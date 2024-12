Startseite WebID Group und BIG richten ersten WebID Wintercup der GoBig League gegen digitale Gewalt im E-Sport aus Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 12:42. Die WebID Group und Berlin International Gaming (BIG) kündigen den ersten WebID Wintercup an, Teil der GoBIG League. Das Turnier am 20. Dezember fördert Fairness und Sicherheitsstandards im E-Sport. WebID Wintercup der GoBig League als Zeichen für Fair Play und mehr Sicherheit Die WebID Group, Spezialist für digitale Identitäten, und Berlin International Gaming (BIG), eine führende E-Sport-Organisation in Europa, kündigen die Ausrichtung des ersten WebID Wintercups an. Das Turnier ist Teil der GoBIG League, dem größten FACIT-Club der DACH-Region für Counter-Strike 2. Ziel des Events ist es, auf die wachsende Bedeutung von Fairness und Sicherheitsstandards im E-Sport aufmerksam zu machen. Der Wettbewerb findet am 20. Dezember statt und lädt E-Sportler:innen sowie Gamer:innen weltweit ein. Im Zuge einer Aufklärungskampagne gibt die WebID Group die Zusammenarbeit mit ihrem E-Sports-Partner BIG zur Ausrichtung des WebID Wintercups bekannt - einem Turnier der GoBIG League. Als Deutschlands erster Anbieter digitaler Identifikationsverfahren prägt die Unternehmensgruppe seit 2012 weltweit Sicherheitsstandards. Ein wegweisendes Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit der GoBig League, der Amateur- und Semi-Pro-Liga von BIG. Bereits 2020 führten beide Partner eine digitale Spielerverifikation ein, um Smurfen, Cheaten und einer zunehmend toxischen Atmosphäre im E-Sport- und Gaming-Umfeld erfolgreich entgegenzuwirken. Mit dem WebID Wintercup soll nun auf diese transformative Entwicklung weiter aufmerksam machen. Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO der WebID Group, führt aus: "Kein anderer Sektor bündelt gesellschaftliche Schattenseiten so stark wie der E-Sport bzw. das Gaming. Studien belegen einen drastischen Anstieg von unfairen Wettbewerben sowie sexistischen, rassistischen und homophoben Hassreden, und dagegen muss was unternommen werden! Unser Lösungsansatz ist die transparente Offenlegung von Spieleridentitäten, um die Anonymität als Deckmantel für Manipulation und digitale Gewalt auszuschließen. Während sich Profispieler:innen schon seit über 20 Jahren ausweisen müssen, etabliert sich dank der Initiative von BIG nun die Spielerverifizierung im Amateurbereich und muss weiter vorangetrieben werden. Mit dem WebID Wintercup möchten wir das dafür nötige Bewusstsein für mehr Fairness, Sicherheit und eine gesunde Atmosphäre weiter stärken". Christian Chmiel, COO von BIG, ergänzt: "Obwohl die Anzahl der Gamer:innen weltweit um 6,3%1 und der Umsatz des E-Sport Markts um rund 20%2 im vergangenen Jahr zugenommen haben soll, zählen wir noch immer zu den wenigen Plattformen, die das Potenzial und vor allem die Relevanz digitaler Identifikationsverfahren zur Verifizierung von Spielenden erkannt haben. Darauf möchten wir nun aufmerksam machen. Im täglichen Liga- und Matchmaking-Betrieb ist die Verifikation ein etablierter und wichtiger Bestandteil, der reibungslos funktioniert. Bei Turnieren hingegen ist die technische Umsetzung auf FACEIT bislang nicht automatisiert möglich und entsprechend keine Voraussetzung zur Teilnahme beim WebID Wintercup. Um dennoch die Verifikation zu fördern, haben wir Anreize geschaffen: Nur Spieler:innen, die ihre Identität über das AutoID-Verfahren der WebID Group nachgewiesen haben, sind gewinnberechtigt - sowohl für das Preisgeld als auch für die Giveaways während des Turnier-Streams. Damit stärken wir Fairness und Sicherheit und bieten unseren E-Sportler:innen ein vertrauenswürdiges Spielerlebnis". Als Gesicht des Wettbewerbs fungiert Michele 'zonixx' Köhler. Der ehemalige Counter-Strike-Profispieler und heutiger Top-Twitch-Streamer erklärt: "Die Förderung von fairem Gaming und mehr Sicherheit im E-Sport hat globale Relevanz. Mit bis zu 128 Teams und je fünf Spielern bietet der WebID Wintercup eine beeindruckende Bühne, auf der mindestens drei Spieler pro Team aus dem DACH-Raum stammen müssen - passend zu unserem Status als größter deutschsprachiger FACEIT-Club mit über 100.000 Mitgliedern. Gleichzeitig freue ich mich, dass das Turnier internationale Spieler:innen anspricht, die gemeinsam mit uns ein starkes Zeichen gegen Manipulation und digitale Gewalt setzen. Es ist großartig, gemeinsam mit der WebID Group und BIG an diesem wichtigen Projekt mitzuwirken". Beide Unternehmen freuen sich, die aktivitätsintensive Weihnachtszeit mit dem WebID Wintercup zu nutzen, um gemeinsam mit E-Sportler:innen und Gamer:innen für einen fairen Wettbewerb und eine gesunde Atmosphäre einzutreten. Weitere Informationen zum WebID Wintercup finden sich hier: Anmeldung Weitere Informationen zum bisherigen Erfolg der Zusammenarbeit finden sich hier: Case Study Über die WebID Group Initiiert von Frank S. Jorga, trägt die WebID Group seit 2012 maßgeblich zur Sicherheit im digitalen Zeitalter bei. Als erster deutscher Anbieter digitaler Identifikationsverfahren und Erfinder der Videoidentifikation (AMLD) positionierte sich die Unternehmensgruppe noch im Gründungsjahr als (inter)nationaler Branchenpionier. Zwei Jahre trug sie entscheidend zur Veranlassung der Sicherheitsvorschriften im deutschen Banking- und Finance-Sektor bei, welche bis heute als die strengsten weltweit gelten. Seit 2021 wird die WebID Group von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap als Investor unterstützt. Im darauffolgenden Jahr richtete sie den ersten ID X Summit aus, Deutschlands führenden Online-Identity-Kongress, der seither jährlich internationale Experten, Medienvertreter und Brancheninteressierte vereint. Heute hat die Unternehmensgruppe ihr Headquarter in Deutschland und beschäftigt 1.100 Mitarbeitende. Mit Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weiteren Standorten in den USA und Indien ist das Unternehmen zudem international aufgestellt. Zu den mehr als 300 Kunden zählen, u.a. 80% der führenden Unternehmen des deutschen Banking- und Finanzsektors. Mit einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit, das sechs verschiedene Online-Identifikationsverfahren, ein digitales Authentifizierungsverfahren und ein elektronisches Signaturverfahren umfasst, bedient die WebID Group damit eines der größten Branchenvolumina auf dem internationalen Markt. Weitere Infos dazu unter: www.webid-solutions.com Über Berlin International Gaming (BIG) Berlin International Gaming (BIG) ist eine führende E-Sport-Organisation mit Hauptsitz in Deutschland. Mit professionellen Teams und Spielern, die in sechs Top-Spielen antreten, darunter große E-Sport-Titel wie Counter-Strike 2, Fortnite und League of Legends, hat sich BIG als eine der stärksten E-Sport-Organisationen weltweit etabliert. Mit mehreren bedeutenden Wettkampfsiegen und Preisgeldgewinnen von über 3 Millionen US-Dollar seit der Gründung im Jahr 2017 ist BIG für seine Wettbewerbserfolge als der erfolgreichste Club aus Deutschland bekannt. Seit dem Jahr 2021 betreibt BIG die Matchmaking-Plattform GoBIG League auf FACEIT mit mittlerweile über 100.000 Spielern aus der DACH-Region. Weitere Informationen unterbigclan.gg Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WebID Group

