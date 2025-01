Startseite Grounded People Apparel will mit seinem neuen "Oyum Snap"-System den Schuhmarkt revolutionieren und meldet dessen Markenanmeldun Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-01-04 04:09. VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 3. Januar 2025 / IRW-Press / Grounded People Apparel Inc. (Grounded oder das Unternehmen) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (FWB: K1G, WKN: A3DVB1), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Oyum Snap-System (die Technologie), eine unternehmenseigene Innovation zur individualisierten Anpassung, entwickelt, und so plant, den Schuhmarkt zu revolutionieren. Das Unternehmen hat die Eintragung eines Warenzeichens beantragt und ist dabei, sich den Patentschutz für diese Technologie zu sichern. Das Oyum Snap-System ermöglicht es Kunden das Aussehen ihrer Schuhe durch austauschbare Elemente zu verändern. Diese Anpassungen beziehen sich hauptsächlich auf die Sohle, insbesondere im Fersenbereich. Die anpassbaren Elemente werden sicher über den proprietären Oyum Snap-Mechanismus befestigt, sodass Benutzer personalisierte Wörter, Farben und Designs anbringen und so an ihre persönlichen Vorlieben oder Bedürfnissen anpassen können. Diese austauschbaren Teile, die separat erhältlich sind, ermöglichen es Kunden, individuelle Designs oder Botschaften zu erstellen, die auf ihre persönlichen Vorlieben, karitativen Schwerpunkte oder besondere Anlässe zugeschnitten sind. Das Unternehmen strebt eine Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten an, deren einzigartige Ausdrucksformen, Grafiken oder Slogans den Kunden zum Kauf angeboten werden. Das modulare Design ermöglicht es außerdem, ein Paar Schuhe aufzupeppen oder neu zu definieren, was sie im Laufe der Zeit vielseitiger und attraktiver macht, weil so Erneuerungen möglich werden, die eine fortgesetzte Verwendung unterstützen. Wir freuen uns sehr, das Oyum Snap-System einzuführen, das eine neue Ära der Personalisierung und Anpassungsfähigkeit in der Schuhbranche darstellt. Diese Innovation wird nicht nur unsere Kunden in die Lage versetzen, sich auf einzigartige Weise auszudrücken, sondern sie unterstreicht auch unsere Mission praktische, benutzerorientierte Lösungen auf den Markt zu bringen, so Max Justus, CEO von Grounded People. Grounded People hat einen Rechtsbeistand damit beauftragt, das Verfahren der Patentanmeldung zu überwachen, damit die einzigartigen Design- und Funktionselemente des Oyum Snap-Systems geschützt werden. Dieser Schritt demonstriert den proaktiven Ansatz des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für moderne Fußbekleidung auszuloten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77945/03012025_SHOE_DEPRcom.... Das Logo von Oyum Snaps ist das Wort Oyum in eleganter Handschrift, was ihm einen modernen und persönlichen Charakter verleiht. Der kräftige rote Hintergrund erzeugt einen auffälligen Hingucker, der Energie und Zuversicht vermittelt. Das türkische Wort Oyum bedeutet meine Wahl. Grounded People ist überzeugt, dass es gut mit den Themenbereichen Personalisierung und individuelle Gestaltung harmoniert und die Idee eines Produkts unterstreicht, das auf die Bedürfnisse und den persönlichen Geschmack des Benutzers zugeschnitten ist. ÜBER GROUNDED PEOPLE APPAREL Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zu 100 % vegan und PeTA-zertifiziert sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Die ersten Produkte des Unternehmens, die im vierten Quartal 2021 auf den Markt kamen, waren seine High-Top- und Low-Cut-Canvas-Sneaker, die von Fair-Trade-Arbeitern in einer 100 % veganen Produktionsstätte in Brasilien aus nachhaltigen, ethisch bezogenen und recycelten Materialien hergestellt werden. Zusätzlich zu seinem Engagement für eine Modeindustrie, die Abfälle und Umweltauswirkungen reduziert, will das Unternehmen mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne einen positiven Einfluss auf die Welt kreieren. Die L.A.C.E.S.-Kampagne bietet Verbrauchern die Möglichkeit, beim Kauf ihrer Schuhe ein bestimmtes Paar Schnürsenkel auszuwählen, dessen Farbe mit einer der Wohltätigkeitsorganisationen assoziiert ist, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Schnürsenkeln werden entsprechend gespendet. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Maximilian Justus Maximilian Justus

Chief Executive Officer Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@groundedpeople.com

Telefon: 1-844-673-6753

Web: groundedpeople.com

Suite 800 - 1199 West Hasting Street

Vancouver, BC, Kanada V6E 3T5 Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, u. a. in Bezug auf die Produktion und die erwartete Verfügbarkeit der Oyum Snap-Technologie des Unternehmens, die entsprechende erwartete Nachfrage, die wachsende Nachfrage nach Produkten des Unternehmens im Allgemeinen, die Fähigkeit des Unternehmens, Patente, Marken und andere Schutzrechte zu erwirken, die Erweiterung der Präsenz des Unternehmens, die Verbesserung der Marketingstrategien, den Eintritt in neue Märkte und die Verbesserung der Produktlinie sowie die sozialen und finanziellen Ziele des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Grounded People Apparel Inc.

Geoff Balderson

800 - 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada email : gb@winchesteradvisory.com Pressekontakt: Grounded People Apparel Inc.

Geoff Balderson

800 - 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC email : gb@winchesteradvisory.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten