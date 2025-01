Startseite Im aktuellen Marktumfeld spielt der Vertrieb eine Schlüsselrolle Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-06 08:29. Der B2B-Vertrieb steht in den Jahren 2024 und 2025 im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns. Angesichts unsicherer Märkte, digitaler Transformation und steigender Kundenansprüche wird die Bedeutung eines modernen, flexiblen und datengetriebenen Vertriebs für Unternehmen immer deutlicher. Aktuelle Studien wie die "State of Marketing 2024" von McKinsey & Company und die "Sales Leadership 2022" von Mercuri International unterstreichen, dass eine Neuausrichtung des Vertriebs entscheidend ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vertrieb als Wachstumstreiber in schwierigen Zeiten Während viele Unternehmen mit wirtschaftlichen Unsicherheiten und stagnierenden Märkten konfrontiert sind, zeigt der B2B-Vertrieb seine Stärke: Unternehmen, die ihre Vertriebsstrategien anpassen, erzielen laut Mercuri International bis zu 20 % höhere Umsätze. In einer Zeit, in der Kaufentscheidungen immer komplexer werden und Budgets oft reduziert sind, ist es entscheidend, Kundenbeziehungen stärker in den Fokus zu rücken und durch maßgeschneiderte Lösungen Mehrwert zu schaffen. Digitalisierung verändert die Vertriebslandschaft Die McKinsey-Studie zeigt, dass 68 % der Unternehmen in Deutschland verstärkt auf datengetriebenes Marketing und Vertrieb setzen, um besser auf Kundenwünsche einzugehen. Die Integration digitaler Tools wie CRM-Systeme und Künstliche Intelligenz ermöglicht es, Kundeninteraktionen zu personalisieren und den Vertrieb effizienter zu gestalten. "Der digitale Vertrieb ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit", sagt ein Sprecher von McKinsey. Herausforderungen und Chancen im B2B-Sektor Eine der größten Herausforderungen bleibt der Fachkräftemangel: Laut der Studie "Sales Leadership 2022" sehen 57 % der befragten Unternehmen die Weiterbildung ihrer Vertriebsteams als zentrale Maßnahme, um die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Kundenbindung hervorgehoben. Unternehmen, die bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen, sind langfristig erfolgreicher, bestätigt Helen Hain, seit 22 Jahren Managing Partner der Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur MarketDialog. "Es ist essenziell sich neben der Neukundengewinnung um seine Bestandskunden zu kümmern und regelmäßig die Kundenzufriedenheit abzufragen," rät Vertriebsexpertin Helen Hain. Vertrieb 2025: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus Die Zukunft des B2B-Vertriebs wird nicht nur von digitalen Technologien geprägt sein, sondern auch von Nachhaltigkeit. Immer mehr Unternehmen legen Wert auf umweltfreundliche Prozesse und Produkte. Studien zeigen, dass über 60 % der Kunden erwarten, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist - eine Entwicklung, die auch im Vertrieb umgesetzt werden muss. Fazit Der B2B-Vertrieb steht 2024/2025 vor tiefgreifenden Veränderungen, bietet aber gleichzeitig enorme Chancen. Unternehmen, die digitale Technologien nutzen, ihre Vertriebsteams stärken und auf nachhaltige Strategien setzen, haben die Möglichkeit, sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu behaupten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marketdialog GmbH

