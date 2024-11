225 Jahre Holzkompetenz: Holz Greiter aus Kempten feiert Jubiläum

Regionales Benefiz-Programm für das Jubiläumsjahr 2025 geplant

Kempten. Ein Kemptener Urgestein wird 225. Holz Greiter, der traditionsreiche Holzfachhandel in Kempten, feiert im kommenden Jahr Jubiläum. Gemeinsam mit langjährigen Geschäftspartnern und Lieferanten sind – verteilt über das ganze Jubiläumsjahr – eine Reihe von Aktionen zugunsten sozialer Einrichtungen im Allgäu geplant, darunter:

Allgäuer Hilfsfonds e.V.: Unkomplizierte Unterstützung für Menschen in akuten Notlagen.

Allgäuer Werkstätten GmbH: Langfristige Arbeitsplätze und Förderung, Bildung und Wertschätzung für Menschen mit Behinderung.

Der Bunte Kreis Allgäu: Hilfe für Familien mit schwer- und chronisch kranken Kindern im Alltag.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und Allgäuer Zeitung für Menschen in unverschuldeten sozialen Notlagen in Schwaben und Altbayern.

Kinderbrücke Allgäu e.V.: Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher in der Region durch Bildungs- und Förderprojekte.

Lichtblick – hilft Familien e.V., Region Wangen: Unterstützung für finanziell benachteiligte Familien und Familien mit kranken Eltern dank schneller und direkter Hilfe.

Eine Historie wie 225 Jahresringe

Gestartet im Jahr 1800, blickt Holz Greiter auf eine lange Geschichte zurück, die sich wie die Jahresringe eines Baumes stetig erweitert hat. Die Familie Greiter kam aus Südtirol ins Allgäu und gründete in Härtnagel einen Handel mit Rund- und Schnittholz, das damals auf der Iller Richtung Ulm geflößt wurde. 1887 zog der Holzhandel in die Duracher Straße um, und bereits 1919 erweiterten Sylvester und Josef Greiter das Unternehmen um ein Dampfsäge- und Hobelwerk in der Wiesstraße. Der Betrieb wird heute in sechster beziehungsweise siebter Generation von Rudolf und dessen Neffe Sylvester Greiter in der Ulmer Straße in Kempten geführt und ist nach wie vor die Adresse fürs Bauen mit Holz. Neben dem modernen Lager und den Büros ist dort die große Musterausstellung für Bodenbeläge, Türen und Holzverkleidungen ansässig.

Next generation

„Wer 225 Jahre lang den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben konnte, weiß, was nachhaltiges, partnerschaftliches Wirtschaften bedeutet und steht beispielhaft für die Werte der

Marke Allgäu.“, sagt Stefan Egenter, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.