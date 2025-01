Startseite Kobrea beginnt in den Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza mit der Exploration Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-08 16:43. Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass eine Mannschaft mobilisiert wurde, um mit dem Explorationsprogramm 2025 in mehreren Porphyr-Prospektionsgebieten im Bereich der unternehmenseigenen Western Malargüe Copper Projects zu beginnen. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an den sieben Projekten, aus denen die Gesamtkonzession Western Malargüe Copper Projects mit einer Gesamtfläche von über 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza besteht (Einzelheiten siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024). Wir sind die ersten, die im neu errichteten Western Malargüe Mining District in der argentinischen Provinz Mendoza aktiv werden und die Möglichkeit haben, erstmalig anhand von Bohrungen in diesem Teil eines erstklassigen Porphyr-Kupfer-Gürtels Entdeckungen zu machen. Dieser Porphyrgürtel neogenen Alters beherbergt zahlreiche porphyrische Tier-1-Kupferlagerstätten, zu denen auch Los Bronces/Rio Blanco und El Teniente zählen, erläutert CEO James Hedalen. Im Zuge der Erstexploration werden geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen aus mehreren porphyrischen Kupfersystemen sowie geophysikalische Messungen absolviert, die anschließend in ein erstes Bohrprogramm auf dem Projektgelände münden werden. Sobald die ersten Explorationsaktivitäten mit geologischen Kartierungen und der Entnahme von Proben aus Gesteinssplittern und Felsschutt abgeschlossen sind, werden in den kommenden Monaten geophysikalische Messungen folgen. Im Hinblick auf das Prospektionsgebiet El Perdido plant das Unternehmen, die ersten, von früheren Betreibern absolvierten Explorationsarbeiten anhand von Diamantbohrungen im weiteren Verlauf der Saison abzuklären. Im Rahmen der historischen Exploration im Prospektionsgebiet El Perdido wurde ein ausgedehntes Zielgebiet mit porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdänvorkommen abgegrenzt, das bis dato noch nicht durch Bohrungen erkundet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77994/Kobrea_010825_DEPRcom.... Abbildung 1. Dreidimensionale Darstellung des Explorationsziels im Cu-Au-Mo-Porphyr bei El Perdido. Prospektionsgebiet El Perdido Das 6.878 Hektar große Prospektionsgebiet El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde. Das Porphyrziel präsentiert sich als 2 x 3 Kilometer große hydrothermale Alterierung, die Anhäufungen einer klassischen Porphyralterierung aufweist, bei der stellenweise Kalialterierungen an die Oberfläche treten (Abbildung 1). Ein 900 x 500 Meter großer Bereich mit Quarz-Trümmerzonen korreliert mit einer anomalen Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierten porphyrischen Intrusionen aus Quarzdiorit, vereinzelt Biotit-Brekzien und Kalialterierungen in einem Gebiet, das ansonsten von Phyllitalterierungen dominiert wird. Die Auswertung der Daten einer im Jahr 2013 absolvierten, bodengestützten Magnetikmessung skizziert eine unterirdische magnetische Anomalie, die etwa 1.000 Meter breit ist und 1.000 Meter in die Tiefe reicht. Diese ist von einer schwächeren magnetischen Signatur umgeben und stellt im Kontext der Erkundung einer porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdän-Lagerstätte ein attraktives geophysikalisches Ziel dar. Western Malargüe Mining District Mit dem Western Malargüe Mining District (WMMD) wurde von der Provinzregierung in Mendoza über die Firma Impulsa Mendoza SA ein Instrument geschaffen, das als Antwort auf die Herausforderungen der Energiewende für die Welt zu verstehen ist. Auf dem gesamten Gelände des WMMD wurden detaillierte Umweltverträglichkeitsstudien sowie Studien zur Beurteilung des geologischen und infrastrukturellen Potenzials durchgeführt, um die Zeitspanne, die für die Exploration von Bergbauprojekten erforderlich ist, entsprechend zu verkürzen. Am 12. November 2024 wurden die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 34 Projekte in der Gesetzgebung der Provinz ratifiziert und damit grünes Licht für die Exploration und Erschließung von 34 Bergbauprojekten in der Region Malargüe gegeben. Im Zusammenhang mit dieser Genehmigung wurden zwei von Kobreas Projekten, El Perdido und Elena, für die Rohstoffexploration, einschließlich Bohrungen, zugelassen. Der Genehmigung der ersten 34 Projekte war ein langwieriger Prozess mit öffentlichen Anhörungen, Bürgerbeteiligungsverfahren und Fachanalysen vorangegangen. Im Zuge der nächsten Monate werden noch weitere Projekte - einschließlich der noch ausstehenden Kobrea-Projekte im WMMD - ein ähnliches Genehmigungsverfahren durchlaufen. Marketingvereinbarung Darüber hinaus gibt Kobrea bekannt, dass die Laufzeit der Marketingvereinbarung mit der Firma MIC Market Information & Content Publishing GmbH (MIC) verlängert wurde. Gemäß den Bedingungen der Vertragsverlängerung wird MIC über einen zusätzlichen Zeitraum von 12 Monaten Marketingleistungen für das Unternehmen erbringen und erhält dafür vom Unternehmen ein Zusatzhonorar in Höhe von 200.000 EUR. Weitere Informationen über die Firma MIC und ihr Leistungsangebot entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 18. April 2024. Qualifizierter Sachverständiger Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 genehmigt. Die technischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, beziehen sich auf historische Explorationen, die von früheren Betreibern des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden. Das Unternehmen hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft. Über Kobrea Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia. Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können. Für das Board of Directors Per: James Hedalen

E-Mail: James@kobreaexploration.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf (i) den Erwerb einer 100%-Beteiligung an den Western Malargüe Copper Projects durch das Unternehmen; (ii) die Details des ersten Explorationsprogramms des Unternehmens auf den Kupferprojekten von Western Malargüe, einschließlich des Prospekts El Perdido, sowie den Zeitplan und die potenziellen Ergebnisse dieses Programms; (iii) die Möglichkeit für das Unternehmen, Entdeckungen innerhalb des WMMD zu machen; (vi) die Genehmigung zusätzlicher Projekte von Kobrea innerhalb des WMMD; und (v) das Engagement von MIC und die im Rahmen dieser Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kobrea Exploration Corp.

