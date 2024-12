Vinanz stellt Antrag auf Zulassung zum Handel an der LSE & PDMR-Mitteilungen

London, New York, 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Vinanz Limited (US OTCQB: VINZF und AQSE: BTC in London) (Vinanz oder das Unternehmen), das börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen, das im Mining-Sektor in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig ist, gibt seine Absicht bekannt, die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in die Official List der Financial Conduct Authority (FCA) (über eine Notierung in der Kategorie Transition) und die Zulassung zum Handel im Hauptmarkt (Main Market) für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange zu beantragen (zusammen Zulassung).

Die Zulassung erfolgt vorbehaltlich (i) der Genehmigung des Prospekts durch die FCA und der Aufnahme der Stammaktien in die Official List; (ii) der Zulassung der Stammaktien zum Main Market der London Stock Exchange. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit eine weitere Mitteilung über den Status der geplanten Zulassungsanträge zusammen mit dem entsprechenden Zeitplan des Zulassungsverfahrens veröffentlichen.

In Erwartung einer entsprechenden Zulassung hat das Unternehmen eine Überprüfung seiner Kapitalstruktur vorgenommen, um alle nicht börsennotierten Optionen und Warrants aus seiner Kapitalstruktur zu entfernen und durch Stammaktien zu ersetzen. Im Anschluss an die Überprüfung hat das Unternehmen mit den Inhabern der Optionen und Warrants vereinbart, alle bestehenden Optionen und Warrants im Gegenzug für die Ausgabe neuer Stammaktien am Kapital des Unternehmens zu wandeln. Diese Maßnahme wird dazu führen, dass sich die Aktienkapitalstruktur des Unternehmens ausschließlich aus in Umlauf befindlichen Stammaktien zusammensetzt.

Auch die im Employees Benefit Trust (EBT) befindlichen Aktien wurden zur Gänze ausgegeben.

Im Rahmen seiner Meldepflichten teilt das Unternehmen mit, dass nunmehr 55.668.976 Stammaktien bzw. 22,88 % des ausgegeben Aktienkapitals von David Lenigas (Executive Chairman) und 55.188.976 Stammaktien bzw. 22,68 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Jeremy Edelman (Finance Director) gehalten werden. Einzelheiten dazu finden Sie in den nachstehenden PDMR-Mitteilungen. Darüber hinaus hält die Firma First Sentinel Corporate Finance Limited 10.000.000 Stammaktien bzw. 4,11 % des ausgegebenen Aktienkapitals und die Firma Clear Capital Markets Limited hält 31.409.257 Stammaktien bzw. 12,91 % des ausgegebenen Aktienkapitals.

Beantragt wird die Zulassung von 75.909.257 Stammaktien zum Handel an der Aquis Stock Exchange. Die Börsenzulassung wird erwartungsgemäß am oder um den 10. Dezember 2024 um 8.00 Uhr wirksam. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Handel der Stammaktien an der Aquis Stock Exchange.

Angaben zur Gesamtmenge der Stimmrechtsanteile

Infolge der vorgenannten Maßnahmen beläuft sich die Gesamtzahl der vom Unternehmen ausgegebenen Stammaktien mit Stimmrecht auf 243.356.194 Stück. Diese Zahl kann von den Aktionären als Nenner für jene Berechnungen herangezogen werden, anhand derer sie feststellen können, ob sie ihre Beteiligung - bzw. eine Änderung in ihrer Beteiligung - am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens im Einklang mit der Satzung des Unternehmens bekannt geben müssen.

Transaktion mit verbundenen Parteien (Related Party Transaction)

David Lenigas und Jeremy Edelman gelten nach dem AQSE Growth Market Access Rulebook als verbundene Parteien, weil sie Direktoren des Unternehmens sind. Die Wandlung der Warrants und die Ausgabe der damit verbundenen EBT-Aktien stellen somit eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Vorschrift 4.6 des AQSE Growth Market Access Rulebook dar.

Der unabhängige Direktor des Unternehmens bestätigt, dass die Transaktion mit verbundenen Parteien nach Anwendung der entsprechenden Sorgfalt, Fachkenntnis und Gewissenhaftigkeit fair und angemessen ist, soweit es die Aktionäre von Vinanz betrifft.

David Lenigas, Chairman von Vinanz, erklärt: Wir haben die Absicht, die Zulassung der Aktien des Unternehmens zum Handel an der LSE zu beantragen, und unser vierter Prospektentwurf wird derzeit von der FCA geprüft. Diese Kapitalumstrukturierung wurde empfohlen und durchgeführt, um die Kapitalstruktur zu vereinfachen und die britischen Börsenzulassungsregeln zu erfüllen. Mit einer möglichen Notierung an der LSE zu einem so spannenden Zeitpunkt für den internationalen Bitcoin-Sektor könnten wir eine breitere Aktionärsbasis ansprechen. Weitere Updates zum LSE/FCA-Antrag werden bekannt gegeben, sobald bestimmte wesentliche Ereignisse eintreten. Ich rechne aber damit, dass das Board gemeinsam mit seinen Anwälten und Beratern alles daran setzen wird, die Genehmigung der LSE/FCA noch vor Ablauf des Jahres zu erhalten.

Über Vinanz Limited

Vinanz hat sein Erstlisting an der Aquis Exchange in London (Vereinigtes Königreich) und notiert dort unter dem Börsensymbol BTC; daneben werden die Aktien auch im OTCQB-Markt der USA unter dem Börsenticker VINZF gehandelt. Vinanz ist eine Gesellschaft mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (BVI), die im Begriff ist, ein umfassendes Bitcoin-Mining-Unternehmen aufzubauen. Der Fokus liegt zunächst auf der Installation von Clustern von Bitcoin-Minern in mehreren Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und Kanada durch Drittanbieter von Mining-Aktivitäten in Kryptowährung. Aktuell betreibt Vinanz Bitcoin-Miner in Labrador (Kanada) sowie in den US-Bundesstaaten Indiana, Iowa und Nebraska. Der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens liegt zunächst auf dem BTC-Mining; in Zukunft werden aber auch das Mining anderer Kryptowährungen sowie betriebliche Möglichkeiten in den Bereichen DeFi, AI und Big Data sondiert.

Die Direktoren von Vinanz Limited übernehmen die Verantwortung für diese Pressemitteilung.

KONTAKTE:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vinanz Limited

David Lenigas

david@vinanz.co.uk

Jeremy Edelman

jeremy@vinanz.co.uk

First Sentinel (Unternehmensberater und Makler)

Brian Stockbridge

brian@first-sentinel.com

+44 (0) 20 3855 5551

Clear Capital Markets (Makler)

Bob Roberts

bobroberts@clear-cm.co.uk

+44 (0) 20 3869 6080

Meldung und Veröffentlichung von Geschäften von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, und Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen.

1. Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt / eng verbundene Person

a) Name David Lenigas

2. Grund für die Bekanntmachung

a) Position/Status Vorsitzender

b) Erstmeldung / Änderung Erste Meldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator

oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Vinanz Limited

b) LEI 9845006607892CED8456

4. Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von

Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen

ist

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Ordentliche Aktien

des

Instruments

ISIN VGG9520B1004

b) Art der Transaktion b.1) Ausübung von Warrants

b.2) EBT-Übertragung

c) Preis(e) und Volumen c.1)

Preis(e) Volumen

null 25,000,000

Ordentliche Aktien

c.2)

Preis(e) Volumen

null 10.188.976 Stammaktien

d) Aggregierte Informationen:

Aggregiertes Volumen 35.188.976 Stammaktien

Preis null

e) Datum der Transaktion 3. Dezember 2024

f) Ort des Geschäftsabschlusses Außerhalb eines Handelsplatzes

1. Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt / eng verbundene Person

a) Name Jeremy Edelman

2. Grund für die Bekanntmachung

a) Position/Status Direktor Finanzen

b) Erstmeldung / Änderung Erste Meldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator

oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Vinanz Limited

b) LEI 9845006607892CED8456

4. Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von

Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen

ist

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Ordentliche Aktien

des

Instruments

ISIN VGG9520B1004

b) Art der Transaktion b.1) Ausübung von Warrants

b.2) EBT-Übertragung

c) Preis(e) und Volumen c.1)

Preis(e) Volumen

null 25,000,000

Ordentliche Aktien

c.2)

Preis(e) Volumen

null 10.188.975 Stammaktien

d) Aggregierte Informationen:

- Aggregiertes Volumen 35.188.975 Stammaktien

- Preis null

e) Datum der Transaktion 3. Dezember 2024

f) Ort des Geschäftsabschlusses Außerhalb eines Handelsplatzes

