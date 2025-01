Startseite Innovative Planungssoftware für die effiziente Gartenbewässerung: Der DVS Beregnungsplaner von DVS Beregnung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-03 08:49. Tübingen, 02.01.2025 - Die DVS Beregnung GmbH präsentiert mit dem DVS Beregnungsplaner ein revolutionäres Online-Tool, das die Planung von Bewässerungssystemen grundlegend vereinfacht. Einfach, effizient, präzise: Funktionen des DVS Beregnungsplaners Die webbasierte Planungs-Software von DVS Beregnung ermöglicht es Nutzern, in nur fünf einfachen Schritten individuelle Bewässerungssysteme zu erstellen - perfekt für Hobbygärtner und professionelle Installateure im Garten- und Landschaftsbau. Der DVS Beregnungsplaner besticht durch eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung: 1. Bewässerungsflächen zeichnen: Maßstäblichen Plan hochladen, zu bewässernden Bereiche definieren. Rasenflächen werden mit Versenkregnern geplant, Hecken und Beete mit Tropfrohr. 2. Systemelemente festlegen: Wasseranschluss wählen, Position von Steuerung, Ventilverteilung, Wassersteckdosen, etc. festlegen. 3. Automatische Regner-Positionierung: Die Software schlägt Regnerpositionen vor. Anhand der Niederschlagssimulation kann die optimale Abdeckung geplant werden. Für maximale Gleichmäßigkeit und Effizienz. 4. Leitungen planen und anpassen: Anhand der verfügbaren Wassermenge berechnet die Software die Leitungsführung. Die Bewässerungskreise können individuell an die Sonnenexposition bzw. den Wasserbedarf des Gartens angepasst werden. 5. Materialliste erstellen: Am Ende wird eine umfassende Materialliste und Produktempfehlungen führender Hersteller wie Hunter und Rain Bird berechnet. Weitere Informationen: Start in die Planungssoftware

PDF-Leitfaden zur Software: PDF-Leitfaden Vorteile, die überzeugen • Webbasierte Nutzung: Ohne Download über jeden Webbrowser zugänglich, auf Computer und mobilen Geräten nutzbar. Eine Registrierung auf der Seite genügt. • Benutzerfreundlichkeit: Intuitives Design und Funktionen wie automatisierte Hydraulik-Berechnungen und Niederschlagssimulation. • Effizienzsteigerung: Ressourcenschonende Planung mit Berücksichtigung von Druckverlusten und Wasserverfügbarkeit. • Individuelle Anpassungen: Pläne können nach Bedarf angepasst werden. Eine maßgeschneiderte Installationsanleitung als PDF kann errechnet werden. • Professionelle Unterstützung: Die Profis von DVS Beregnung prüfen die Planung. Unsere Experten stehen per Email und Online-Meetings zur Verfügung, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Verschiedenen Checkout-Optionen geben Einsicht in die Stückliste um diese optimieren! Ressourcen sparen, Ergebnisse optimieren Mit dem DVS Beregnungsplaner lassen sich nicht nur Zeit und Aufwand bei der Planung sparen, sondern auch Bewässerungssysteme effizient gestalten. Die automatisierte Planung sorgt für eine präzise Verteilung des Wassers, wodurch Ressourcen geschont und Kosten gesenkt werden. "Der DVS Beregnungsplaner macht es einfacher denn je, Bewässerungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Er verbindet Benutzerfreundlichkeit mit modernster Technologie, um optimale Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", erklärt Dr. Andreas Maurer, Geschäftsführer bei DVS Beregnung GmbH. Jetzt DVS Beregnungsplaner testen! Der DVS Beregnungsplaner ist auf der Website von DVS Beregnung verfügbar. Besuche uns unter dvs-beregnung.de, um direkt mit deiner Planung zu starten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DVS Beregnung GmbH

Die DVS Beregnung GmbH ist ein führender Anbieter von innovativen Bewässerungssystemen für Privatkunden und Gewerbekunden aus dem Garten- und Landschaftsbau. Mit einem breiten Portfolio und innovativen Tools wie dem DVS Beregnungsplaner unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Wasser effizient und nachhaltig einzusetzen.

