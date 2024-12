Startseite FREQUENTIS liefert Digital-Tower-Lösung in Grönland Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-19 12:08. Wien (IRW-Press/19.12.2024) -

Frequentis wurde von der spanischen COMSA Corporación mit der Lieferung eines Digital-Tower-Systems für den Flughafen Qaqortoq beauftragt

Fortsetzung der Zusammenarbeit bei der Modernisierung von Grönlands Flughäfen

Stärkung der Frequentis-Rolle beim Ausbau der grönländischen Flugsicherungs­infrastruktur und der Erweiterung von Digital-Tower-Lösungen für einen künftigen Remote-Betrieb Frequentis wurde von COMSA Corporación, dem größten nicht börsennotierten spanischen Unternehmen im Infrastruktur- und Engineering-Sektor, mit der Lieferung einer lokalen Digital-Tower-Lösung für den neuen Flughafen Qaqortoq in Grönland beauftragt. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung der grönländischen Luftfahrtinfrastruktur, da es den Flugsicherungs­betrieb mit hochmodernen digitalen Lösungen ermöglicht, die den Bedarf an herkömmlicher Tower-Infrastruktur reduzieren. Die von Frequentis gelieferte Lösung wird Qaqortoq mit einem Digital-Tower-System ausstatten, mit dem die Lots:innen direkt vor Ort arbeiten. Hochauflösende Kameras, die auf einem Mast am Flughafen angebracht sind, werden visuelle Daten in Echtzeit an die Kontrollzentrale übertragen und so sicherstellen, dass Fluglots:innen ein vollständiges Lagebild haben, ohne die Notwendigkeit, einen konventionellen Tower zu benötigen. Dieser innovative Ansatz ist kosteneffizient und flexibel im Betrieb, womit er perfekt für Greenfield-Flughäfen wie Qaqortoq geeignet ist. "Bei COMSA Corporación streben wir nach innovativen Lösungen, die einen Mehrwert bei der Entwicklung von Projekten für unsere Kunden bringen. In diesem Sinne hat uns die Partnerschaft mit Frequentis und die Implementierung dieses Digital-Tower-Systems ermöglicht, die im Tower empfangenen Informationen zu verbessern und die Investitionen in diesen Service auf neuen Flughäfen zu optimieren", sagt Enrique Cano, COMSA Industrial Operations Manager. Dieses Projekt baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Frequentis und COMSA auf und folgt ähnlichen Installationen an den Flughäfen in Nuuk und Ilulissat. Frequentis-Technologien haben die Arbeitsweise von Fluglots:innen im grönländischen Luftraum verbessert. Die Installation in Qaqortoq stärkt die Position des Unternehmens für zukünftige Projekte und ist im Einklang mit Greenland Airports' Vision für eine zentralisierte Flugsicherung von Nuuk aus. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit COMSA beim Qaqortoq-Airport-Projekt fortzusetzen. Dieses Digital-Tower-Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Flughäfen innovative Technologien in der Flugsicherung nutzen können, insbesondere im Hinblick auf Kosteneinsparungen und Flexibilität", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President, Frequentis. Über COMSA Corporación COMSA Corporación ist eine globale Unternehmensgruppe für nachhaltige Infrastrukturen mit einer mehr als 130-jährigen Geschichte. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 929 Millionen Euro, beschäftigte mehr als 5.600 Mitarbeiter:innen und war international vor allem in Europa und Lateinamerika tätig. www.comsa.com/en Über FREQUENTIS Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen. Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung. Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet. Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

