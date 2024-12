Startseite VINCI Energies übernimmt die Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2024-12-12 18:35. VINCI Energies hat am 11.12.2024 die Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH mit Sitz in Schwerin übernommen. Das Unternehmen ist im Bereich der Planung, Herstellung und Installation von industriellen Schaltanlagen und Steuerungen, insbesondere Niederspannungsschaltanlagen und den damit im Zusammenhang stehenden ingenieurtechnischen Dienstleistungen tätig. Durch diese Übernahme erweitert VINCI Energies das Leistungsspektrum ihrer Industriemarke Actemium, dem führenden Full-Service-Anbieter für industrielle Prozesslösungen, in den Bereichen Energieanlagen- und Automatisierungstechnik in Deutschland. Das 2006 gegründete Schweriner Unternehmen mit einem weiteren Standort in Magdeburg erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 23 Millionen Euro und zählt aktuell 169 Mitarbeitende. Leukhardt ist spezialisiert auf die Konstruktion und den Bau von Niederspannungsschaltanlagen und -steuerschränken, die auf komplexe Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Serviceanwendungen für Niederspannungsschaltanlagen, Leistungsschalter sowie Sonderlösungen für das Vorheizen von Zügen an. „Durch den Zusammenschluss mit der Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH können wir ab sofort dank zusätzlicher Innovationskraft, Kompetenz und Flexibilität noch besser auf die Anforderungen unserer Kunden mit optimierten Lösungen und Serviceleistungen reagieren. Damit untermauern wir unsere Position als einer der führenden Anbieter maßgeschneiderter Gesamtlösungen im Bereich der elektrischen Energieversorgung und -verteilung“, so Jens Roseneck, Managing Director von Actemium Deutschland. „Wir freuen uns, das Unternehmen als neues Mitglied in unserer Actemium-Familie zu begrüßen, und wünschen den Kolleg:innen einen erfolgreichen Start in der Zusammenarbeit.“ „Mit VINCI Energies haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, denn das Actemium Netzwerk eröffnet uns neue Möglichkeiten auf dem Markt und hilft uns die erfolgreiche Unternehmensentwicklung langfristig fortzuführen. Für das Wertvollste unserer Firma, unsere Mitarbeitenden, bedeutet die Integration einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen“, so Jens Schönrock, Geschäftsführung Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH. Ziel der Integration ist es unter anderem, den Kunden von Actemium durch die erweiterte Lösungskompetenz in einem großen Netzwerk ein noch umfassenderes, branchenübergreifendes Leistungsportfolio anbieten zu können. Darüber hinaus profitieren die Kunden durch die Integration von Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik unter der Marke Actemium von Synergieeffekten hinsichtlich Ressourcen und Know-how-Austausch. Über VINCI Energies In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine

globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2023: 19,3 Milliarden Euro Umsatz // 97.000 Mitarbeitende // 2.000 Business Units // 61 Länder www.vinci-energies.com Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten