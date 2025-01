Cruz Battery Metals erwirbt das Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley in Nevada, das vollständig von SLBs Konzessionsgebiet

Vancouver, B.C. - 10. Januar 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (das Unternehmen oder Cruz) (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A40YSN) gibt bekannt, dass das Unternehmen plant, das 580 Acres große Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley im Herzen des Clayton Valley in Esmeralda County im US-Bundesstaat Nevada von unabhängigen Verkäufern zu erwerben. Dieses neue Projekt besteht aus 29 Claims, die vollständig vom Lithiumsole-Projekt Clayton Valley von SLB (früher Schlumberger Limited) umgeben sind. Cruz wird damit über eine Fläche von 820 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Lithiumsole im Clayton Valley (Nevada) verfügen. Dieser Erwerb steht unter dem Vorbehalt sämtlicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78026/CRUZ_011025_DEPRcom.00...

James Nelson, President von Cruz, sagt dazu: Es gibt unserer Ansicht nach mehrere Gründe, warum das Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley einen potenziell großen Wert hat. Diese Claims verfügen über Zugang zum tiefsten Teil des Lithiumsole-Beckens Clayton Valley in Esmeralda County (Nevada) und liegen vollständig innerhalb des Konzessionsgebiets von SLB (ehemals Schlumberger). Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieses Projekts zu einem Zeitpunkt, an dem SLB die 100%ige Übernahme des Lithiumsole-Projekts Clayton Valley von Pure Energy Ltd. erfolgreich abgeschlossen hat. Zudem konnte SLB vor Kurzem die kontinuierliche, hochreine direkte Lithiumextraktion (DLE) aus diesem Becken erfolgreich unter Beweis stellen. Darüber hinaus steht die neue Trump-Regierung ganz im Zeichen Made in America. Es ist klar, dass eine Verringerung der Abhängigkeit der USA von ausländischen Ressourcen eine Priorität der Trump-Regierung sein wird. Wir glauben, dass dies der Nachfrage nach heimischer Lithiumproduktion Rückenwind verleihen wird. Da der Lithiumsole-Betrieb Clayton-Valley von Albemarle derzeit die einzige Lithiumproduktionsstätte in Nordamerika ist, sehen wir diese Gelegenheit als potenziellen wichtigen Katalysator für den Aufbau einer inländischen Ressource durch andere Lithiumunternehmen, wenn dem weniger regulatorische Beschränkungen und Bürokratie entgegenstehen. Das Management ist begeistert, denn wir treten im Jahr 2025 in eine Periode verstärkter Unternehmensaktivitäten ein und wollen damit ein potenzielles Wachstum für die Aktionäre von Cruz schaffen.

Einem CNBC-Artikel vom 2. Januar 2025 zufolge hat Chinas Drängen, eigene Elektroautos zu entwickeln, im Juli einen Tipping-Point erreicht: Die mit neuen Energieträgern betriebenen verkauften Fahrzeuge machten nach Angaben des Pkw-Verbands in diesem Monat mehr als die Hälfte aller verkauften Pkw aus. Dazu zählen Fahrzeuge mit reinem Batterie- und Hybridantrieb. Dieser Trend setzte sich auch im November fort, in dem die Durchdringungsrate nach Angaben des Verbands 52,3 % betrug.

Am 3. Januar 2025 verlautbarte GM, dass der Absatz im vierten Quartal um 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sei. Der Vertrieb von Elektrofahrzeugen stieg im Quartalsvergleich um 50 % und im Jahresvergleich um 125 %, wodurch sich der Marktanteil im Laufe des Jahres ungefähr verdoppelte. GM war in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 der zweitgrößte Verkäufer von Elektrofahrzeugen in den USA.

Herr Nelson weiter: Trotz der äußerst negativen Stimmung in Bezug auf Lithium und Elektroautos in den letzten zwei Jahren zeigen die jüngsten Daten eindeutig, dass die Verkäufe von Elektroautos zunehmen und die entsprechende Dynamik weltweit tatsächlich zu- und nicht abnimmt. Wir sind daher der Ansicht, dass einheimische Lithiumprojekte im Jahr 2025 auf deutlich mehr Interesse am Markt stoßen werden als in den beiden Vorjahren.

Wie am 11. September 2024 bekannt gegeben wurde, hat der Partner von Pure Energy Minerals Ltd., SLB, nun ein umfassendes Technologiedemonstrations- und Testprogramm abgeschlossen, das für das Earn-in für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumsole-Projekt Clayton Valley (CV-Projekt) in Esmeralda County (Nevada) erforderlich war.

Pure Energy und SLB gingen im Mai 2019 eine Partnerschaft ein, die vorsieht, dass SLB eine hochmoderne Pilotanlage für die direkte Lithiumextraktion (DLE) von Lithiumsole aus dem Konzessionsgebiet Clayton Valley plant, genehmigen lässt, entwickelt und baut. Die nachhaltige Lithium-Demonstrationsanlage, die von SLB betrieben wird, produziert derzeit Lithiumkarbonat (Li2CO3), einen direkten Bestandteil von Lithiumbatterien in Mobiltelefonen, Elektrofahrzeugen und Energiespeichern.

SLB erreichte nachweislich bestimmte technische Meilensteine, um sich für den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile am CV-Projekt zu qualifizieren. Dazu gehören die kontinuierliche Produktion von Lithiumkarbonat über einen längeren Zeitraum und den Aufbau einer wesentlichen Menge an Lithiumprodukten, deren Reinheitsgrad über einem erforderlichen Wert liegt, was von einer dritten Partei überprüft wurde.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, das Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley für eine Summe von 115.000 (einhundertfünfzehntausend) in bar zu erwerben, die die BLM-Gebühren und die Kosten für das Abstecken abdeckt. Außerdem ist die Ausgabe von 7 (sieben) Millionen Aktien mit einer viermonatigen Haltefrist vorgesehen, die bei Abschluss fällig sind. Dieser Erwerb steht unter dem Vorbehalt sämtlicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurden von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das kürzlich erworbene 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

