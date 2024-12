Startseite Präzises Laserschneiden in XXL: Otto Klostermann GmbH unterstützt große Produktionsaufträge weltweit Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-20 11:14. Die Otto Klostermann GmbH ist Ihr kompetenter Partner für professionelles Laserschneiden speziell in XXL-Formaten. Innovative Schneidtechnik für industrielle Großaufträge Die Otto Klostermann GmbH bietet hochmoderne Laserschneidtechnologie speziell für XXL-Formate und große Produktionsaufträge im Maschinenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau und weiteren Branchen. Das Unternehmen verfügt über die modernsten Schneidanlagen Europas und stellt für nationale sowie internationale Großkunden passgenaue Bauteile in hoher Qualität her. Laserschneiden für hohe Ansprüche Als erfahrener Partner für Stahl-, Schneid- und Kaltformtechnik ist die Otto Klostermann GmbH auf die Anforderungen großer Produktionsstätten spezialisiert, die eine verlässliche Lösung für ihre Fertigungsprozesse benötigen. Die moderne Laserschneidtechnologie des Unternehmens ermöglicht präzises und schnelles Bearbeiten von Blech- und Stahlteilen auch in XXL-Formaten, womit die Anforderungen von Branchen wie Fahrzeugbau, Offshore, Brückenbau oder Schwermaschinenbau erfüllt werden können. Mit einem klaren Fokus auf Maßhaltigkeit und Qualität bietet das Unternehmen eine hohe Flexibilität, um auch kurzfristige Engpässe der Kunden zu meistern. Schnelle und präzise Auftragsabwicklung Der Einsatz der neusten Technologien in Kombination mit der jahrzehntelangen Erfahrung der Otto Klostermann GmbH garantiert nicht nur eine präzise und qualitativ hochwertige Bearbeitung, sondern auch eine schnelle Angebots- und Auftragsabwicklung - essenziell für Großaufträge und enge Produktionszeitfenster. Als spezialisierter Lohnfertiger übernimmt die Otto Klostermann GmbH das Schneiden und Abkanten von Bauteilen nach den Zeichnungen ihrer Kunden, wobei individuelle Anforderungen präzise umgesetzt werden.

Mit ihren umfangreichen Kapazitäten und dem breiten Angebot an Schneidtechnologien (Laserschneiden, Plasmaschneiden, Autogenschneiden) ist die Otto Klostermann GmbH der ideale Partner für Unternehmen, die auf moderne Technik und maßgenaue Umsetzung setzen. Insbesondere in Situationen, in denen große Stückzahlen zuverlässig und wirtschaftlich gefertigt werden müssen, steht das Unternehmen seinen Kunden zur Seite. Über die Otto Klostermann GmbH Die Otto Klostermann GmbH wurde vor mehreren Jahrzehnten gegründet und hat sich seitdem als Spezialist für Stahl-, Schneid- und Kaltformtechnik etabliert. Mit ihrem Fokus auf präzises Schneiden und Abkanten sowie der Bearbeitung von XXL-Formaten ist das Unternehmen der ideale Partner für große Produktionsaufträge. Die Otto Klostermann GmbH verfügt über modernste Anlagen und ein erfahrenes Team von Fachkräften. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in der Merklinder Strasse 5, 44577 Castrop-Rauxel, während das Warenhaus und der Versand in der Stahlbaustraße 3b angesiedelt sind.

Für weitere Informationen oder Anfragen ist die Otto Klostermann GmbH telefonisch unter +49 2305 963590 oder per Fax unter +49 2305 / 96359 - 20 zu erreichen. Die Bürozeiten sind Montag bis Donnerstag von 06:30 bis 16:15 Uhr und freitags von 06:30 bis 12:15 Uhr. Das Warenhaus ist Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 14:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Otto Klostermann GmbH

email : verkauf@klostermann-gmbh.de Die Otto Klostermann GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen, das im Jahr 1848 als Schmiede von Otto Klostermann gegründet wurde. Im Jahr 1945 wurde der Betrieb von Raymund Klostermann übernommen und bereits im Jahr 1969 durch Raymund Klostermann vergrößert und an den neuen Standort Merklinder Strasse 5 in Castrop-Rauxel verlegt. Dadurch wurde mehr Platz für die Schmiede und den Aufbau der Blechverarbeitung, Kaltformtechnik geschaffen. Im Jahre 1986 wurde Thomas Klostermann Mitgeschäftsführer. Heute führt in der 6. Generation Philipp Klostermann und seine Schwester Marie Klostermann-Vogel das Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Ihr Team von Otto Klostermann GmbH Pressekontakt: RegioHelden GmbH

