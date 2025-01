Positive Goldpreisentwicklung für 2025 erwartet

Gold hat trotz der jüngsten Konsolidierung ein beeindruckendes Jahr hinter sich. So gehen Experten der Bank of America davon aus, dass 2025 die lang ersehnte Marke von 3.000 US-Dollar je Unze fallen könnte. Die Aussichten dafür sind angesichts der angekündigten Neuverschuldung in den USA und anderswo gut.

Das Edelmetall erlebt ein goldenes Jahr!

Der Goldpreis hat 2024 um mehr als 27 Prozent zulegen können. Damit hat das Edelmetall auch den DAX (+19%) deutlich hinter sich gelassen und ist nicht nur seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht geworden, sondern konnte sich als Renditebringer auszeichnen. Denn trotz aller Rekorde an den Börsen war es ein schwieriges Jahr für die Weltwirtschaft. Die Wirtschaft stockt in Europa wie in Ostasien. Noch dazu steigen die Schulden weltweit in einem hohen Tempo an. So mussten die USA erstmals mehr für Zinsen ausgeben als für den üblicherweise größten Haushaltsposten, das Militär. Unter Donald Trump dürfte sich dieser Exzess fortsetzen, kündigte der designierte Präsident doch weiter Ausgaben an.

Viel spricht für Gold!

Neben der Bank of America geht auch Goldman Sachs von einem weiteren Anstieg des Goldpreises im kommenden Jahr aus. Hinzu kommt, dass die Zinsen - unabhängig von allen kurzfristigen Einschätzungen - immer noch historisch niedrig sind. Dementsprechend bleibt Gold eine attraktive Anlage. Zudem dürften immer mehr Vermögensverwalter in Gold-ETF umschichten. Nicht zuletzt hat Gold in den vergangenen Wochen im Zuge einer Konsolidierung einen soliden Boden rund um die Marke von 2.600 US-Dollar Unzen ausgebildet. Der nächste größere Widerstand befindet sich erst bei 2.715 US-Dollar.

Goldaktien: Unterschiedliche Erwartungen der Analysten

Auch Goldaktien könnten 2025 von einem steigenden Goldpreis profitieren. Dieses Jahr blieben jedoch die Platzhirsche Newmont und Barrick Gold hinter den Erwartungen zurück. So geben Analystenhäuser wie RBC Capital Markets, BNP Paribas Exane, CIBC World Markets, National Bank und zahlreiche weitere Häuser für Newmont jüngst nur noch eine neutrale Bewertung. Für Barrick Gold ist CIBC World Markets weniger optimistisch. UBS senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral.

Ein weiterer Player im Markt - wenn auch deutlich kleiner - ist Tesoro Gold (0,019 AUD; AU0000077208; ASX: TSO). Das in Deutschland und Australien notierte Unternehmen hat sich mit dem El Zorro-Projekt im Norden Chiles ein aussichtsreiches Vorkommen gesichert. Es erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2 und könnte sich in der Zukunft als ein ganzer Gold-Distrikt erweisen. Unified Capital bewertet die Aktie von Tesoro Gold positiv und gibt eine Kaufempfehlung.

Chile: Attraktiver Standort für Goldminen

Das Goldprojekt von Tesoro Gold - El Zorro - liegt in einer attraktiven Region. Denn Chile ist ein etabliertes Bergbau-Land mit einer guten Infrastruktur und modernen Gesetzgebung. Hinzu kommt, dass Tesoros Projekt direkt in einer Mining-Gegend liegt. Das Projekt liegt nicht wie bei vielen Minen Chiles auf mehrere tausend Meter Höhe, sondern niedrig in der Nähe der Küste. Der Zugang zu Strom und Wasser ist in dieser Gegend gegeben, dazu kommen Häfen, Straßen und Flughäfen in der näheren Umgebung. Die gute Infrastruktur wurde über Jahrzehnte aufgebaut, denn hier sind bereits viele große Bergbaufirmen wie Capstone oder Lundin Mining aktiv. Nicht zuletzt ist auch der Mining-Riese Gold Fields vor Ort. Die Südafrikaner betreiben nur 190 Km von El Zorro entfernt eine Goldmine.

Tesoro Gold und Partner Gold Fields

Gold Fields hat sich maßgeblich an Tesoro Gold beteiligt und hält rund 17,5 Prozent der Aktien. Daneben hält das Management rund 7 Prozent der Anteile an Tesoro. Somit ist das Führungsteam motiviert, das Projekt voranzutreiben. Nicht vergessen werden darf, dass Teroso Gold laut jüngstem Quartalsbericht 5,7 Mio. AU-Dollar in der Kasse hat, um das Projekt weiter zu entwickeln. Aktuell läuft ein Bohrprogramm um die bestehende, 1,3 Mio. Unzen Gold umfassende Ressource auf bis zu 3 Mio. Unzen zu steigern. Zudem gibt es bereits eine Scoping-Studie, laut der schon jetzt eine Produktion von 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre möglich ist. Die AISC sollen bei lediglich 1.068 US-Dollar je Unze liegen und damit deutlich unter dem aktuellen Branchenschnitt. Der NAV wird mit 302 Mio. US-Dollar vor Steuern angegeben und liegt somit etwa beim zehnfachen des aktuellen Börsenwerts von Tesoro Gold.

Die Aktie von Tesoro Gold ist seit kurzem auch an der Börse Frankfurt handelbar.

Quellen:

Bank of America: www.bloomberg.com/news/videos/2024-12-04/bofa-sees-gold-at-3-000-by-end-...

Goldman Sach: www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-predicted-to-climb-higher-th...

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: tesorogold.com.au/ .

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

