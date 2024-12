Startseite Zertifiziertes BGM am Fraunhofer IIS: Für starke Teams und bahnbrechende Forschung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-20 07:56. EUPD Research würdigt führende Forschungsinstitution mit Hauptsitz in Erlangen für vorbildliche Gesundheitskultur Die Verbindung von technologischer Innovation und sozialer Verantwortung prägt die Arbeitsweise einer der renommiertesten Forschungsinstitutionen Deutschlands. Mit ihrem exzellenten Betrieblichen Gesundheitsmanagement beweist das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS), dass Spitzenforschung und das Wohl der Mitarbeitenden Hand in Hand gehen können. Dieser Ansatz wurde nun von EUPD Research mit der Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber" geehrt. Die Auszeichnung honoriert außergewöhnliches Engagement in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) sowie im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Dieses anerkannte Gütesiegel von EUPD Research hebt die Bemühungen von Unternehmen hervor, die aktiv das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden am Arbeitsplatz fördern und stärkt zugleich deren Attraktivität als Arbeitgeber. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS setzt als neuer Preisträger bewusst auf die Förderung der fachlichen und persönlichen Entwicklung sowie auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden - sowohl körperlich als auch mental. Dr. Peter Dittrich, Verwaltungsdirektor und stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts IIS erklärt: "Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Deshalb ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement für uns nicht nur ein Projekt, sondern ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin in das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unseres Teams zu investieren." Ahlem Belghaouia, Gesundheitsmanagerin und Ansprechpartnerin für das Thema gesunde Arbeit am Fraunhofer-Institut IIS, fügt hinzu: "Diese Urkunde würdigt die erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen und bestätigt unsere Position als gesunder Arbeitgeber. Sie motiviert uns, die Vision unserer Institutsleitung weiterhin mit vollem Einsatz umzusetzen. Ein besonderer Dank gilt der Personalentwicklung und der Arbeitssicherheit für ihren wertvollen Beitrag. Vor allem danke ich unseren Mitarbeitenden für ihr außergewöhnliches Engagement, das maßgeblich zum Erfolg unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements beiträgt und dabei ein gesundes sowie inspirierendes Arbeitsumfeld schafft." "Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS fördert eine Unternehmenskultur, die Innovation, Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein vereint. Mit nachhaltigen Maßnahmen und einem klaren Fokus auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden setzt das Institut ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Dieses Engagement unterstreicht die Rolle des Fraunhofer IIS als attraktiver Arbeitgeber, der nicht nur Spitzenforschung, sondern auch ein wertschätzendes Arbeitsumfeld bietet," so Joshua Baaken, Head of Project Management bei EUPD Research. Weitere Informationen zur Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber" finden Sie hier . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland fon ..: +492285043626

web ..: https://www.eupd-research.com/en/

email : n.baaken@eupd-research.com Über das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS mit Hauptsitz in Erlangen betreibt internationale Spitzenforschung für mikroelektronische und informationstechnische Systemlösungen und Dienstleistungen. Es ist heute das größte Institut der Fraunhofer-Gesellschaft. Mehr als 1200 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Vertragsforschung für die Industrie, für Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Einrichtungen. Das 1985 gegründete Institut hat Standorte in 12 Städten: in Erlangen (Hauptsitz), Nürnberg, Fürth und Dresden sowie in Bamberg, Deggendorf, Ilmenau, München, Passau, Triesdorf, Waischenfeld und Würzburg. Im Jahr 2023 konnte das Fraunhofer IIS finanzielle Mittel in Höhe von 247 Millionen Euro einwerben. Über EUPD Research EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 23 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Pressekontakt: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten