Startseite Tierische Weihnachtsshow im TV Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 08:26. Gut Aiderbichl - Die Heimat der geretteten Tiere lädt zum Weihnachtszauber. Die schönste tierische Weihnacht im deutschen Fernsehen. Der "Gut Aiderbichl Weihnachtszauber" erzählt auch in diesem Jahr wieder bewegende Tiergeschichten an den Weihnachtstagen im deutschen Fernsehen. Schlagerstars aus Deutschland und Österreich schenken geretteten Tieren ihre Stimmen. Premiere an Heiligabend auf sonnenklar.TV. Weihnacht auf Gut Aiderbichl neu im Fernsehen

Wenn es weihnachtet auf Gut Aiderbichl freuen sich Millionen von Tierfreunden am Heiligen Abend an den Bildschirmen auf bewegende, herzergreifende Tiergeschichten und wunderbare Stars, die in der schönsten tierischen Weihnachtsshow im deutschen Fernsehen geretteten Tieren ihre Stimmen schenken.

Erneut wurde der Gut Aiderbichl Weihnachtszauber auf der Ballermann Ranch im niedersächsischen Blockwinkel bei Annette und André Engelhardt aufgezeichnet - erstmals vor Publikum. Inmitten frei laufender Esel und Ponys folgten Stars der deutschen und österreichischen Schlagerszene der Einladung der Tierretter und stellten sich an die Seite von Tieren in Not.

"Die Zuschauer dürfen sich auf eine echte deutsch-österreichische Koproduktion freuen, in der natürlich die Tiere die eigentlichen Stars des Gut Aiderbichl Weihnachtszauber sind. Diese erzählen in begleitenden Filmen ihre teils lustigen, manchmal aber auch traurigen Geschichten und geben einen kleinen Einblick in die wunderbare Welt von Gut Aiderbichl, in der mehr als 8.000 gerettete Tiere auf 30 Höfen in ganz Europa ein glückliches und behütetes Leben führen dürfen", erklärt die Gutsleiterin der Ballermann Ranch, Annette Engelhardt. Schlagerstars schenken Tieren ihre Stimme

Mit Schlagerprinzessin Julia Raich, der wunderbaren Acarina, Singer-Songwriterin Petra Hameseder und Volksmusiklegende Geri der Klostertaler konnte das Moderatorenpaar Bianca Pöckl und Jan Kunath gleich vier musikalische Hochkaräter aus Österreich begrüßen. Eröffnet wurde die musikalische Reise durch die Welt der Tiere von "Die Freunde" mit dem offiziellen Aiderbichl-Lied. Aus Hamburg reiste Ulli Bastian an und aus dem Ruhrpott kamen die Rhinestones, denn auf eine Ranch gehören Cowboys. Schlager-Shootingstar Steffen Sturm vervollständigt die Künstlerriege aus Deutschland.

Die charmante Bianca Pöckl aus Salzburg führte an der Seite von TV-Kultmoderator Jan Kunath erstmals durch die Weihnachtssendung von Gut Aiderbichl.

Der geschäftsführende Vorstand von Gut Aiderbichl, Dieter Ehrengruber, die Ballermann-Rancherin Annette Engelhardt, die Galga-Hundebesitzerin Barbara Loeper sowie Klaus Spielbüchler von Gut Aiderbichl Osnabrück sind weitere Interview-Gäste der 90-minütigen, schönsten tierischsten Weihnacht im deutschen Fernsehen. Sendetermine: Premiere am 24.12.2024 um 18:00 Uhr auf sonnenklar.TV (von jedermann frei über Kabel, Satellit oder im Live-Stream unter https://mediathek.sonnenklar.tv/aktuell-auf-sonnenklartv zu empfangen) Schlagerparadies.TV: am 25.12.2024 um 15:00 Uhr und 21:00 Uhr / am 26.12.2024 um 14:00 Uhr und 20:00 Uhr - über Magenta (Telekom), IP-TV-Streaming-Plattformen, Swisscom und auch auf der eigenen Homepage im Live-Stream bei schlagerparadies.tv Wir24.TV: am 25.12.24 um 15:00 Uhr und 19:00 Uhr / am 26.12.2024 um 11:00 Uhr und 17:00 Uhr in ganz Deutschland über Satellit (Astra) sowie für alle internetfähigen Geräte wie Handys, Laptops, Smart-TV über waipu.tv Ballermann®TV: am 24.12.2024 um 20:00 Uhr / am 25.12.2024 um 10:00 Uhr / am 26.12.2024 um 15:00 Uhr und 20:00 Uhr = zu empfangen in ganz Deutschland über Magenta/Telekom (Kabel/Satellit) oder im Live-Stream über ballermann.tv Gut Aiderbichl.TV ab 24.12.2024 dauerhaft im Online-Stream unter: www.gut-aiderbichl.TV Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH

Frau Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

Deutschland fon ..: 042453179970

web ..: http://www.ballermann-ranch.com

email : info@ballermann-ranch.de TIERBEGEGNUNGSHOF. Die Ballermann Ranch gehört zu Europas größtem Verbund an Begegnungs- und Heimathöfen für gerettete Tiere - GUT AIDERBICHL. Schwerpunkt der von Annette u. André Engelhardt ehrenamtlich geleiteten Ballermann Ranch in Niedersachsen sind Pferde und Esel." Pressekontakt: Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH

Frau Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen fon ..: 042453179970

email : info@ballermann-ranch.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten