Fury hebt Meilensteine für 2024 hervor und gibt Ausblick auf das kommende Jahr

TORONTO, Kanada - 12. Dezember 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, einen Rückblick auf die Unternehmens- und Explorationserfolge der letzten 12 Monate zu geben. Fury hatte ein aktives Jahr 2024, in dem das Unternehmen eine 100%-Beteiligung am Projekt Éléonore South erwarb, eine erhöhte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Eau Claire bekannt gab, die 307.000 Unzen Gold (Au) in der gemessenen und angezeigten Kategorie (eine Steigerung um 36,0 %) und 223.000 Unzen Au in der abgeleiteten Kategorie (eine Steigerung um 44.6 %) hinzufügte; die Bohrung einer neuen Entdeckung auf dem Serendipity-Prospekt, die 12,16 g/t Au auf 3 Metern (m) ergab; und die Beendigung des Jahres in einer Position der finanziellen Stärke mit 5 Millionen C$ in der Kasse und 51 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver.

"Fury hatte mit dem Kauf von Newmonts Hälfte des Joint Ventures Éléonore South und dem Abschluss eines Mineralressourcen-Updates auf dem Projekt Eau Claire einen starken Start ins Jahr 2024. In der zweiten Jahreshälfte waren wir jedoch mit Explorationsprogrammen bei allen drei Projekten am aktivsten", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Ungeachtet des Goldpreises waren die Märkte im Junior-Explorationssektor weiterhin schwierig. Wir werden das Jahr jedoch mit Spannung beginnen, ermutigt durch ein breiteres Inventar an bohrbereiten Zielen und erneute Investitionen in der Region durch Newmonts bevorstehenden Verkauf der Mine Éléonore, die an unser Grundstück angrenzt. In naher Zukunft werden die Bohrungen 2025 auf der Anomalie Éléonore South beginnen, einem äußerst aussichtsreichen Ziel, das die gleiche Größe und Signatur wie die Mine Éléonore aufweist."

Höhepunkte

Zu den wichtigsten Meilensteinen und Erfolgen von Fury im Jahr 2024 gehören:

- Strategische Projektakquisition: Das Unternehmen konsolidierte die Eigentumsverhältnisse am Projekt Éléonore South auf 100 %, indem es die 49,978%-ige Beteiligung von Newmont für 3 Millionen C$ und die 30 Millionen Aktien von Sirios für 1,3 Millionen C$ erwarb. Dieser Erwerb verschafft die vollständige Kontrolle über ein Projekt, das ein beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen aufweist und zudem strategisch günstig in der Nähe von Newmont´s Mine Éléonore (die vor kurzem an Dhilmar Ltd. verkauft wurde) liegt.

- Erhöhte Mineralressourcen-Schätzung bei Eau Claire: Fury meldete eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Eau Claire in Quebec und fügte 307.000 Unzen Au in der gemessenen und angezeigten Kategorie (eine Steigerung um 36,0 %) und 223.000 Unzen Au in der abgeleiteten Kategorie (eine Steigerung um 44,6 %) hinzu. Die neue kombinierte Tagebau- und Untertage-Mineralressource beträgt nun 1,16 Mio. Unzen Gold (Au) mit einem Gehalt von 5,64 g/t Au in der gemessenen und angezeigten Kategorie sowie zusätzliche 723.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,13 g/t Au in der abgeleiteten Kategorie.

- Erfolgreiche Bohrprogramme und Neuentdeckung bei Serendipity: Auf dem Projekt Éléonore South schloss Fury ein 2.300 m langes Bohrprogramm mit sieben Bohrlöchern ab, das sich auf den Trend JT-Moni konzentrierte und in allen sieben Bohrlöchern eine anomale Goldmineralisierung durchteufte. Später im Jahr bohrte das Unternehmen eine neue Entdeckung auf dem Greenfield-Prospekt Serendipity auf dem Projekt Eau Claire, wobei 12,16 g/t Gold auf 3,0 m durchteuft wurden. Diese neue Entdeckung zeigt weiterhin, dass die Zieltechniken des technischen Teams von Fury effektiv sind und einen Weg zu neuen Entdeckungen auf dem Grundstück Eau Claire aufzeigen.

- Zahlreiche sehr aussichtsreiche Ziele identifiziert: Fury hat auf den Projekten Éléonore South, Eau Claire und Committee Bay eine Pipeline von Zielen für mögliche Bohrungen im Jahr 2025 erstellt. Bei Éléonore South umfasst dies sechs vorrangige Bohrziele auf der äußerst aussichtsreichen Anomalie im Stil der Mine Éléonore. Bei Eau Claire gibt es mehr als ein Dutzend geochemische Gold- und Multi-Element-Anomalien entlang der Cannard-Deformationszone und der Hashimoto-Deformationszone. Bei Committee Bay schließlich wurden bei Three Bluffs, Raven und Burro West drei bohrfertige Scherzonen-Ziele identifiziert.

- Finanzstärke: Das Unternehmen wird das Jahr mit 5 Mio. C$ in der Kasse und 51 Mio. Stammaktien von Dolly Varden Silver beenden, wodurch Furys Finanzlage gestärkt wird und weitere Explorationen in seinen kanadischen Projekten finanziert werden können.

- Verantwortungsvoller Bergbau: Fury erhielt die UL ECOLOGO®-Zertifizierung, eine Umweltzertifizierung von dritter Seite, die das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und geringere Umweltauswirkungen bestätigt. Darüber hinaus führte Fury die dritte jährliche Digbee ESG-Zertifizierung durch, eine unabhängige ESG-Bewertung, die das bestehende ESG-Engagement und die Strategie des Unternehmens weiterhin bestätigt. In Zusammenarbeit mit dem Cree Hunters Economic Security Board und 15 anderen Bergbau- und Explorationsunternehmen leistete Fury einen Beitrag zu einem freiwilligen Fonds in Höhe von 750.000 C$ für den Reconstruction Initiative Forest Fires Fund 2023. Diese Initiative zielt darauf ab, den Wiederaufbau von Hütten zu unterstützen, die durch die Waldbrände im Jahr 2023 im Gebiet Eeyou Istchee James Bay in Quebec zerstört wurden.

2025 Ausblick Exploration

Mit einer Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen C$ wird Fury seine Explorationssaison 2025 mit einem 3.000 bis 5.000 m langen Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Éléonore South in Quebec beginnen. Dieses Programm wird sich auf sechs robuste geochemische Ziele auf über 3 Kilometern (km) aussichtsreicher gefalteter sedimentärer Stratigraphie konzentrieren (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024). Diese sechs Ziele umfassen biogeochemische Goldanomalien mit mehreren Punkten und korrelieren mit Pfadfinderelementen, insbesondere Arsen, das mit der Goldmineralisierung in der Mine Éléonore in Zusammenhang steht.

Fury wird den Rest seiner Explorationspläne für das Jahr in den kommenden Wochen und Monaten bekannt geben. Für weitere Details zu den Aussichten für 2025 können Sie sich das jüngste Interview im Korelin Economics Report mit CEO Tim Clark und SVP Exploration Bryan Atkinson anhören.

HIER HÖREN: www.kereport.com/2024/12/10/fury-gold-mines-2024-exploration-recap-2025-...

Kommende Veranstaltung

Darüber hinaus wird das Unternehmen auf der bevorstehenden Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) am 19. und 20. Januar 2025 im Vancouver Convention Centre, West, ausstellen. Um das Team zu treffen, können Sie den Stand #115 besuchen.

HIER ANMELDEN: cambridgehouse.com/vancouver-resource-investment-conference

Bryan Atkinson, P.Geol, Senior Vice President Exploration bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben zu den Projekten von Fury in Nunavut in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Valérie Doyon, P.Geo, leitende Projektgeologin bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben zu den Projekten von Fury in Quebec in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (16,25 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich Erfolge bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen erzielt haben, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter: www.furygoldmines.com

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South, Eau Claire oder Committee Bay die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den Canadian Securities Administrators ( www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens ( www.sec.gov) erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

