Startseite Citroën Berlingo für die Lebenshilfe Brühl-Erftstadt-Wesseling – kostenfrei dank CARITIVA Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Fr, 2024-12-13 12:55. Brühl, [13.12.2024] – Die Lebenshilfe Brühl-Erftstadt-Wesseling freut sich über einen Citroën Berlingo, der ab sofort für die Klienten der Einrichtung im Einsatz ist – und das komplett frei von Anschaffungskosten. Ermöglicht wurde dies durch die innovative Unterstützung der Firma CARITIVA GmbH, die das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen realisiert hat. Werbung mit sozialem Mehrwert Das Team von CARITIVA hat regionale Unternehmer*innen angesprochen und dafür begeistert, Werbeflächen auf dem Fahrzeug zu buchen. Auf diese Weise konnte das Fahrzeug der Einrichtung frei von Anschaffungskosten zur Verfügung gestellt werden. Der Lebenshilfe wird dadurch eine noch bessere Betreuung ihrer Klienten ermöglicht und die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt. Fabian Schönfuß, Fachbereichsleitung für Interne Dienste der Lebenshilfe Brühl-Erftstadt-Wesseling, bedankt sich bei der CARITIVA und allen Sponsoren, die dieses Projekt möglich gemacht haben.

Über den Citroën Berlingo Der vielseitige Transporter wird vor allem in den Regionen Brühl und Erftstadt eingesetzt und trägt maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität der Klienten der Lebenshilfe zu verbessern. Er steht symbolisch für ein gelungenes Zusammenspiel von sozialem Engagement und lokaler Wirtschaft. Durch seinen geräumigen Kofferraum bietet er ausreichend Platz für den Transport von Gegenständen. „Die Aufmachung gefällt uns auch sehr gut“, so Herr Schönfuß. Über CARITIVA CARITIVA ist ein auf Social Sponsoring spezialisiertes Unternehmen, das soziale Einrichtungen mit Produkten unterstützt, die frei von Anschaffungskosten zur Verfügung gestellt werden. Lokale Unternehmen finanzieren Produkte wie Fahrzeuge, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Informationsterminals, indem sie Werbeflächen darauf buchen. CARITIVA bietet kostenfreie Unterstützung für die Bereiche Gesundheit, Menschen mit Beeinträchtigungen, Tafeln, Obdachlosenhilfe und Tierschutz an. Durch ihr deutschlandweites Netzwerk aus zahlreichen Sponsoren fördert das Unternehmen effektiv gemeinnützige Arbeit und erleichtern den Alltag sozialer Einrichtungen. Hunderte erfolgreich umgesetzte Projekte sind Zeugnis dafür. Video-Tipp: Produktvideo Citroen Berlingo

https://www.youtube.com/watch?v=br8kgpfhoSI Pressekontakt:

Ricarda Rösner

CARITIVA GmbH

Robert-Bosch-Straße 12

56410 Montabaur

r.roesner@caritiva.com | www.caritiva.com Über Rica_Roesner Komplettes Benutzerprofil betrachten