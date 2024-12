Startseite Hüpfburg im Feuerwehr-Design: Ein kostenfreies Erfolgsrezept für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Zeitz Pressetext verfasst von Maren_Schuetz am Fr, 2024-12-13 17:16. Die Phoenix Mediengesellschaft unterstützt den Feuerwehrverein Zeitz e. V. 1864 durch Produkt-Sponsoring Eschborn, 13.12.24 – „Kinder und Hüpfburg, das ist wahrscheinlich wie Weihnachten“ – damit könnte Heiko Herrmann, Ortswehrleiter der Stadt Zeitz und Vorsitzender des Feuerwehrvereins Zeitz e. V. 1864, Recht haben! Diese Begeisterung wird durch das Produkt-Sponsoring der Phoenix Mediengesellschaft möglich, denn die Freiwilligen Feuerwehr hat eine kostenfreie aufblasbare Hüpfburg erhalten. Der Clou: Die Hüpfburg ist in Form eines roten Feuerwehrautos gestaltet und wird sofort zum „Kinder-Magnet“. Sie fördert nicht nur den Spaß auf Veranstaltungen, sondern auch wichtige Begegnungen zwischen Kindern, Eltern und der Feuerwehr. Ein wichtiger Aspekt in Zeiten, in denen Nachwuchssorgen die Freiwillige Feuerwehren beschäftigen. Ein Erfolgsrezept für die Öffentlichkeitsarbeit Mittlerweile ist das XXL-Spielgerät längst zum Veranstaltungs-Highlight geworden und lässt auch Eltern-Herzen höherschlagen. Denn während sich die Kids austoben, haben die Eltern Zeit, sich auszutauschen und das Fest zu genießen, so Herrmann. Dieses Engagement fördert nicht nur die Jugendarbeit, sondern auch die Gemeinschaft und das positive Image der Feuerwehr. Gemeinsame Ziele erreichen Das Erfolgsgeheimnis einer Freiwilligen Feuerwehr liegt nicht zuletzt in der Begeisterung für die Arbeit und die Gemeinschaft. Die Freiwillige Feuerwehr Zeitz schafft es, dass drei bis fünf Prozent der geschulten Jugendlichen dem Verein langfristig erhalten bleiben. Und ein Garant in Sachen Begeisterung ist bei den Jüngsten erst einmal die Hüpfburg – vielleicht sogar der Einstieg für neue Mitglieder der Kinderfeuerwehr! Angebote der Phoenix Mediengesellschaft Die Phoenix Mediengesellschaft bietet eine Vielzahl von Produkten für Feuerwehren an, darunter auch Brandsimulatoren, ein kindgerecht gestaltetes Rauchhaus und diverse Ausbildungsmaterialien. Diese helfen, die Chancen zur Jugendförderung und den Gemeinschaftssinn zu stärken. Verlinkungen:

