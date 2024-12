Startseite PowerFolder Version 22 SP1: Das Outlook-Add-In ist zurück Pressetext verfasst von AudioMos am Fr, 2024-12-06 15:35. Mit dem Service Pack 1 der PowerFolder Version 22 kehrt auf vielfachen Wunsch das Outlook-Add-In zurück in die Server- und in die Client-Version der bewährten Content Collaboration Platform (CCP). Hinzu kommen unter anderem Verbesserungen bei der Speicherverwaltung, der Sicherheit, der Ordner-Synchronisation und vieles mehr. Monheim, 06.12.2024 – Mit dem Outlook-Add-In können PowerFolder-Nutzer Dateianhänge in beliebiger Größe einfach in einen PowerFolder-Link umwandeln, und so Dateien jeder Größe per Email direkt aus Outlook heraus versenden. Dadurch wird nicht nur die lästige Größenbegrenzung von E-Mail-Anhängen aufgehoben, sondern auch die Sicherheit massiv erhöht. Denn die Übertragung findet in dem Fall verschlüsselt statt, zudem kann der Nutzer entscheiden, wie lange der Link aktiv bleibt und wie oft eine Datei heruntergeladen werden darf. Zusätzlich kann der Link auch mit einem Passwort gesichert werden. Und auch die Speicherverwaltung im Web wurde weiter verbessert. So wird jetzt beispielsweise die Speicherauslastung ständig neben dem Account-Button angezeigt, wird der Nutzer automatisch zu seinem Konto geleitet, wenn die Speicherbelegung 90% übersteigt und gibt es im Account-Editor nun einen Extra-Button, um den Speicher auf Maximum zu setzen. Unter Android sind mit der Version 22.1 nun auch Uploads in Unterordner möglich, auch wurden die Sharing-Dialoge überarbeitet und verbessert. Außerdem lassen sich Files jetzt in „Android Files“ oder der Android-Galerie abspeichern. Aber auch die iOS-Nutzer wurden bedacht: In der PowerFolder-iOS-App können Files jetzt auch mit Drittanbieter-Apps geteilt werden, zudem erhalten Nutzer eine Benachrichtigung bei offenen Einladungen. In einem einige Tage später nachgereichten Hotfix zur Version 22.1 schließlich wurde ein Fehler bei „Login as“-Funktion im Web behoben und die Bereitstellung der Dokumentenbearbeitung über WOPI in Links mit ONLYOFFICE implementiert. Nähere Details zur Version 22.1, weitere Informationen sowie den Download dieser Version finden Sie in den Release Notes der einzelnen Komponenten: https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/301782/Server+Rel...

Alle Nutzer der PowerFolder-Cloud profitieren natürlich ebenfalls von den hier genannten neuen Features und Verbesserungen. Die Cloud kann unter my.powerfolder.com genutzt werden. Die kostenlose Version beinhaltet einen Speicherplatz von fünf Gigabyte. Über PowerFolder

Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 erfolgreich seine Content Collaboration Platform (CCP) und File Sync & Share (EFSS) mit dem Markennamen PowerFolder. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud-Lösungen als individualisierte On-Premise-Dienste. Über vier Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und konform zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“. PresseKontakt / Agentur:

Matthias Steinwachs

+49 2132 9792298

steinwachs(at)powerfolder.com

www.powerfolder.com

dal33t GmbH / PowerFolder

Rheinpromenade 4a

