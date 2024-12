Nano One erhält 18 Millionen CAD von der Regierung von Québec zur Unterstützung der kostengünstigen, hocheffizienten und saubere

Höhepunkte der Finanzierung:

- Darlehen in Höhe von 15 Mio. CAD vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Energie von Québec über dessen beauftragte Organisation Investissement Québec.

- Zuschuss in Höhe von 3 Mio. CAD vom Ministerium für Umwelt, Bekämpfung des Klimawandels, Wildtiere und Parks in Québec.

- Die Mittel werden zur Unterstützung der Pilotphase und zur Erhöhung der Produktionskapazität in der Anlage in Candiac verwendet.

- Die Mittel tragen zur Sicherung von über 40 qualifizierten Arbeitsplätzen und der Schaffung der Voraussetzungen für eine führende Position im Bereich LFP bei, einer Kathodenchemie, die vor über 20 Jahren erstmals in Québec kommerzialisiert wurde.

- Die staatliche Finanzierung ergänzt den Zuschuss in Höhe von 12,9 Mio. USD, der Nano One vom US-Verteidigungsministerium am 30. September 2024 gewährt wurde.

9. Dezember 2024 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One® Materials Candiac, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB), einem Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren für die kostengünstige, treibhausgasarme Herstellung von Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, wurde von der Regierung von Québec eine Finanzierung in Höhe von 18 Millionen CAD gewährt, die aus einem Darlehen in Höhe von 15 Millionen CAD vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Energie (MEIE) über seine beauftragte Organisation Investissement Québec sowie einen Zuschuss in Höhe von 3 Millionen CAD vom Ministerium für Umwelt, Bekämpfung des Klimawandels, Wildtiere und Parks (MELCCFP) im Rahmen seines Technoclimat-Programms besteht.

Diese Mittel ermöglichen die Fortsetzung der Erprobung und Kommerzialisierung des One-PotTM-Verfahrens sowie die Erhöhung der Produktionskapazität der Anlage in Candiac.

Das Darlehen in Höhe von 15 Millionen CAD dient der direkten Unterstützung von etwa 63,4 Millionen CAD an förderfähigen Ausgaben zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2026 in der Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Produktionsanlage von Nano One in Candiac, Québec. Nano One schätzt, dass bisher 30 Millionen CAD an förderfähigen Ausgaben getätigt wurden. Die Rückzahlung des Darlehens beginnt 60 Monate nach der ersten Auszahlung und wird über einen Zeitraum von weiteren 60 Monaten getilgt.

Der Zuschuss in Höhe von 3 Millionen CAD dient auch der Deckung von Kosten, die in der Anlage in Candiac anfallen, und ist für den Übergang zu einer saubereren und effizienteren Produktion bestimmt.

Dan Blondal, CEO von Nano One, sagte: Wir sind der Regierung von Québec dankbar für ihre Vorreiterrolle sowie ihrer Unterstützung der Batterieindustrie und des aufstrebenden LFP-Marktes. Zudem danken wir ihr für die Anerkennung des Engagements von Nano One bei der Erprobung und Vermarktung unserer Technologie in der Provinz. Am 1. November 2022 haben wir in Candiac, Québec, die einzige bestehende LFP-Produktionsanlage Nordamerikas erworben und seitdem das sehr erfahrene Team in das Unternehmen integriert. Candiac ist als Kompetenzzentrum positioniert, um größere Produktionsanlagen und eine lokalisierte Lieferkette zu unterstützen, die auch den ökologischen Fußabdruck von Batterien reduziert, und wir freuen uns, dass wir in Québec eine führende Rolle spielen.

Die Mittel dienen zur Deckung eines Teils der Kosten für den Bau und den Betrieb der Pilotanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr, die 2023 erfolgreich in Betrieb genommen wurde, sowie für die in den Jahren 2025 und 2026 geplanten Kapazitätserweiterungen der Anlage.

Die Beiträge von Québec für die Anlage von Nano One in Candiac ergänzen die nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 12,9 Millionen USD, die Nano One vom US-Verteidigungsministerium am 30. September 2024 zugesprochen wurde und die ebenfalls für die Ausgaben zur Kapazitätserweiterung der Anlage in Candiac bestimmt ist. Die Unterstützung durch Québec und die US-Regierung beschleunigt die Erprobung, Demonstration und Kommerzialisierung. Diese Unterstützung stärkt die führende Position von Nano One und Québec in der aufstrebenden nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs), Energiespeichersysteme (ESS) und Verteidigungsanwendungen.

Die Vorteile des One-Pot-Verfahrens liegen vor allem in der Eliminierung der Eisen- und Phosphatvorstufen (pCAM) durch Integration in die Lithiumzusatzstufe (CAM), der hocheffizienten thermischen Verarbeitung und der Eliminierung von natriumsulfathaltigem Abwasser. Dies birgt das Potenzial, die Komplexität, die Kosten, den Platzbedarf und die Energieintensität im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zu verringern.

Mit dem One-Pot-Verfahren ausgestattete Anlagen lassen sich auch leichter errichten, genehmigen, bauen sowie betreiben und können von ausländischen Lieferketten entkoppelt werden. Abhängig von den Energiequellen und vom jeweiligen Land könnten auch die Treibhausgasemissionen um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den etablierten Verfahren zur Herstellung von LFP-CAM gesenkt werden, wie in einer von Minviro im Jahr 2023 durchgeführten vollständigen Lebenszyklusanalyse beschrieben.

Mit einer Investition von 18 Millionen CAD in das Pilotprojekt von Nano One geben wir uns selbst die Mittel in die Hand, um das Know-how in Québec bei der Herstellung von grünen Batterien zu stärken. Mit Initiativen wie diesen positioniert sich unsere Regierung in Québec weiterhin als führend in diesem Zukunftssektor für unsere Energiewende und unsere Wirtschaft.

Christine Fréchette, Ministerin für Wirtschaft, Innovation und Energie sowie für regionale Wirtschaftsentwicklung zuständige Ministerin

Unsere Regierung ist stolz darauf, innovative Projekte wie das von Nano One zu unterstützen, die Teil unseres Engagements für die Elektrifizierung der Wirtschaft sind, um unsere Energiewendeziele zu erreichen. Dieses Projekt wird dazu beitragen, dass Québec eine führende Rolle in der schnell wachsenden Batterieindustrie einnimmt und sich als Weltmarktführer positioniert.

Benoit Charette, Minister für Umwelt, Klimawandel, Wildtiere und Parks

Nano One ist einer der wenigen Hersteller von LFP-CAM in Nordamerika, und es ist uns eine Ehre, seine Pilotanlage hier in Candiac willkommen zu heißen. Dies ist eine hervorragende Nachricht für die Entwicklung unseres regionalen Know-hows in der Batterieindustrie, aber vor allem für die Vitalität unserer Wirtschaft in der Region Montérégie.

Christian Dubé, Parlamentsabgeordneter für La Prairie und Gesundheitsminister

Die Errichtung der Pilotanlage von Nano One ist ein strukturbildendes Projekt, das dank einer wettbewerbsfähigen und vielversprechenden Technologie die Batterieindustrie in Québec stärken wird. Investissement Québec ist stolz darauf, innovative Unternehmen wie Nano One zu unterstützen, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und gleichzeitig zur Entwicklung strategischer Sektoren unserer Wirtschaft beitragen können.

Bicha Ngo, President und CEO von Investissement Québec

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeichersysteme (ESS) und Unterhaltungselektronik.

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, die Kohlenstoffintensität (geringere Treibhausgasemissionen), den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen - der einzigen Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine globale Wachstumsstrategie durch Technologielizenzierung und Joint Ventures.

Nano One hat eine Finanzierung von der US-Regierung, der kanadischen Regierung sowie der Regierungen von British Columbia und Québec erhalten. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Branchenexpertise und plant die Lizenzierung und den Einsatz von Designpaketen für sauberere Kathodenherstellungsanlagen, um weltweit wettbewerbsfähige und schneller auf den Markt kommende Lösungen für Batteriematerialien anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten voraussichtlichen Finanzierung durch die Regierung von Québec und das Umweltministerium; den Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz der Designpakete für die Kathodenproduktionsanlagen; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für die Erweiterung und den Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Nachfrage und Akzeptanz in der Branche; den Verkauf von LFP und potenzielle Abnahmeverpflichtungen; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Funktionen und den beabsichtigten Nutzen der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Produkte des Unternehmens; die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; laufende und künftige Kooperations-, Entwicklungs- und Optimierungsforschungsprojekte; der erfolgreiche und rechtzeitige Beginn der Kommerzialisierungsphase; den Zweck der Erweiterung der Anlagen; die Lizenz- und Joint-Venture-Möglichkeiten des Unternehmens und/oder potenzielle Lizenzvereinbarungen; die potenzielle Eignung des Unternehmens und den Nutzen der jüngsten globalen regulatorischen Entscheidungen; fortgesetzte Innovationen bei den Herstellungsverfahren, der Ausrüstung und dem Recycling; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; und die Beschleunigung und Umsetzung der Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Beihilfen, Zuschüssen und der anhaltenden Unterstützung der Aktionäre des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den erfolgreichen Abschluss und Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten voraussichtlichen Finanzierung durch die Regierung von Québec und das Umweltministerium; den Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz der Designpakete für die Kathodenproduktionsanlage; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau, die Skalierung und den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage, die Annahme und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca . Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Links, die zu Webseiten Dritter führen, nur zu Informationszwecken dienen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder irgendeinen anderen Aspekt dieser Webseiten. Darüber hinaus haftet das Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung oder dem Zugriff auf Webseiten Dritter ergeben, auf die von unserer Plattform aus verlinkt wird. Die Nutzer sollten nach eigenem Ermessen vorgehen und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der Webseiten Dritter prüfen, bevor sie auf deren Inhalte zugreifen oder mit ihnen interagieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

