Startseite Cogia AG: Cogia gewinnt Softwareprojekt im Wert von 250.000 US$ im Bereich Security, Künstliche Intelligenz und Verschlüsselung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-11 12:31. Frankfurt am Main (IRW-Press/11.12.2024) - Die Cogia AG freut sich, bekannt zu geben, dass sie ein bedeutendes Softwareprojekt im Wert von 250.000 US-Dollar gewonnen hat. Dieser Auftrag unterstreicht die umfangreichen Kompetenzen von Cogia in den Bereichen Sicherheit, Künstliche Intelligenz (KI) und Verschlüsselung und stärkt ihre Position im EnterpriseAI-Sektor. Pascal Lauria, CEO der Cogia AG, zeigte sich begeistert: "Wir freuen uns über diesen Auftrag, der unsere Stärken bestätigt. Wir sind zuversichtlich, dass wir ähnliche Großprojekte im EnterpriseAI-Bereich gewinnen können, wo wir uns auf maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen spezialisiert haben, insbesondere im Bereich GenAI On-Premise." Über Cogia AG: Die Cogia AG ist ein führender deutscher Anbieter von sicheren Kommunikations-, Big-Data-Analyse- und KI-Technologien. Das Unternehmen bietet Produkte und Lösungen an, die Unternehmen, Behörden und Organisationen in die Lage versetzen, verfügbare Informationen effektiv für eine verbesserte Entscheidungsfindung und sichere Kommunikation zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cogia.de (

www.cogia.de/) (Ende) Aussender: Cogia AG

Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Erika Correia

Tel.: +49 69 264 8485 11

E-Mail: e.correia@cogia.de

Website: www.cogia.ag ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Cogia AG

Sonja Paas

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Deutschland email : s.paas@cogia.de Pressekontakt: Cogia AG

Sonja Paas

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main email : s.paas@cogia.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten