im bedienungsfreundlichen Browserformat wird Wissen aus verschiedenen Datensilos verfügbar gemacht und automatisch aktuell gehalten. Nadine Prill, CEO der DOCUFY GmbH erläutert: "DOCUFY hat seinen Ursprung in der Technischen Dokumentation, das heißt wir sind seit 25 Jahren Experte im Herausfiltern einer passenden Information aus einer riesigen Datenbasis. Früher ging es nur um Bedienungsanleitungen - heute um Informationen für den Vertrieb, das Marketing, den After Sales und natürlich für Kunden. Door2solution ist seit über 20 Jahren spezialisiert auf elektronisches Ersatzteilmanagement. Nun helfen wir mit einem breiten Lösungsangebot gemeinsam unseren Kunden bei der Transformation zu einem digitalen Unternehmen. Wir haben die Tools, um Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Und wir sind stolz darauf, dass wir mit DOCUFY Vienna nun auch in Wien einen ortsnahen Service bieten können." Anna-Lisa Rabl ergänzt: "Ich freue mich, dass unsere Produktpalette in den kommenden Monaten noch stärker zusammenwachsen wird - von Einzelprodukten hin zu einem ganzheitlichen Lösungsangebot aus einer Hand. Die Umfirmierung in DOCUFY Vienna unterstreicht das und setzt ein klares Zeichen: integrierte Lösungen, die Synergien optimal nutzen und einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen." Weitere Informationen unter www.docufy.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DOCUFY GmbH

