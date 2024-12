Startseite Cruz Battery Metals gibt aktuellen Stand des geplanten Spinouts des Konzessionsgebiets Hector über einen "Plan of Arrangement" s Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 16:23. Vancouver, B.C. - 17. Dezember 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (das Unternehmen oder Cruz) (CSE: CRUZ) (OTC: BKTPF) (FWB: A3CWU7) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 1. August 2024, 6. September 2024, 4. Oktober 2024 und 25. Oktober 2024 seinen bereits angekündigten Plan of Arrangement (das Arrangement) mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Makenita Resources Inc. (Makenita) gemäß Part 9, Division 5 des Business Corporations Act der Provinz British Columbia (der BCBCA) nunmehr umsetzen wird. Am 29. Oktober 2024 erwirkte das Unternehmen eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia (das Gericht), die das Unternehmen zur Einberufung einer Aktionärsversammlung ermächtigte, um unter anderem das Arrangement genehmigen zu lassen. Das Arrangement wurde von den Aktionären des Unternehmens im Rahmen einer Versammlung am 11. Dezember 2024 genehmigt. Am 16. Dezember 2024 erließ das Gericht eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements. Dementsprechend freut sich das Unternehmen, den voraussichtlichen Abschluss des Arrangements und der Ausgliederung der Stammaktien von Makenita (die Makenita-Spinout-Aktien) für den 23. Dezember 2024 (Tag des Inkrafttretens) bekannt zu geben. Aktionäre, die am Tag des Inkrafttretens um 12:01 Uhr Stammaktien von Cruz besitzen, erhalten ihren proportionalen Anteil an den Makenita-Spinout-Aktien, die von Cruz gemäß dem Arrangement ausgegeben werden. Gemäß den Bedingungen des Arrangements wird das Unternehmen: (i) all seine Rechte, Titel und Beteiligungen am Silber-Kobalt-Projekt Hector (Konzessionsgebiet Hector), das aus 126 zusammenhängenden, nicht patentierten Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) besteht und sich in den Gemeinden Coleman und Gillies Limit im Bergbaurevier Larder Lake, Timiskaming District, Ontario, Kanada, befindet, übertragen; (ii) alle Makenita-Spinout-Aktien anteilig an die Aktionäre von Cruz ausgeben; (iii) eine Kapitalumstrukturierung durchführen, welche die Umbenennung und Umwidmung der Stammaktien von Cruz (die Cruz-Aktien) sowie die Schaffung einer neuen Klasse von Cruz-Stammaktien (die neuen Cruz-Aktien) beinhaltet. Die Aktionäre von Cruz erhalten am Stichtag eine neue Cruz-Aktie und einen Anteil von 0,1 einer Makenita-Spinout-Aktie im Tausch gegen jede bestehende Cruz-Aktie, die sich im Besitz eines solchen Cruz-Aktionärs befindet. Am 23. Dezember 2024, dem Tag des Inkrafttretens des Arrangements, wird Makenita in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario jeweils zu einem eigenen, nicht börsennotierten meldepflichtigen Emittenten (Reporting Issuer). Mit dem Abschluss des Arrangements geht das Konzessionsgebiet Hector auf Makenita über. Das Konzessionsgebiet Hector wird im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects zu einem wesentlichen Konzessionsgebiet (Material Property) von Makenita. Das Unternehmen wird sich auf die Erschließung seiner Lithiumprojekte Solar und Clayton Valley in Nevada sowie seines Projekts Idaho Cobalt Belt in Idaho (zusammen die US-Konzessionsgebiete) konzentrieren und beabsichtigt darüber hinaus den Erwerb weiterer Konzessionsgebiete im fortgeschrittenen Ausbaustadium mit wirtschaftlichem Potenzial. Die Direktoren von Makenita sind Jason Gigliotti, Negar Adam und Dr. Scott Jobin-Bevans. Der CEO von Makenita ist Jason Gigiliotti. Makenita hat bereits die Zulassung seiner Wertpapiere zum Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE) beantragt, aber noch keine bedingte Zulassung zum Handel bekommen. Für eine allfällige Zulassung zum Börsenhandel muss Makenita jedenfalls sämtliche Anforderungen der jeweiligen Börsenaufsicht erfüllen. Über Cruz Battery Metals Corp. Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project und das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Project. Das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. In den USA verfügt Cruz über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com . Cruz Battery Metals Corp.

Twitter: @CruzBattMetals Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss des Arrangements in der vorgeschlagenen Form oder überhaupt, den Stichtag, das Datum des Inkrafttretens, die Genehmigung der CSE-Notierung und die Geschäftsausrichtung von Cruz und Makenita nach dem Arrangement. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unvorhergesehene Markt-, Wirtschafts- und andere Bedingungen, die sich negativ auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, das Arrangement zu den im Arrangement Agreement mit Makenita festgelegten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Informationen ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Cruz Battery Metals Corp.

