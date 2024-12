Startseite Scope Technologies Corp. gibt Änderungen im Board of Directors bekannt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-05 12:30. Vancouver, B.C., 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) (Scope Technologies oder das Unternehmen) freut sich, Änderungen in seinem Board of Directors bekannt zu geben, die das Führungsteam bei seiner Aufgabe, das Wachstum und die strategischen Initiativen des Unternehmens zu unterstützen, weiter stärken sollen. Ernennung neuer Mitglieder in das Board: Scope Technologies gibt mit Stolz die Aufnahme von Shoukri Kattan in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Startups und Unternehmen in den Bereichen KI, Medizintechnik und digitale Gesundheit bringt Herr Kattan eine Fülle von Wissen über innovative Technologien und Marktstrategien in das Unternehmen ein. Shoukri Kattan ist Gründer und CEO von BitLab, einem in Toronto ansässigen Technologie-Innovationslabor, das sich auf KI-gesteuerte Gesundheitslösungen spezialisiert hat. Unter seiner Leitung hat BitLab mehr als 30 richtungsweise Produkte auf den Markt gebracht, neu gegründete Unternehmen bei der Beschaffung von Mittel in Höhe von über 25 Millionen $ unterstützt und eine Kundenzufriedenheit von 100 % erzielt. Davor war Herr Kattan als Director of Engineering bei der Firma Ericsson tätig, wo er ein Team von über 100 Ingenieuren leitete, das Softwarelösungen für Großkunden wie Apple, AT&T und TELUS entwickelte. Als erfolgreicher Unternehmer hat Herr Kattan zwei bedeutende Exits erzielt und damit seine Kompetenzen beim Aufbau und der Skalierung von Technologiefirmen unter Beweis gestellt. Abgänge: Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass James Liang aus dem Board ausscheiden wird. Scope bedankt sich bei Herrn Liang für seine wertvollen Beiträge und sein Engagement während seiner Amtszeit. In seiner Führungsrolle hat er die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt. Stellungnahme der Unternehmensführung: James Young, CEO von Scope Technologies, erklärt: Wir freuen uns sehr, Shoukri Kattan in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung im Technologiesektor und seine nachweisliche Erfolgsbilanz als Innovationstreiber passen perfekt zum Leitprinzip von Scope, im Bereich der Quantensicherheit und KI eine Führungsrolle einzunehmen. Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich bei James Liang für seine unermüdliche Unterstützung und Führungskraft, die für den Erfolg von Scope ganz wesentlich waren. Über Scope Technologies Corp. Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Hauptmarke, die QSE Group, bietet Scope in den Bereichen Datensicherheit, Quantenverschlüsselung und dezentraler Speicher Lösungen der nächsten Generation an und unterstützt Unternehmen mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern. LinkedIn: scope-technologies-corp

Webseite: www.scopetechnologies.io Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Tatsachenaussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Ziele und Vorgaben und insbesondere die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: glaubt, erwartet, anstrebt, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022 beschrieben sind. Eine Kopie dieses Prospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Scope Technologies Corp.

