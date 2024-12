Startseite Neue Schultaschen-Kollektion "Popcorn" aus Belgien kommt im Frühjahr 2025 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-13 11:56. Die belgische Marke Jeune Premier veröffentlicht im Frühjahr 2025 ihre neue "Popcorn"-Kollektion, die Design, Sicherheit und Nachhaltigkeit perfekt vereint. So wie jedes Kind ist auch jedes Popcorn einzigartig - weshalb sich die bekannte Kino-Knabberei bestens in Einklang mit dem Leitspruch "Trau dich & sei du selbst!" des belgischen Schulranzen-Herstellers Jeune Premier bringen lässt. Dieser launcht im Frühjahr 2025 seine neue "Popcorn"-Kollektion, die mit dem Leitgedanken spielt, dass jedes darin zu findende Design ein einzelnes Popcorn darstellt - und alle zusammen eine komplette Tüte "füllen". Dabei stammen sämtliche Motiv-Konzeptionen von Jeune Premier-Gründerin Hélène Fransen persönlich, angefangen beim namensgebenden "Popcorn" über die knalligen "Candy"-Modelle bis hin zu den "Best Friend Forever"-Taschen, die ihre Träger charismatisch angrinsen. Auf Produkt-Ebene steht auch im Zentrum der neuen Kollektion der beliebte, patentierte "Ergomaxx"-Schulranzen: Das ergonomische Ranzen-Modell verlagert 50% des Tragegewichts auf das Becken, um damit Rücken und Schultern zu entlasten, und orientiert sich in seiner Funktionsweise an Rucksäcken für Bergsteiger. Jedes "Ergomaxx"-Modell kann dabei durch einen passenden Turnbeutel, Federmäppchen, Trinkflaschen und andere Accessoires zum Rundum-Outfit für den Schulalltag komplettiert wird. Sicher & stilvoll unterwegs Sämtliche Schulranzen der "Popcorn"-Kollektion setzen auf das rundum erneuerte Sicherheitskonzept von Jeune Premier. Um Kinder bei schlechten Lichtverhältnissen besser sichtbar zu machen, sind alle Rucksäcke mit reflektierenden Streifen an den Schultergurten, reflektierendem Futter und seitlichen Reflektoren ausgestattet. Diese Details sorgen für eine rundum bessere Sichtbarkeit und helfen, Unfälle zu vermeiden - ein Pluspunkt für Eltern und Kinder gleichermaßen. Zusätzlich spielt die "Popcorn"-Kollektion mit in ihrer Verarbeitung besonders hervorstechenden Elementen wie interessanten Texturen zum Fühlen und kleinen Akzenten, die den Schulalltag bunter gestalten. Sowohl Mädchen als auch Jungs finden unter den Neuheiten garantiert ihren Liebling. Hunde-Liebhaber greifen zum "Pet-à-Porter" und Schleckermäulchen zum "Candy"-Design, während sich die Motive "Polo Dino", "Camp Life" und "Skate" klar an junge Abenteurer richten. Die "Best Friend Forever"-Taschen gibt es beispielsweise direkt in blau und pink - da ist für jeden was dabei! So nachhaltig ist Jeune Premier Jeune Premier legt nicht nur Wert auf Design und Funktion, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So bestehen alle Schultaschen zu 100% aus recycelten PET-Flaschen, sind komplett vegan und setzen damit ein klares Statement für den Umweltschutz. Sie sind darauf angelegt, zeitlos wie beständig über Generationen hinweg Freude zu bereiten. Mit dieser bewussten Materialwahl spricht die Marke insbesondere Familien an, die Wert auf ökologische Verantwortung legen und gleichzeitig auf Qualität und Stil nicht verzichten wollen. Die "Popcorn"-Kollektion ist damit nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine nachhaltige und sichere Wahl für moderne Familien - ein Schulbegleiter, der den Anforderungen des Alltags gerecht wird und Kinder spielerisch durch das Schuljahr begleitet. Weitere Informationen finden sich online unter www.jeunepremier.de. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jeune Premier

