Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Borkumer Inselmaler" von Dörte Jensen im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-09 07:38. Auf Borkum erhält Maler Fiete Feddersen Morddrohungen. Kurz darauf zerstört ein Maskierter mit einem Bagger sein Grundstück. Ist Eifersucht das Motiv - oder steckt mehr dahinter? In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Dörte Jensen arbeiten die Kommissare Hansen und Jepsen mit nordischem Charme und Gelassenheit - bis ein grausiger Fund auf Borkum ihre Ermittlungen erschüttert. Zum Inhalt von "Borkumer Inselmaler": »Er wurde mit einer Marmorfigur erschlagen!« Der bekannte Borkumer Maler Fiete Feddersen erhält Morddrohungen am Telefon. Kurz darauf verwüstet ein maskierter Unbekannter mit einem Bagger Fietes Grundstück! Der Verdacht fällt auf einen Bauunternehmer, dessen Frau eine talentierte Schülerin des charismatischen Malers ist und immer häufiger Zeit mit ihm verbringt. War ihr Ehemann aufgrund der Gerüchte um eine Affäre rasend vor Eifersucht? Oder war die Aktion mit dem Bagger eine gezielte Inszenierung, um den Bauunternehmer zu belasten? Die Inselpolizisten Hansen und Jepsen stoßen bei ihren Ermittlungen im Umfeld des bedrohten Malers auf überraschende Zusammenhänge und ahnen, dass hier mehr in der Luft liegt als nur eine harmlose Eifersüchtelei auf Borkum! Und tatsächlich machen sie schon bald einen grausigen Fund … Zur Reihe "Borkumer Polizei ermittelt":

Rau wie die Nordsee, eigenwillig wie der Wind - der erfahrene Kommissar Ragnar Hansen passt einfach auf die Insel Borkum, wo er alles und jeden kennt. Vor allem muss für den passionierten Zigarrenraucher nicht alles immer streng nach Vorschrift gehen.

Sein junger, pflichtbewusster Kollege Jan Jepsen hingegen träumt insgeheim von der Großstadt und vom BKA. Die Stelle bei den »Schandarms«, wie man in Ostfriesland Polizisten nennt, sieht der Polizeiobermeister anfangs nur als Zwischenstation. Doch wenn man die Insel erstmal lieben lernt …

Ungefragte Unterstützung erhalten Hansen & Jepsen von der Borkumer Buchhändlerin Heike Gessner. Die Frau mit der geheimnisvollen Vergangenheit schreibt neben ihrem Job Krimis und orientiert sich dabei zum Leidwesen der Ermittler gerne an wirklichen Fällen auf der Insel. Allerdings geht sie den Borkumer Polizisten bei der Mörderjagd nicht nur mit ihrer Neugier auf die Nerven, sondern hat oft auch den entscheidenden Tipp parat … "Borkumer Inselmaler" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro. Mehr Informationen zu "Borkumer Inselmaler" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0DPVQZCP8 sowie hier https://www.hugendubel.de/de/ebook_epub/doerte_jensen-borkumer_inselmale... . Zur Autorin:

Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Ostfrieslandkrimis möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

