XORTX stärkt sein Führungsteam

- Dr. Michael Bumby kommt als Chief Financial Officer zu XORTX

CALGARY, AB - 19. Dezember 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharma-Unternehmen, das mit spätklinischen Studien befasst ist und sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert hat, begrüßt Dr. Michael Bumby, einen Veteranen der Biotech-/Pharma-Industrie, als seinen neuen Chief Financial Officer, der an die Stelle des derzeitigen Chief Financial Officer James Fairbairn tritt.

Dr. Bumby, DVM, MBA, ist derzeit ein Direktor und der Vorsitzende des Audit Committee von MediPharm Labs, und zwar infolge von dessen erfolgreicher Übernahme von VIVO Cannabis Inc., wo Dr. Bumby sechs Jahre lang als CFO fungierte. Dr. Bumby bringt über 20 Jahre Finanz- und Führungserfahrung in der Biotech-/Pharma-Industrie mit. Er war 14 Jahre lang bei Eli Lilly tätig, unter anderem in Rollen in den Bereichen Corporate Finance und Investment-Banking in der globalen Firmenzentrale von Lilly in Indianapolis, wo er die internationale Geschäftsentwicklung für Projekte im Früh- und Spätstadium leitete sowie als regionaler CFO in Europa arbeitete. Er verließ Lilly, um nach Kanada zurückzukehren, und nahm eine Tätigkeit als CFO von börsennotierten Unternehmen auf, anfänglich bei Antibe Therapeutics, der er 2023 zum Börsengang verhalf, und später als CFO von Merus Labs, einem internationalen Spezialpharmaunternehmen, wo er 2017 als Co-Leiter die Übernahme von Norgine B.V. durch Merus Labs für 340 Millionen $ abwickelte. Dr. Bumby hat Erfahrung mit Unternehmen, die an der TSX, der TSX-V und am NASDAQ notiert sind, und war in Human-Resources-, Rechts- und operativen Funktionen sowie als Corporate Secretary für eine Reihe von börsennotierten Unternehmen tätig.

Dr. Bumby verfügt über einen Doktortitel in Veterinärmedizin von der University of Guelph, den Lean Six Sigma Blackbelt und einen MBA von der University of Toronto.

Anthony Giovinazzo, Chairman von XORTX, erklärte dazu wie folgt: Wir sind hocherfreut, Michael als CFO bei XORTX begrüßen zu können. Sein Hintergrund sowohl in der Wissenschaft als auch den Finanzen und seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Geschäfts- und Arzneimittelentwicklung werden XORTX beim Erreichen seiner kurz- und langfristigen Ziele unterstützen.

Dr. Davidoff, CEO von XORTX, ergänzte: Im Namen von XORTX möchte ich Jim Fairbairn für seine ausgezeichnete und professionelle Arbeit in seiner Rolle als CFO unseren Dank aussprechen. Wir werden Jim als Teammitglied und als Freund vermissen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Michael. Sein vielseitiger Hintergrund in der Biotech-/Pharma-Industrie wird für die nächsten Stadien der Entwicklung von XORTX ausgesprochen wertvoll sein.

Im Zusammenhang mit der Berufung von Dr. Bumby gewährte XORTX im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens 13.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,75 $ während eines Zeitraums von fünf Jahren.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet. XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der Gesundheit von Patienten mit Nierenerkrankungen dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com .

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com oder +1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com oder +1 617 901 0785

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XORTX Therapeutics Inc.

Allen Davidoff

Suite 4000, 421 - 7th Avenue SW

T2P 4K9 Calgary, AB

Kanada

email : adavidoff@xortx.com

Pressekontakt:

XORTX Therapeutics Inc.

Allen Davidoff

Suite 4000, 421 - 7th Avenue SW

T2P 4K9 Calgary, AB

email : adavidoff@xortx.com