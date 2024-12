Startseite Mehr Sicherheit für das E-Werk Saarbrücken: Modernes Rettungsleitsystem dank CARITIVA Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Fr, 2024-12-13 15:09. Montabaur, [13.12.2024] – Das E-Werk in Saarbrücken, eine der bedeutendsten Kulturstätten der Region, hat durch die Unterstützung von lokalen Unternehmen und der Zusammenarbeit mit der Firma CARITIVA GmbH ein hochmodernes Rettungsleitsystem in Form eines Lebensrettungskoffers erhalten. Dieses innovative Sicherheitssystem wurde der Eventlocation kostenfrei bereitgestellt – ermöglicht durch das soziale Engagement zahlreicher regionaler Unternehmen. Alle Firmen, die das Projekt unterstützt haben, befinden sich mit ihren Firmenlogos gut sichtbar auf einer Fördertafel im Eingangsbereich des E-Werks. Der Lebensrettungskoffer, der unter anderem einen Defibrillator, ein umfangreiches Verbandsset und ein automatisches Notrufsystem enthält, sorgt dafür, dass das E-Werk im Ernstfall bestens ausgestattet ist. Gerade bei Veranstaltungen mit hohen Besucherzahlen ist die schnelle und gezielte Ersthilfe von entscheidender Bedeutung. Das Rettungssystem ermöglicht es dem E-Werk-Team, effektiv und professionell zu reagieren. Das E-Werk Saarbrücken: Ein Ort der Kultur und Begegnung Als etablierter Veranstaltungsort bietet das E-Werk Saarbrücken ein breites Spektrum an kulturellen Events – von Konzerten und Theateraufführungen bis hin zu Workshops und Ausstellungen. Sicherheit steht dabei an oberster Stelle. Die Zusammenarbeit mit CARITIVA unterstreicht dieses Engagement, indem die Ausstattung mit modernster Notfalltechnik ermöglicht wurde. CARITIVA: Soziales Engagement durch innovative Konzepte CARITIVA GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Einrichtungen und öffentliche Institutionen durch Social-Sponsoring-Projekte zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region realisiert CARITIVA maßgeschneiderte Lösungen wie Rettungsleitsysteme, die ohne Anschaffungskosten bereitgestellt werden. Dies wird durch die finanzielle Unterstützung engagierter Firmenpartner ermöglicht, die sich gemeinsam für die Sicherheit und das Wohl der Gesellschaft einsetzen. Im Gegenzug erhalten die Unternehmen Werbeflächen auf den Produkten, sodass ihr soziales Engagement direkt sichtbar wird. Video-Tipp: Funktionen und Inhalt des Lebensrettungskoffers

https://www.youtube.com/watch?v=q79X0E8S8Co

