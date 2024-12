Startseite VentureGrid: Partner für Unternehmen bei der Umsetzung der neuen EU-Regularien. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 17:01. Berlin/London, 02/12/2024 - Mit den neuen Regelungen der Europäischen Union für den CO?-Emissionshandel und die Einführung von CO?-Grenzausgleichszöllen (CBAM) stehen Unternehmen vor einem Wendepunkt. VentureGrid, ein führendes Beratungsunternehmen für nachhaltige Strategien und Emissionsmanagement, unterstützt Unternehmen und Projekte dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und die Chancen der neuen Marktbedingungen zu nutzen. Neue EU-Regularien: Herausforderungen und Chancen

Die EU hat eine Reihe von Maßnahmen verabschiedet, um die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzubringen. Dazu gehören die Verschärfung des EU-Emissionshandelssystems (ETS), strengere Anforderungen an CO?-Zertifikate und die Einführung von Zöllen auf Importe aus Ländern mit niedrigeren Klimastandards. Diese Regularien schaffen eine neue Dynamik, die Unternehmen zwingt, ihre Emissionsstrategien grundlegend zu überdenken. "Die neuen Regeln fordern Unternehmen heraus, bieten aber auch enorme Chancen für diejenigen, die frühzeitig auf nachhaltige Technologien und CO?-Management setzen. Genau hier setzen wir an: Wir helfen unseren Kunden, diese Veränderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln," erklärt ein Sprecher von VentureGrid. Ihr Partner für Emissionsmanagement

VentureGrid bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen, um Unternehmen und Energieprojekte bei der Umsetzung der neuen Vorgaben zu unterstützen: - Entwicklung maßgeschneiderter Emissionsstrategien: VentureGrid berät Unternehmen bei der Erfüllung der neuen EU-Regularien und entwickelt nachhaltige, wirtschaftlich effiziente Strategien zur Emissionsreduzierung. - Zertifizierungs- und Handelslösungen: Betreiber von Wind- und Solarparks werden bei der Zertifizierung ihrer Projekte und dem anschließenden Handel der Emissionszertifikate unterstützt. - Marktzugang und CBAM-Compliance: VentureGrid hilft Unternehmen, sich auf die Anforderungen des CO?-Grenzausgleichsmechanismus vorzubereiten, um kostspielige Zölle zu vermeiden. Besonderer Fokus auf erneuerbare Energien

Als Experte für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien arbeitet VentureGrid eng mit Betreibern von Wind- und Solarparks sowie anderen nachhaltigen Initiativen zusammen. Von der Zertifizierung nach EU-Standards bis hin zum Handel der Zertifikate bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Unterstützung. "Die neuen EU-Regularien sind eine große Chance für die erneuerbaren Energien, ihre Schlüsselrolle im Klimaschutz weiter auszubauen. Wir stellen sicher, dass unsere Kunden nicht nur den Anforderungen entsprechen, sondern auch wirtschaftlich davon profitieren," so der Sprecher von VentureGrid weiter. Warum VentureGrid?

Mit einem starken Netzwerk aus internationalen Partnern und fundierter Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Finanzmärkte und erneuerbare Energien ist VentureGrid der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Emissionsstrategien zukunftssicher gestalten wollen. -Marktführer in Beratung und Umsetzung: VentureGrid kombiniert strategische Beratung mit praktischer Unterstützung, um Unternehmen auf die Herausforderungen der neuen EU-Regularien vorzubereiten. Globales Netzwerk: Durch Kooperationen mit Technologieanbietern, Finanzinstituten und Experten aus der Energiebranche kann VentureGrid umfassende Lösungen bieten. Über VentureGrid

VentureGrid ist ein internationales Beratungsunternehmen mit Sitz in London und Berlin, das sich auf nachhaltige Strategien und Emissionsmanagement spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf erneuerbare Energien und CO?-Zertifikate hilft VentureGrid Unternehmen, ihre Klimaziele zu erreichen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: VentureGrid LTD

VentureGrid Ltd ist ein ganzheitlich aufgestelltes Unternehmen, das entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit tätig ist. Mit einem umfassenden Ansatz vereint VentureGrid Beratung, Projektentwicklung, CO?-Zertifikatshandel und Umsetzung innovativer Klimaschutzlösungen sowie Infrastrukturprojekte. Unser Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftliche Potenziale auszuschöpfen.

