Startseite deskMate INFINITY: Die nächste Generation virtueller Schulungsrechner für E-Learnings Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 12:53. Stuttgart, 09.01.2025 - Die Kivito GmbH stellt mit deskMate INFINITY die neueste Version ihrer bewährten virtuellen Schulungsrechnern vor. Die überarbeitete Plattform bietet speziell für Software-Trainer und Schulungsverantwortliche maßgeschneiderte Lösungen E-Learnings abzubilden. Dank neuer Funktionen eignet sich deskMate INFINITY besonders für länger laufende Schulungen und Trainings mit gelegentlichen Zugriffen der Teilnehmer - ideal für flexible und skalierbare Schulungsmodelle. Innovative Funktionen für modernes Lernen

Mit deskMate INFINITY reagiert die Kivito GmbH auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und kosteneffizienten Schulungslösungen. Die Plattform bietet: * Skalierbare Cloud-Schulungsrechner, die bei Bedarf sofort verfügbar sind.

* Zeit- und Kosteneffizienz durch ein Pay-to-Use-Modell - Kosten entstehen nur bei tatsächlicher Nutzung.

* Optimale Unterstützung für Online Schulungen und E-Learnings, inklusive flexibler Zugriffsmöglichkeiten von jedem Endgerät mit Browser.

* Neue Management-Features für Trainer, um Inhalte und Zugriffe zentral zu überwachen und zu steuern. "Mit deskMate INFINITY bieten wir Software-Trainern und Schulungsverantwortlichen eine Lösung, die den Anforderungen moderner Software E-Learning Konzepte optimal entspricht. Besonders bei Schulungen und Trainings, die über längere Zeiträume laufen, aber nur von Zeit zu Zeit aufgerufen werden, zeigt unsere Plattform und unsere Preismodell die Stärken: Skalierbarkeit, einfache Verwaltung und niedrige Betriebskosten." So Michael Kurz, Geschäftsführer der Kivito GmbH. Praxisbeispiel: Langfristige Schulungen effizient verwalten

Auch bei Trainings, die sich über mehrere Wochen oder Monate erstrecken hat jeder Lernende seinen eigenen virtuellen Schulungsrechner. Auf diesen kann er jederzeit und von überall zugreifen. Die Trainer haben die Umgebung im Überblick, können zentral steuern und bei Bedarf anpassen. Dies reduziert den administrativen Aufwand und minimiert Ausfallzeiten. deskMate INFINITY ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen und Testzugänge finden Sie unter www.deskmate.cloud . Erleben Sie, wie flexibel und effizient E-Learning-Schulungen mit deskMate INFINITY umgesetzt werden können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Eberhardstr. 65

70173 Stuttgart

Deutschland fon ..: +497114005690

web ..: https://www.deskmate.cloud

email : info@deskmate.cloud Kivito GmbH Die Kivito GmbH ist mit deskMate® der führende Anbieter von virtuellen Schulungsumgebungen, virtuellen Schulungsrechnern, Cloud Desktops und Cloud PCs.

Im Gegensatz zu Lösungen amerikanischer Wettbewerber wurde deskMate® als reine Cloud-Lösung für europäische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch einfache Bedienung, schnelle Implementierung und hohe Sicherheitsstandards aus.

Die virtuellen Umgebungen europäischer Kunden werden ausschließlich in Deutschland nach den strengen Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union gehostet. Pressekontakt: Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Eberhardstr. 65

70173 Stuttgart fon ..: +49 7114005690

