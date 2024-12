Startseite KVN Design Furniture: Unternehmen startet mit Materialoffensive und nachhaltiger Strategie ins Jahr 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-30 12:34. Die 2024 gegründete KVN Design Furniture UG kombiniert nachhaltige Möbel aus Yak-Leder und Wolle mit modernem Design. Gemeinsam mit Bauern in Tibet entstehen hochwertige Lösungen für Architekten. Gomaringen, 29. Dezember 2024 - Die KVN Design Furniture UG, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger und hochwertiger Möbel, hat sich seit ihrer Gründung im vergangenen Jahr einen klaren Fokus gesetzt: Mit ihrer exklusiven NOMAD Kollektion, die aus nachhaltigem Yak-Leder und Wolle gefertigt wird, will das Unternehmen 2025 neue Märkte erschließen. Architekten, Interior Designer und Fachhändler stehen dabei im Zentrum der Expansionsstrategie. Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus

Die NOMAD Kollektion steht für eine konsequente Ausrichtung auf Umweltbewusstsein und höchste Qualitätsstandards. KVN Design verwendet ausschließlich Yak-Leder aus traditioneller und nachhaltiger Produktion in den tibetischen Hochlanden sowie hochwertige Store von führenden Herstellern wie Kvadrat, Gabriel und Sunbrella. Rindsleder gehört nicht mehr zum Materialportfolio - ein bewusster Schritt hin zu nachhaltiger und ethischer Verantwortung. Ein Highlight der Kollektion ist die Einführung der exklusiven Yak-Leder Farbe "Rust Red", die modernes

Design mit zeitloser Eleganz verbindet. "Unsere Kollektion kombiniert handwerkliche Perfektion mit einem modernen und umweltbewussten Ansatz. Damit setzen wir neue Maßstäbe im Möbeldesign," erklärt Kevin Schürmann, Gründer und Geschäftsführer der KVN Design Furniture UG. Partnerschaften mit führenden Herstellern & lokalen Farmern in Tibet

Für die Produktion arbeitet KVN Design eng mit Matsu und den tibetischen Hochlandbauern zusammen, um höchste Präzision und Handwerkskunst zu garantieren. Zusätzlich setzt das Unternehmen auf Stoffe von namhaften Zulieferern wie Kvadrat, Gabriel und Sunbrella, um Designmöbel zu schaffen, die ebenso

langlebig wie exklusiv sind. 2025: Ausbau des Vertriebs und internationale Expansion

Nach einem erfolgreichen Startjahr plant KVN Design, die Vertriebsaktivitäten 2025 gezielt auszubauen. Besonders Architekten, Interior Designer und hochwertige Fachhändler stehen dabei im Fokus. Mit einer klaren Strategie möchte das Unternehmen neue Märkte in Europa, den USA und dem Nahen Osten erschließen. "Wir möchten KVN Design im kommenden Jahr als Marke etablieren, die für authentische, nachhaltige und hochwertige Möbel steht," erklärt Kevin Schürmann. Über die KVN Design Furniture UG

Gegründet im Jahr 2024 mit Sitz in Gomaringen, hat sich die KVN Design Furniture UG der Herstellung und Vermarktung von nachhaltigen Designmöbeln verschrieben. Die NOMAD Kollektion vereint tibetisches Yak-Leder, innovative Designs und handwerkliche Perfektion, um Möbel zu schaffen, die ebenso ästhetisch wie umweltfreundlich sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KVN Design Furniture UG (haftungsbeschränkt)

Herr Kevin Schürmann

Sägeweg 11

72810 Gomaringen

Deutschland fon ..: 015165401553

web ..: https://kvndesign.net/

email : kevin@kvndesign.net Die KVN Design Furniture UG, gegründet 2024 in Gomaringen, entwickelt nachhaltige Designmöbel aus Yak-Leder und Wolle in Zusammenarbeit mit lokalen Bauern in Tibet. Unter der kreativen Leitung des Designers Joeri Reynaert entstehen Möbel, die durch hochwertige Materialien wie Stoffe von Kvadrat, Gabriel und Sunbrella höchste Ansprüche an Qualität und modernes Design erfüllen. Mit Fokus auf Authentizität und Verantwortung richtet sich KVN Design an Architekten und Interior Designer, die exklusive Einrichtungslösungen suchen. Pressekontakt: KVN Design Furniture UG (haftungsbeschränkt)

Herr Kevin Schürmann

Sägeweg 11

72810 Gomaringen fon ..: 015165401553

email : kevin@kvndesign.net Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten