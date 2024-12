Startseite vigo Krankenversicherung startet neue Tarife ohne Gesundheitsfragen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 08:13. Ab sofort online: Der neue vigo 4YOU-Zusatzschutz für Zahnvorsorge, Zahnersatz und Krankenhaus ist modular aufgebaut, online abschließbar und jeder Tarif bietet besondere Highlights. Der neue vigo 4YOU-Zusatzschutz für Zahnvorsorge, Zahnersatz und Krankenhaus ist modular aufgebaut, online abschließbar und jeder Tarif bietet besondere Highlights. * Zahnvorsorge Premium: Rundum-Sorglos-Paket mit einer Flatrate für professionelle Zahnreinigungen und umfassendem Schutz für hochwertige Zahnerhaltungsmaßnahmen inklusive Kunststofffüllungen, Inlays, Wurzel- und Parodontosebehandlungen, angst- und schmerzlindernden Maßnahmen, Schienen sowie Kieferorthopädie. Integriert ist zudem eine Innovationsgarantie, damit Kunden von zahnmedizinischen Fortschritten direkt profitieren können.

* Zahnersatz x2: Der Festzuschuss der Krankenkasse wird in gleicher Höhe nochmal gezahlt - bis zu 100% der Gesamtrechnung. Der Tarif leistet auch für bereits angeratene Maßnahmen, sofern noch kein Heil- und Kostenplan erstellt wurde. So besteht von Anfang an für alle Beteiligten Klarheit über den Versicherungsschutz. Durch einen Treuebonus steigt der Leistungsanspruch während der Vertragslaufzeit um bis zu 20 %.

* Ein- und Zweibettzimmer: Erstattet wird der Zuschlag für die gesondert berechenbare Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer. Alternativ wird ein Ersatztagegeld von bis zu 45 € gezahlt. Zudem werden die gesetzlichen Krankenhauszuzahlungen sowie die gesetzlichen Zuzahlungen für Fahrten mit dem Kranken- und Rettungswagen erstattet. Bei stationär untergebrachten Kindern gilt Rooming-in bei Begleitpersonen. Zahngesundheit und Privatsphäre im Krankenhaus gehören zu den beliebtesten Ergänzungsabsicherungen. Die _vigo_ KV hat bei der Entwicklung ihres neuen Angebotes für diese Bereiche konsequent die heutigen Bedürfnisse von Kunden und Vertrieben hinsichtlich Verständlichkeit, unkomplizierter und medienbruchfreier Abläufe sowie passgenauem Versicherungsschutz berücksichtigt. Die Tarifreihe _vigo_ 4YOU richtet sich an alle gesetzlich Versicherten sowie Berechtigten der freien Heilfürsorge. Online, modular und ohne Gesundheitsfragen Unter vigokv.de ist der Abschluss eines einzelnen oder auch die Zusammenstellung verschiedener Tarife - auch für mehrere Personen wählbar. So ist auch die Absicherung einer ganzen Familie mit unterschiedlichen Tarifen mit einem Abschlussvorgang möglich. "Wir haben den Blickwinkel der Menschen eingenommen, für die wir diese Zusatzabsicherungen bereitstellen. Für Sie! Daher nennen wir unsere neue Tarifreihe auch "_vigo_ 4YOU". Das Ergebnis sind Top-Produkte für Zahnvorsorge, Zahnersatz und die Privatsphäre im Krankenhaus - jeweils mit Marktbesonderheiten versehen zu attraktiven Beiträgen", erklärt der für Produkte und Vertrieb verantwortliche _vigo_-Vorstand Micha Hildebrandt. Makler erhalten individuellen Abschlusslink Auch der Abschluss über Makler ist möglich. Ausgewählte Vertriebspartner der _vigo_ KV können unter makler.vigo-krankenversicherung.de einen eigenen Abschlusslink beantragen. Dieser kann auf eigenen Webauftritten eingebunden sowie Endkunden per Mail oder durch Onlinekampagnen bereitgestellt werden. "Von der Generierung eines Abschlusslinks über den Abschluss für die Kunden bis zur Bereitstellung der Police sowie der automatischen Übermittlung in die jeweiligen Maklerverwaltungsprogramme funktionieren die Abläufe vollständig digital. Wir haben Produkte und Prozesse auch im Sinne unserer Vertriebspartner zusammen gedacht. Die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv", so Hildebrandt weiter.

Herr Micha Hildebrandt

Werdener Str. 4

40227 Düsseldorf

Deutschland fon ..: +49 211 35590012

web ..: https://vigo-krankenversicherung.de

email : presse@vigo-krankenversicherung.de Über die vigo Krankenversicherung

Die vigo Krankenversicherung ist eine private Krankenversicherung mit Sitz in Düsseldorf, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit geführt wird. Ihr Ziel ist es, mit Zusatzversicherungen die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu optimieren. Das Unternehmen agiert nicht gewinnorientiert, sondern sorgt dafür, dass die erzielten Überschüsse den Versicherungskunden zugutekommen.

Mehr Informationen über die vigo Krankenversicherung VVaG gibt es unter

