Terra Clean Energy unterzeichnet ein Explorationsabkommen mit der English River First Nation und erhält Bohrgenehmigungen für da

Vancouver B.C., 23. Dezember 2024 - TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0), freut sich, die Unterzeichnung eines Explorationsabkommens mit der English River First Nation bekannt zu geben. Dieses Abkommen stärkt die Beziehung der beiden und ermöglicht den Zugang zu den angestammten Gebieten der English River First Nation, auf denen das Konzessionsgebiet South Falcon East liegt.

Terra möchte auch bekannt geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen vom Umweltministerium der Provinz Saskatchewan erhalten hat, um sein Winterexplorationsprogramm im Konzessionsgebiet South Falcon East durchzuführen. Diese Genehmigungen ermöglichen den Zugang zu den Projektgebieten für einen Zeitraum von drei Jahren, um Explorationsaktivitäten durchzuführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen. Das Projekt South Falcon East liegt 18 km außerhalb des Athabasca-Beckens, etwa 50 km östlich der Uranaufbereitungsanlage und ehemaligen Mine Key Lake (Abbildung 1) und etwa 7 km nördlich der Stromleitung, die den Betrieb von Key Lake versorgt. Terra Clean Energy Corp. schloss im Oktober 2022 ein Optionsabkommen mit SkyHarbour Resources Ltd. ab, wodurch das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet South Falcon East erwerben kann.

Das Winterbohrprogramm 2025 befindet sich derzeit in der letzten Planungs- und Terminierungsphase. Während die Uranlagerstätte Fraser Lakes B weiterhin im Mittelpunkt der ersten Arbeiten im Konzessionsgebiet stehen wird, verfügt das Unternehmen über zahlreiche weitere bohrbereite Ziele entlang des Way Lake-Leiters bei South Falcon East. Dazu gehört auch das Gebiet T-Bone Lake, unmittelbar nördlich von Fraser Lakes B.

Das bevorstehende Feldprogramm wird voraussichtlich Ende Januar bis Anfang Februar beginnen und von Terralogic Exploration Inc. durchgeführt unter der Aufsicht von Laura Tennent, Projektmanagerin bei TerraLogic Exploration, und C. Trevor Perkins, beratender Geologe für Terra Clean Energy Corp. Das voraussichtliche Budget für dieses Programm wird auf 1,5 Millionen Dollar geschätzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77919/TCEC(2024-12-23)PermitsReceived_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1: Projekt South Falcon East, südöstliches Athabasca-Becken, Saskatchewan

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77919/TCEC(2024-12-23)PermitsReceived_DE_Prcom.002.jpeg

Abbildung 2: Uranlagerstätte Fraser Lakes B, Projekt South Falcon East, Saskatchewan

Über English River First Nation

Als Menschen des Flusses (Des Nëdhë'iné) widmet sich die English River First Nation der Bewahrung des Landes und der Bildung künftiger Generationen. Die ERFN lässt sich vom Wissen ihrer Ältesten, den Traditionen ihrer Vorfahren und den Ambitionen ihrer zukünftigen Generationen leiten und ist gleichzeitig ein respektierter Partner in den Beziehungen zu Industrie, Regierungen und Organisationen.

Die beiden Heimatreservate der English River First Nation befinden sich in den Reservaten Wapatuanak und La Plonge in Nord-Saskatchewan. Das angestammte Territorium der English River First Nation erstreckt sich über 75.000 Quadratkilometer in Zentral-Saskatchewan und umfasst neunzehn verschiedene Reservate, die der Nation of English River gehören. Erfahren Sie mehr unter erfn.net .

Über das Projekt South Falcon East

Das Projekt South Falcon East ist ein Uranexplorationsprojekt im südöstlichen Teil des Athabasca-Beckens und entspricht einem Teilbereich des derzeit von der Firma Skyharbour Resources Ltd. betriebenen Projekts South Falcon. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 12.464 Hektar und befindet sich 18 Kilometer außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 Kilometer östlich der Mine Key Lake.

Das Projekt South Falcon East beherbergt die Uran/Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B, in der sich historische Mineralressourcen* im Umfang von 6,9 Mio. Pfund U3O8 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,03 % sowie 5,3 Mio. Pfund ThO2 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,023 % ThO2 befinden. Die bisher entdeckte Uran- und Thoriummineralisierung ist eine oberflächennahe Pegmatitmineralisierung, die mit den EM-Leitern gut in Verbindung steht. Das Konzessionsgebiet ist äußerst aussichtsreich für eine im Grundgebirge beherbergte hochgradige, mit einer Diskordanz in Zusammenhang stehende Uranmineralisierung und eine zusätzliche in Pegmatit beherbergte Uranmineralisierung.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy (ehemals Tisdale Clean Energy) ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund innerhalb der Uran-Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt. Das Projektgelände liegt im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

IM NAMEN DES BOARD VON TISDALE CLEAN ENERGY CORP.

Alex Klenman

Alex Klenman, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., einem beratenden Geologen des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft,

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die behördlichen, börslichen und kommerziellen Abschlussbedingungen der Privatplatzierung zu erfüllen, sowie über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind .

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, CEO

info@tcec.energy

Terra Clean Energy Corp

Suite 2200, HSBC Building, 885 West Georgia St.

Vancouver, BC V6C 3E8 Canada

www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

