Startseite EMX erwirbt Royalty-Beteiligung an Hayasas Projekt Urasar in Armenien Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-07 16:59. Vancouver, British Columbia, 7. Januar 2025 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich den Erwerb einer NSR-Royalty-Beteiligung von 0,625 % an allen Mineralen, die im Gold-Kupfer-Projekt Urasar in Nordarmenien produziert werden, bekannt zu geben. Das Gold-Kupfer-Projekt Urasar befindet sich zu 100 % im Besitz von Hayasa Metals Inc. (Hayasa, TSX-V:HAY), die ehemalige Fremont Gold Ltd., und wird von diesem weiterentwickelt. Gemäß einem Joint Acquisition Agreement zwischen EMX und Franco-Nevada Corporation (Franco), das im Jahr 2023 abgeschlossen wurde (siehe EMX-Pressemeldung vom 1. August 2023), hat Franco ebenfalls eine NSR-Royalty von 0,625 % erworben. Überblick über die kommerziellen Rahmenbedingungen. EMX und Franco werden Hayasa insgesamt 1 Million US$ zahlen (gemäß den Bedingungen des Joint Acquisition Agreement wird EMX 450.000 US$ und Franco 550.000 US$ beisteuern), und zwar im Austausch für: - eine NSR-Royalty-Beteiligung von 1,25 %, die zu gleichen Teilen zwischen EMX und Franco aufgeteilt wird (d.h. die Unternehmen erhalten jeweils eine NSR-Royalty von 0,625 %), die die Konzessionen des Projekts Urasar und ein Zielgebiet in der Umgebung abdeckt; und

- 500.000 Aktienkaufwarrants, die innerhalb von 18 Monaten im Verhältnis 1:1 für Stammaktien von Hayasa zu einem Ausübungspreis von 0,22 C$ pro Aktie ausgeübt werden können (EMX und Franco erhalten jeweils 250.000 der Aktienkaufwarrants). Im Rahmen der Transaktion wird EMX und Franco auch ein Vorkaufsrecht für jegliche Royalty-, Stream- oder ähnliche Beteiligungen an Urasar gewährt. Überblick über das Projekt Urasar. Hasaya erwarb das Gold-Kupfer-Projekt Urasar im Jahr 2023 durch den direkten Erwerb einer Explorationskonzession von der armenischen Regierung, nachdem es unter der Leitung von Dennis Moore eine Bewertung des Tethyan Metallogenic Belt vorgenommen hatte. Dennis Moore ist ein bekannter und erfahrener Explorationsexperte, dem die Entdeckung der Goldlagerstätten Tocantinzinho und Cuiu Cuiu in Brasilien zugeschrieben wird. Das Projekt Urasar befindet sich entlang einer regionalen Strukturzone, die ein älteres Paket ophiolitischer Gesteine und jüngere vulkanische und vulkaniklastische Gesteine einander gegenüberstellt. Entlang der Kontaktzonen in der gesamten Explorationskonzession Urasar und anderswo in der Region können Gold- und Kupfermineralisierungen festgestellt werden. Während des Ersten Weltkriegs produzierten die Franzosen Kupfer bei Urasar, welches später dann von den Sowjets in den 1920er-, 1930er- und 1950er-Jahren erkundet wurde. In der Sowjetära wurden mehrere Ressourcen definiert (in Einklang mit den damaligen sowjetischen Berichtssystemen), seither wurden aber praktisch keine Arbeiten mehr durchgeführt. Die Mineralisierungstypen bei Urasar ähneln jenen in der Goldlagerstätte Sokt, der größten erschlossenen Goldlagerstätte in Armenien. Weitere Informationen über das Projekt sind auf der Webseite von Hayasa zusammengefasst. In Armenien haben in jüngster Zeit auch andere westliche Unternehmen Explorations- und Erschließungsarbeiten durchgeführt, darunter Orion Mine Finance und Osisko Gold Royalties, die sich um die Erschließung des Goldprojekts Amulsar im Süden Armeniens bemühen. Armenien, das mit einem modernen Bergbaugesetz und einem günstigen Steuersystem aufwarten kann, ist derzeit Standort von mehr als zehn aktiven Metallminen, und der Bergbau leistet einen bedeutenden Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt des Landes. Nach Ansicht von EMX hat Urasar auf Grundlage der historischen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet, neuen geochemischen und geophysikalischen Oberflächendaten, die von Hayasa erfasst wurden, und den allgemeinen geologischen Eigenschaften das Potenzial, sich zu einer bedeutenden Entdeckung zu entwickeln. Der Erwerb der Royalty für Urasar ist die erste gemeinsame Investition von EMX und Franco im Rahmen ihres Joint Acquisition Agreement. Anmerkungen zu historischen Mineralressourcen. EMX erachtet die historischen Mineralressourcen, die während der Sowjetära definiert wurden, nicht als konform mit den in NI 43-101 festgelegten Standards und behandelt die historischen Ressourcen auf dem Projekt auch nicht als aktuelle Ressourcen. Sie werden hierin ausschließlich als historischer Kontext diskutiert und sollten nicht als verlässlich angesehen werden, bis sie bestätigt werden können. Anmerkungen zu Minen und Lagerstätten in der Nähe. Die in dieser Pressemitteilung behandelten Minen und Lagerstätten bieten den Kontext für die Projekte von EMX, die sich in ähnlichen geologischen Umgebungen befinden. Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Projekte des Unternehmens ähnliche Mineralisierungsarten, -mengen oder -gehalte aufweisen. Dr. Eric P. Jensen, CPG, Mitarbeiter des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt. Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com . Nähere Informationen erhalten Sie über:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 30. September 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC ( www.sec.gov) erhältlich.

