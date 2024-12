Startseite Mit K3: Shopify Produktkonfigurator in Rekordzeit einsatzbereit Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-12 13:01. Die ObjectCode GmbH bringt ihren 3D-Produktkonfigurator K3 in den Shopify App Store. Die App ermöglicht Händlern eine einfache Shop-Integration, da Programmierkenntnisse nicht notwendig sind. Einfach installieren, individuell anpassen und sofort loslegen - ohne Umwege. Lünen, 12.12.2024 - Der bewährte 3D-Produktkonfigurator K3 der ObjectCode GmbH ist jetzt als Plugin im Shopify App Store verfügbar. Mit dem K3 Konfigurator können Shopify-Händler in wenigen Minuten modulare und konfigurierbare Produkte nahtlos in ihren Online-Shop integrieren. Die Lösung eröffnet neue Möglichkeiten für höhere Umsätze und eine stärkere Kundenbindung - ohne Programmieraufwand. Nahtlose Shopify-Integration

Der K3 Konfigurator fügt sich perfekt in das Shopify-Ökosystem ein und ermöglicht es Händlern, unbegrenzte Produktvarianten zu erstellen und flexibel anzupassen. Egal, ob es sich um einfache Anpassungen oder komplexe Konfigurationen handelt - die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Handhabung sowohl für Händler als auch für Kunden. Schnelle Einrichtung und einfache Bedienung

Die Integration des K3 Konfigurators in Shopify erfolgt mit nur wenigen Klicks. Nach der Installation der App können Händler sofort starten, ohne lange Implementierungszeiten oder technische Schulungen. Alle notwendigen Schnittstellen sind bereits integriert, sodass die Erstellung konfigurierbarer Produkte mühelos erfolgt. Vorteile für Händler * Varianten verkaufen: Unbegrenzte Produktvarianten und flexible Anpassungsmöglichkeiten.

* Keine Programmierung: Komplett vorkonfiguriert - einfach installieren und starten.

* Skalierbarkeit: Geeignet für kleine Shops bis hin zu großen Unternehmen mit komplexen Anforderungen.

* Zukunftssicher: Skalierbar und kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen im E-Commerce gerecht zu werden. Dank der Möglichkeit, personalisierte und konfigurierbare Produkte direkt im Shop anzubieten, profitieren Händler von einer höheren Kundenbindung und steigenden Umsätzen. Der K3 Konfigurator bietet Endkunden ein interaktives und modernes Einkaufserlebnis, das Individualität und Einfachheit kombiniert. Die K3-App ist ab sofort im Shopify App Store verfügbar. Händler können die Lösung kostenlos testen und mit wenigen Klicks in ihren Shop integrieren. Weitere Informationen:

email : manasterni@objectcode.de Die ObjectCode GmbH entwickelt seit 1997 verschiedenste Lösungen für den ECommerce. Seit 2014 liegt der Fokus auf 3D-Produkt-Konfiguratoren. Basierend auf der Konfigurator-Plattform K3 werden Konfiguratoren zügig und in hoher Qualität umgesetzt. Die K3 Konfigurator-Plattform ist als SaaS-Lösung ohne lokale Installation direkt aus dem Internet nutzbar. Eine kostenfreie Registrierung unterstützen einen einfachen Einstieg. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig - die K3-Verwaltung ist ähnlich einem CMS aufgebaut. Pressekontakt: ObjectCode GmbH

