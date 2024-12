Startseite Hönle Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2023/24 bei einem Umsatz von 98,7 Mio. € ein ausgeglichenes operatives Ergebnis Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-06 12:29. Gilching (IRW-Press/06.12.2024) - Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erzielte die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2023/24 folgende Ergebnisse: * Umsatz von 98,7 Mio. (Vj. 106,3 Mio. )

* Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) von 0,03 Mio. (Vj. 7,1 Mio. )

* Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA bereinigt) von 5,5 Mio. (Vj. 13,0 Mio. EUR) Die Werte liegen damit auf dem Niveau der zuletzt kommunizierten Ziele, in welchen der Vorstand für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von etwa 98 Mio. und ein positives operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) prognostiziert hatte. Die Umsatzerlöse gingen gegenüber dem Vorjahr um 7,2 % auf 98,7 Mio. zurück. Neben der Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau wirkt sich auch die Zurückhaltung im Automobilbereich auf die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe aus. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Firmengruppe wurden Fokus- und Wachstumsfelder definiert sowie entschieden, außerhalb des Kerngeschäfts liegende Anwendungsfelder nicht mehr zu bedienen. Damit einhergehend wurden unter anderem Buchwertanpassungen im Bereich der Firmenwerte und der Vorräte durchgeführt, welche das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2023/24 einmalig mit 10,3 Mio. EUR belasten. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr demzufolge bei -10,3 Mio. . Ausblick Basierend auf der Meinung führender Wirtschaftsexperten erwartet der Vorstand der Dr. Hönle AG eine verhaltene Geschäftsentwicklung, bei der es erst in der zweiten Jahreshälfte zu einer Belebung der Geschäftstätigkeit kommen wird. Angesichts des in vielen Branchen aktuell herausfordernden Marktumfelds geht der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 von einem Umsatz zwischen 95 Mio. und 105 Mio. aus. Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenkontrolle erwartet er zudem ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), das über dem bereinigten EBITDA-Ergebnis des Geschäftsjahrs 2023/24 (5,5 Mio. ) liegen wird. Der vollständige Geschäftsbericht 2023/24 wird am 30.01.2025 veröffentlicht und kann dann im Internet unter

www.hoenle.de/investoren/finanzinformation# berichte eingesehen werden. Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten. (Ende)

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.de

Website: www.hoenle.de ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

Deutschland email : peter.weinert@hoenle.de Pressekontakt: Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

