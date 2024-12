Startseite EnWave unterzeichnet Lizenzvereinbarung über Forschung & Entwicklung sowie Leasing-Vereinbarung mit der ELEA Technology GmbH Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-12 16:22. Vancouver, B.C., 12. Dezember 2024 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) (EnWave oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung über Forschung und Entwicklung (die Research and Development License, RDLA) und eine Leasing-Vereinbarung (die Leasing-Vereinbarung) mit der ELEA Technology GmbH (ELEA), dem weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich Pulsed Electric Field (PEF, gepulste elektrische Felder), unterzeichnet hat. Die RDLA gewährt ELEA bestimmte Rechte auf den Einsatz der Radiant Energy Vacuum- (REV) Technologie von EnWave in Kombination mit seiner PEF-Technologie für die Entwicklung erstklassiger Kartoffel- und Gemüse-Snacks in der Absicht, das Frittieren zu reduzieren oder ganz zu umgehen, indem die Produkte vor der REV-Trocknung mit PEF vorbehandelt werden. ELEA wird ab Februar 2025 für eine Laufzeit von mindestens drei Monaten eine REV-Maschine mit 10 kW für den Einsatz in ihrem deutschen Werk leasen. ELEA hat ihre PEF-Technologie bei vielen der größten Kartoffelproduzenten der Welt platziert. Falls die im Rahmen der RDLA durchgeführten Arbeiten positive Ergebnisse erzielen, erwartet EnWave eine schnelle Vermarktung neuer, besserer Kartoffel- und Gemüse-Snackanwendungen über die bestehenden Beziehungen von ELEA. Über ELEA Technology GmbH Elea ist der weltweit führende Anbieter von Pulsed Electric Field- (PEF) Systemen für die Bereiche Lebensmittel, Getränke und Wissenschaft. Die über viele Jahre entwickelte Eleaporation transformiert rasch die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken rund um den Globus. PEF verändert die physikalische Struktur frischer Lebensmittel und führt zu einer beträchtlichen Zunahme von Ertrag, Frische, Geschmack und Erhaltung von Nährstoffen - und spart außerdem Zeit und Energie. Das Personal von Elea arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um durch einen Prozess, der ein anfängliches Briefing und Forschung, Entwicklung, Erstellung und Prüfung unseres neuen Designs und schließlich Installation und laufende Wartung unserer zugelassenen PEF-Systeme umfasst, maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Diese enge Zusammenarbeit führt häufig zu spannenden neuen Chancen, Erfindungen und technischen Fortschritten, und dies bedeutet, dass unsere Lern- und Entwicklungsprozesse unser branchenführendes Know-how im Bereich PEF kontinuierlich voranbringen. Weiterführende Informationen zu Elea erhalten Sie unter elea-technology.com/ . Über EnWave EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist. Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen. Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden. Erfahren Sie mehr unter EnWave.net. EnWave Corporation Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO Für weitere Informationen: Brent Charleton, CFA, President und CEO, +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net Dylan Murray, CPA, CA, CFO, +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net Safe Harbour-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EnWave Corporation

