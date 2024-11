Startseite PRIME TIME fitness im Erholungsort Hüfingen eröffnet! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 08:24. Michael Remlinger betreibt das neue HOME-Studio der Premiumfitnesskette. Hüfingen/München, 27.11.2024. Hüfingen, der Erholungsort in Baden-Württemberg, ist der neueste Standort von PRIME TIME fitness. Die deutsche Premiumfitnesskette hat im ehemaligen Depot-Geschäft im Herzen des Städtedreiecks von Hüfingen, Donaueschingen und Bräunlingen das 3. seiner HOME-Studios Konzepte eröffnet. Betrieben wird der neue PRIME TIME fitness Franchise-Club von Geschäftsführer Michael Remlinger, der sich vom PRIME TIME Club-Manager zum Club-Eigner entwickelt hat. Denn PRIME TIME fitness ist nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber, sondern ermöglicht seinen Mitarbeitern auch aktiv den Sprung in die Selbstständigkeit. Für den Fitnessökonom mit Masterstudiengang im Gesundheitsmanagement ist es ein Heimspiel, denn er ist in Allmendshofen aufgewachsen und hat eine Hüfingerin geheiratet. Die PRIME TIME fitness HOME-Studios sind in den angrenzenden Wohnlagen von Großstädten und kleineren, hochwertigen Einzugsgebieten ländlicher Regionen beheimatet. Sie sind perfekt für Profis und ideal für Fitness-Beginner. Der Club in Hüfingen verfügt über eine sorgfältig ausgewählte Geräteauswahl führender Hersteller, die Fitnessherzen höherschlagen lässt. Das PRIME TIME HOME-Studio in Hüfingen bietet eine perfekte Belüftung und eine Klimaanlage. Professionelle Trainingsvoraussetzungen, die im eigenen Home-Gym nicht umzusetzen sind. Dazu bietet PRIME TIME fitness auch in den HOME-Studios mit Personal Training nach Bedarf seine absolute Spezialität an. Die Kerntrainingszeiten finden ohnehin mit professioneller Trainingsbetreuung statt. Alle Mitglieder erhalten zu Beginn eine umfangreiche Analyse und Anamnese, die die Basis für den individuellen Trainingsplan liefert. Darüber hinaus finden alle 12 Wochen Trainingsupdates statt, die den eigenen Fortschritt aufzeigen und den individuellen Trainingsplan optimieren. Auf einer großzügigen Fläche von über 550 Quadratmetern bietet das neue PRIME TIME fitness HOME-Studio professionelle Möglichkeiten für Cardio-, Kraft-, Functional-, Beweglichkeits- & Koordinationstraining. Durch die kompakte Gestaltung gibt es insgesamt weniger Geräte, aber dennoch alles, was für erstklassiges Training wichtig ist und das auf dem neuesten Stand der Technik. Es wurde eine Trainingsumgebung geschaffen ohne unnötige Ablenkungen oder überflüssigen Schnickschnack. Einfach ein Ort ohne Ausreden, an dem sichtbare Ergebnisse erzielt werden. www.primetime-fitness.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRIME TIME fitness

email : annette.zierer@zierercom.com PRIME TIME fitness: Die 21 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt, München, Wiesbaden und Ostermundigen sowie Schindellegi in der Schweiz bieten beste und modernste Fitnessgeräte: Profiequipment für Kraftsportler und Performer, SensoPro Geräte für das Koordinationstraining und im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel. Die "Functional Area" ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. PRIME TIME fitness bietet zunehmend mehr Franchisenehmern die Chance selbstständig ein eigenes Unternehmen aufzubauen. So werden mittlerweile 6 der insgesamt 16 Studios als Franchise betrieben. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen. Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

